Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области - 15.01.2024 Украина.ру
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Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области
Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области - 15.01.2024 Украина.ру
Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области
Украинцы, уклоняющиеся от мобилизации, не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома. Об этом 14 января вечером заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина"
2024-01-15T07:14
2024-01-15T07:18
мобилизация
украина
новости
николаевская область
уклонисты
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Он прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине.В декабре Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции.
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мобилизация, украина, новости, николаевская область, уклонисты
мобилизация, Украина, Новости, Николаевская область, уклонисты

Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области

07:14 15.01.2024 (обновлено: 07:18 15.01.2024)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Украинцы, уклоняющиеся от мобилизации, не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома. Об этом 14 января вечером заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина"
Он прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине.
"Если ты уклоняющийся - ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства - ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие", - отметил Ким.
В декабре Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции.
Давид Арахамия
11 января, 15:31
Законопроект о мобилизации вернули на доработку - АрахамияЗаконопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Верховной Радой Украины и вернули на доработку. Об этом 11 января заявил в своем телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
 
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