"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов - 15.12.2023 Украина.ру
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"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов
"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов - 15.12.2023 Украина.ру
"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов
Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Поэтому планов вести военные действия в 2025 году у России якобы нет, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, сообщило украинское издание "УНИАН"
2023-12-15T11:30
2023-12-15T11:30
новости
украина
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
россия
война
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"Могу вам единственное сказать - планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", - сказал Буданов.Глава украинской разведки убеждён, что у России есть проблемы, "в том числе, с ресурсами, потому что война очень дорогая".Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства страны.В начале октября сообщалось, что СК планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.В ФСБ России в октябре 2022 года заявили, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.Накануне стало известно, что Буданов объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на базе МВД России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, россия, война
Новости, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, Россия, война

"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов

11:30 15.12.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
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Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Поэтому планов вести военные действия в 2025 году у России якобы нет, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, сообщило украинское издание "УНИАН"
"Могу вам единственное сказать - планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", - сказал Буданов.
Глава украинской разведки убеждён, что у России есть проблемы, "в том числе, с ресурсами, потому что война очень дорогая".
"Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они - за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень тщательно", - добавил начальник ГУР.
Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства страны.
В начале октября сообщалось, что СК планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
В ФСБ России в октябре 2022 года заявили, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
Накануне стало известно, что Буданов объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на базе МВД России.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
03:22
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
 
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