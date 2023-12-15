https://ukraina.ru/20231215/1052146453.html

"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов

"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов - 15.12.2023 Украина.ру

"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов

Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Поэтому планов вести военные действия в 2025 году у России якобы нет, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, сообщило украинское издание "УНИАН"

2023-12-15T11:30

2023-12-15T11:30

2023-12-15T11:30

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"Могу вам единственное сказать - планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", - сказал Буданов.Глава украинской разведки убеждён, что у России есть проблемы, "в том числе, с ресурсами, потому что война очень дорогая".Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства страны.В начале октября сообщалось, что СК планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.В ФСБ России в октябре 2022 года заявили, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.Накануне стало известно, что Буданов объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на базе МВД России.

https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

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новости, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, россия, война