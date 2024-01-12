Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов
13:34 12.01.2024 (обновлено: 13:35 12.01.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Россия ведёт войну против НАТО, написал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в соцсети
Глава украинской разведки ранее уже заявлял, что "Россия воюет за свой счёт, а Украина – за чужой".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 12 января заявила, что Россия даёт отпор на гибридную агрессию, развязанную НАТО руками киевского режима, и защищает страну в рамках международного права.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".