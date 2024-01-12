https://ukraina.ru/20240112/1052650703.html
"Воровство у них в крови": Запад может отправлять деньги Украине, их всё равно украдут - Медведев
"Воровство у них в крови": Запад может отправлять деньги Украине, их всё равно украдут - Медведев - 12.01.2024 Украина.ру
"Воровство у них в крови": Запад может отправлять деньги Украине, их всё равно украдут - Медведев
Запад может и дальше выделять средства Украине, так как они в любом случае будут украдены Киевом, написал 12 января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
2024-01-12T12:11
2024-01-12T12:11
2024-01-12T12:11
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сша
оружие
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У представителей стран Запада наблюдаются большие проблемы с украинскими властями, пишет Медведев. Он напомнил, что на Западе уверенно заявляли, что "бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели, что они не стырили ни доллара". Теперь же журналисты The New York Times опубликовали статью с отчётом Пентагона. Выяснилось, что Пентагон не следил за поставляемым Украине оружием, поэтому исчезло вооружение на 1 млрд долларов: почти 40 000 единиц техники – дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения. В США, пишет Медведев, теперь опасаются, что оружие могло попасть в руки контрабандистов либо от американских чиновников, либо от американских чиновников, либо от "киевских рвачей".Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.
https://ukraina.ru/20240112/1052648848.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, оружие, дмитрий медведев
"Воровство у них в крови": Запад может отправлять деньги Украине, их всё равно украдут - Медведев
Запад может и дальше выделять средства Украине, так как они в любом случае будут украдены Киевом, написал 12 января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
У представителей стран Запада наблюдаются большие проблемы с украинскими властями, пишет Медведев
. Он напомнил, что на Западе уверенно заявляли, что "бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели, что они не стырили ни доллара".
Теперь же журналисты The New York Times опубликовали статью с отчётом Пентагона. Выяснилось, что Пентагон не следил за поставляемым Украине оружием, поэтому исчезло вооружение на 1 млрд долларов: почти 40 000 единиц техники – дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения.
В США, пишет Медведев, теперь опасаются, что оружие могло попасть в руки контрабандистов либо от американских чиновников, либо от американских чиновников, либо от "киевских рвачей".
"Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. [...] Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Всё будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки", - написал Медведев.
Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.
По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.
Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.