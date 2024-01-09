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Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине

Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине - 09.01.2024 Украина.ру

Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине

Переговоры между Россией и странами Запады по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил 9 января депутат Бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям"

2024-01-09T10:14

2024-01-09T10:14

2024-01-09T10:14

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При немецкий депутат убеждён, что Германия могла бы оказать давление на Украину для начала переговоров. "Конечно, мы могли бы оказать давление на Киев, но я сомневаюсь, что мы это сделаем", отметил он. По словам Моосдорфа, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок "слишком сильно рассчитывали на военную победу Украины. Они всегда игнорировали реалии и руководствовались желаемым. Теперь это возвращается им бумерангом. Но падение с небес на землю будет жестким".Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. О намерении баллотироваться заявил экс-президент США Дональд Трамп. По данным The Wall Street Journal, популярность Трампа достигла 47%, тогда как рейтинг Байдена держится на уровне 43%. Также Трамп заявил, что, в случае прихода к власти, сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

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новости, сша, зарубежье, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, бундестаг, россия, переговоры, украина