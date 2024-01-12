Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов - 12.01.2024 Украина.ру
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Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов
Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов - 12.01.2024 Украина.ру
Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов
Россия ведёт войну против НАТО, написал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в соцсети
2024-01-12T13:34
2024-01-12T13:35
новости
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нато
кирилл буданов
сергей лавров
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Глава украинской разведки ранее уже заявлял, что "Россия воюет за свой счёт, а Украина – за чужой".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 12 января заявила, что Россия даёт отпор на гибридную агрессию, развязанную НАТО руками киевского режима, и защищает страну в рамках международного права.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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новости, украина, россия, нато, кирилл буданов, сергей лавров
Новости, Украина, Россия, НАТО, Кирилл Буданов, Сергей Лавров

Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов

13:34 12.01.2024 (обновлено: 13:35 12.01.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
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Россия ведёт войну против НАТО, написал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в соцсети
"Россия ведёт войну не только против Украины. Она ведёт войну против НАТО", - признал Буданов.
Глава украинской разведки ранее уже заявлял, что "Россия воюет за свой счёт, а Украина – за чужой".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 12 января заявила, что Россия даёт отпор на гибридную агрессию, развязанную НАТО руками киевского режима, и защищает страну в рамках международного права.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12:00
План "перемоги" для Украины от США. При чём здесь ТрампПровал украинского контрнаступления и кризис, связанный с предоставлением помощи Украине, поставил вопрос: а что собираются делать Вашингтон и Киев дальше?
 
НовостиУкраинаРоссияНАТОКирилл БудановСергей Лавров
 
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