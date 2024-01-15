https://ukraina.ru/20240115/1052692876.html

Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин

Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин - 15.01.2024 Украина.ру

Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин

Президент России Владимир Путин на форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим" отметил, что поддержка семей погибших боевых товарищей – это общая задача. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

2024-01-15T11:37

2024-01-15T11:37

2024-01-15T11:37

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ветераны

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Путин заявил, что поддержка семей погибших боевых товарищей - "наша общая задача". Также необходимо последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ.Российский лидер отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив."Убеждён, что форум пройдёт плодотворно, будет содействовать решению важных задач – как для ветеранского братства, так и для всей страны. Желаю вам всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее также отметил, что социальное обеспечение участников СВО и их семей является приоритетом Минобороны.

https://ukraina.ru/20240109/1052591542.html

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новости, россия, сво, спецоперация, владимир путин, ветераны