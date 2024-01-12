https://ukraina.ru/20240112/1052648848.html

Пентагон потерял поставку оружия на Украину на $1 млрд - Independent

Пентагон потерял поставку оружия на Украину на $1 млрд - Independent - 12.01.2024 Украина.ру

Пентагон потерял поставку оружия на Украину на $1 млрд - Independent

Пентагону не удалось отследить отправленного на Украину оружия на сумму более миллиарда долларов, в администрации Байдена отрицают, что оно могло быть украдено, сообщили журналисты Independent

2024-01-12T11:19

2024-01-12T11:19

2024-01-12T11:19

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В четверг, 11 января, Пентагон опубликовал отчёт, в котором говорится, что США не смогли отследить оружие и технику, переданную Украине, на сумму более 1 миллиарда долларов.В отчёте говорится, что 59 процентов из 1,7 миллиарда долларов оборонного оборудования, которое США предоставили Украине и которое было направлено на защиту от неправильного использования или кражи, осталось “просроченным".Представители администрации Байдена подчеркнули, что нет доказательств, что оружие было украдено. При этом проверка подрывает щедрые заверения администрации о том, что строгий мониторинг предотвратит неправомерное использование американской военной помощи, предоставленной Украине. "И это несмотря на давнюю репутацию страны как страны с коррупцией", добавили журналисты Independent.Райдер убеждён, что в США наблюдали, как украинцы использовали эти возможности на поле боя достаточно эффективно.Президент США Джо Байден всячески пытается получить одобрение Конгресса на увеличение военной и финансовой помощи Украине. Британские журналисты предполагают, что результаты проверки Пентагона усложнят эту задачу.США предоставили Украине десятки миллиардов в виде военной помощи, которая включала в себя крупные системы ПВО. Журналисты отмечают, что мониторинг конечного использования необходим для оборудования, которое имеет меньшие размеры, так как это делает его более уязвимым для незаконного оборота оружия.В отчете Пентагона говорится, что министерство обороны не смогло вести точный учет серийных номеров этих оборонных изделий для Украины, как это требовалось.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года западное оружие, переданное ранее Украине, активно применяется на Ближнем Востоке.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили". Медведев предостерёг, что в дальнейшем ситуация только ухудшится. "Ждите на чёрном рынке ракеты, танки и самолёты из Киева".В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".

https://ukraina.ru/20240111/1052644181.html

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