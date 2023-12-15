https://ukraina.ru/20231215/1052146453.html
"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов
"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов - 15.12.2023 Украина.ру
"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов
Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Поэтому планов вести военные действия в 2025 году у России якобы нет, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, сообщило украинское издание "УНИАН"
2023-12-15T11:30
2023-12-15T11:30
2023-12-15T11:30
новости
украина
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
россия
война
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"Могу вам единственное сказать - планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", - сказал Буданов.Глава украинской разведки убеждён, что у России есть проблемы, "в том числе, с ресурсами, потому что война очень дорогая".Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства страны.В начале октября сообщалось, что СК планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.В ФСБ России в октябре 2022 года заявили, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.Накануне стало известно, что Буданов объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на базе МВД России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, россия, война
Новости, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, Россия, война
"Россия воюет за свой счет, а Украина - за чужой" - Буданов
Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Поэтому планов вести военные действия в 2025 году у России якобы нет, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, сообщило украинское издание "УНИАН"
"Могу вам единственное сказать - планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", - сказал Буданов
.
Глава украинской разведки убеждён, что у России есть проблемы, "в том числе, с ресурсами, потому что война очень дорогая".
"Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они - за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень тщательно", - добавил начальник ГУР.
Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства страны.
В начале октября сообщалось, что СК планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
В ФСБ России в октябре 2022 года заявили, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. Также Буданов обвиняется и в организации атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
Накануне стало известно, что Буданов объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на базе МВД России.