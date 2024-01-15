https://ukraina.ru/20240115/1052697837.html

"Кто ты, воин?": украинец надел парик и накрасил ногти, чтобы не схватили военкомы

"Кто ты, воин?": украинец надел парик и накрасил ногти, чтобы не схватили военкомы - 15.01.2024 Украина.ру

"Кто ты, воин?": украинец надел парик и накрасил ногти, чтобы не схватили военкомы

На Украине мужчины призывного возраста всё чаще переодеваются в женщин, чтобы избежать мобилизации. Видео с очередной "Оксанкой" распространилось в Сети

2024-01-15T13:03

2024-01-15T13:03

2024-01-15T13:03

новости

украина

мобилизация

призыв

уклонисты

военкомат

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Автор видео подошёл к мужчине, который прикидывается женщиной. После вопроса "Кто ты, воин" переодетый мужчину хотел было убежать. Автор видео окликнул его по имени - Вадик - и попросил показать "когти"."Это ты от [военкомата] так прячешься? Чтоб не мобилизовали тебя?" - спросил автор видео.Далее он обратил внимание на обувь потенциального призывника и поинтересовался, не 45-й ли у него размер ноги."Я не знаю. Я просто знаю, что это сейчас модно так у девушек", - ответил Вадик и показал зеленый маникюр.После этого Вадик расплылся в улыбке и поспешил дальше по своим делам.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.А глава Николаевской области заявил, что уклонисты "не имеют права жить полной жизнью и кайфовать".

https://ukraina.ru/20231221/1052305799.html

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новости, украина, мобилизация, призыв, уклонисты, военкомат