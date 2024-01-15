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Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области

Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области - 15.01.2024 Украина.ру

Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области

Украинцы, уклоняющиеся от мобилизации, не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома. Об этом 14 января вечером заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина"

2024-01-15T07:14

2024-01-15T07:14

2024-01-15T07:18

мобилизация

украина

новости

николаевская область

уклонисты

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Он прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине.В декабре Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции.

https://ukraina.ru/20240111/1052637109.html

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мобилизация, украина, новости, николаевская область, уклонисты