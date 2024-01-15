Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области
07:14 15.01.2024 (обновлено: 07:18 15.01.2024)
Украинцы, уклоняющиеся от мобилизации, не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома. Об этом 14 января вечером заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина"
Он прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине.
"Если ты уклоняющийся - ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства - ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие", - отметил Ким.
В декабре Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции.