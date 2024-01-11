Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа" - 11.01.2024 Украина.ру
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Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа"
Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа" - 11.01.2024 Украина.ру
Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа"
Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 11 января в соцсетях заявила, что написала заявление на выход из партии "Слуга народа"
2024-01-11T07:40
2024-01-11T07:40
марьяна безуглая
депутат
рада
новости
украина
валерий залужный
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"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа", - отметила Безуглая.Она добавила, что остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы Владимира Зеленского.По словам Безуглой, ее коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности, а также закрывают глаза на проблему убийства украинским генералитетом собственных граждан.На прошлой неделе украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил, что указанный комитет решил отозвать Безуглую с должности. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в Раде.Ранее Безуглая заявила, что главком Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также обвиняла главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
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марьяна безуглая, депутат, рада, новости, украина, валерий залужный
Марьяна Безуглая, депутат, Рада, Новости, Украина, Валерий Залужный

Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа"

07:40 11.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 11 января в соцсетях заявила, что написала заявление на выход из партии "Слуга народа"
"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа", - отметила Безуглая.
Она добавила, что остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы Владимира Зеленского.
"Но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", - подчеркнула депутат.
По словам Безуглой, ее коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности, а также закрывают глаза на проблему убийства украинским генералитетом собственных граждан.
На прошлой неделе украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил, что указанный комитет решил отозвать Безуглую с должности. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в Раде.
Ранее Безуглая заявила, что главком Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также обвиняла главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти".
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря 2023, 08:11
Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу ЗалужногоДепутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсетях высмеяла новую помощницу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного
 
Марьяна БезуглаядепутатРадаНовостиУкраинаВалерий Залужный
 
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