Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Анадырь
Президент России Владимир Путин на форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим" отметил, что поддержка семей погибших боевых товарищей – это общая задача. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
Путин заявил, что поддержка семей погибших боевых товарищей - "наша общая задача". Также необходимо последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ.
"И конечно, ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении", - говорится в сообщении.
Российский лидер отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.
"Убеждён, что форум пройдёт плодотворно, будет содействовать решению важных задач – как для ветеранского братства, так и для всей страны. Желаю вам всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее также отметил, что социальное обеспечение участников СВО и их семей является приоритетом Минобороны.
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