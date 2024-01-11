Кулеба прибыл в Таллин вместе с Зеленским - 11.01.2024 Украина.ру
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Кулеба прибыл в Таллин вместе с Зеленским
Кулеба прибыл в Таллин вместе с Зеленским - 11.01.2024 Украина.ру
Кулеба прибыл в Таллин вместе с Зеленским
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, сообщили 11 января журналисты эстонского издания Postimees
2024-01-11T11:38
2024-01-11T11:38
новости
эстония
украина
дмитрий кулеба
владимир зеленский
мид
мид украины
замороженные активы
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Украинская делегация прибыла в Таллин в рамках турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Прибалтики. Визит Владимира Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Эстонию имеют историческое значение, заявил Цахкна."Я рад приветствовать наших близких партнеров в Таллинне. Эстония является одним из крупнейших сторонников Украины, мы должны продолжать нашу непоколебимую поддержку до тех пор, пока Украина не победит", - сказал Цахкна.По словам дипломата, Эстония играет ведущую роль в замораживании российских активов и их использовании в поддержку Украины.Глава эстонского МИДа уверил украинцев, что Эстония не устанет помогать Украине.После начала СВО западные банки заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвина Набиуллина сообщила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, а их возможную конфискацию - основанием для принятия зеркальных ответных мер. О репутационных рисках для европейской валюты в связи с таким шагом предупредил и Европейский центральный банк.
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новости, эстония, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, мид украины, замороженные активы
Новости, Эстония, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, МИД, МИД Украины, замороженные активы

Кулеба прибыл в Таллин вместе с Зеленским

11:38 11.01.2024
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, сообщили 11 января журналисты эстонского издания Postimees
Украинская делегация прибыла в Таллин в рамках турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Прибалтики. Визит Владимира Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Эстонию имеют историческое значение, заявил Цахкна.
"Я рад приветствовать наших близких партнеров в Таллинне. Эстония является одним из крупнейших сторонников Украины, мы должны продолжать нашу непоколебимую поддержку до тех пор, пока Украина не победит", - сказал Цахкна.
По словам дипломата, Эстония играет ведущую роль в замораживании российских активов и их использовании в поддержку Украины.
Глава эстонского МИДа уверил украинцев, что Эстония не устанет помогать Украине.
После начала СВО западные банки заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвина Набиуллина сообщила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, а их возможную конфискацию - основанием для принятия зеркальных ответных мер. О репутационных рисках для европейской валюты в связи с таким шагом предупредил и Европейский центральный банк.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря 2023, 10:00
Российские активы для Украины. Главное на Украине на утро 29 декабряВ США рассказали о препятствиях в деле передачи российских активов Украине. В МВФ сообщили, где Украина может получить деньги
 
НовостиЭстонияУкраинаДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийМИДМИД Украинызамороженные активы
 
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