https://ukraina.ru/20240112/1052652795.html

Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов

Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов - 12.01.2024 Украина.ру

Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов

Россия ведёт войну против НАТО, написал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в соцсети

2024-01-12T13:34

2024-01-12T13:34

2024-01-12T13:35

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Глава украинской разведки ранее уже заявлял, что "Россия воюет за свой счёт, а Украина – за чужой".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 12 января заявила, что Россия даёт отпор на гибридную агрессию, развязанную НАТО руками киевского режима, и защищает страну в рамках международного права.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html

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2024

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новости, украина, россия, нато, кирилл буданов, сергей лавров