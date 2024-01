Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине

О чём шумят народные витии? Прогноз The Financial Times на 2024 год Прогнозы в высшей степени авторитетного издания The Financial Times интересны не столько сами по себе (любой прогноз исполняется с вероятностью 50% – или да, или нет), сколько тем, какая повестка дня в них отражена