Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин - 15.01.2024 Украина.ру
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Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин
Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин - 15.01.2024 Украина.ру
Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин
Президент России Владимир Путин на форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим" отметил, что поддержка семей погибших боевых товарищей – это общая задача. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
2024-01-15T11:37
2024-01-15T11:37
новости
россия
сво
спецоперация
владимир путин
ветераны
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Путин заявил, что поддержка семей погибших боевых товарищей - "наша общая задача". Также необходимо последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ.Российский лидер отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив."Убеждён, что форум пройдёт плодотворно, будет содействовать решению важных задач – как для ветеранского братства, так и для всей страны. Желаю вам всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее также отметил, что социальное обеспечение участников СВО и их семей является приоритетом Минобороны.
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новости, россия, сво, спецоперация, владимир путин, ветераны
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, Владимир Путин, ветераны

Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин

11:37 15.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Анадырь
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Анадырь - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин на форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим" отметил, что поддержка семей погибших боевых товарищей – это общая задача. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
Путин заявил, что поддержка семей погибших боевых товарищей - "наша общая задача". Также необходимо последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ.
"И конечно, ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении", - говорится в сообщении.
Российский лидер отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.
"Убеждён, что форум пройдёт плодотворно, будет содействовать решению важных задач – как для ветеранского братства, так и для всей страны. Желаю вам всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее также отметил, что социальное обеспечение участников СВО и их семей является приоритетом Минобороны.
9 января, 14:56
Для этого и нужна денацификация. Нацистов-"героев" насильно навязали украинскому народу Беснование политических сатанистов в Киеве и особенно в Галичине, усилившееся после провала так называемого контрнаступа и призванное отвлечь внимание украинского общества от провалов ВСУ в СВО, не осталось незамеченным. И — о, чудо! — неотмщенным
 
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