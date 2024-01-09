Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине - 09.01.2024 Украина.ру
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Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине
Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине - 09.01.2024 Украина.ру
Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине
Переговоры между Россией и странами Запады по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил 9 января депутат Бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям"
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
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зарубежье
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переговоры
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При немецкий депутат убеждён, что Германия могла бы оказать давление на Украину для начала переговоров. "Конечно, мы могли бы оказать давление на Киев, но я сомневаюсь, что мы это сделаем", отметил он. По словам Моосдорфа, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок "слишком сильно рассчитывали на военную победу Украины. Они всегда игнорировали реалии и руководствовались желаемым. Теперь это возвращается им бумерангом. Но падение с небес на землю будет жестким".Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. О намерении баллотироваться заявил экс-президент США Дональд Трамп. По данным The Wall Street Journal, популярность Трампа достигла 47%, тогда как рейтинг Байдена держится на уровне 43%. Также Трамп заявил, что, в случае прихода к власти, сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, зарубежье, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, бундестаг, россия, переговоры, украина
Новости, США, Зарубежье, Дональд Трамп, Джо Байден, президентские выборы, Бундестаг, Россия, переговоры, Украина

Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине

10:14 09.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Переговоры между Россией и странами Запады по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил 9 января депутат Бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям"
"Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире. У Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело", — сказал Моосдорф.
При немецкий депутат убеждён, что Германия могла бы оказать давление на Украину для начала переговоров. "Конечно, мы могли бы оказать давление на Киев, но я сомневаюсь, что мы это сделаем", отметил он.
По словам Моосдорфа, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок "слишком сильно рассчитывали на военную победу Украины. Они всегда игнорировали реалии и руководствовались желаемым. Теперь это возвращается им бумерангом. Но падение с небес на землю будет жестким".
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. О намерении баллотироваться заявил экс-президент США Дональд Трамп. По данным The Wall Street Journal, популярность Трампа достигла 47%, тогда как рейтинг Байдена держится на уровне 43%. Также Трамп заявил, что, в случае прихода к власти, сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.
Зеленский президенты США
7 января, 04:11
О чём шумят народные витии? Прогноз The Financial Times на 2024 годПрогнозы в высшей степени авторитетного издания The Financial Times интересны не столько сами по себе (любой прогноз исполняется с вероятностью 50% – или да, или нет), сколько тем, какая повестка дня в них отражена
 
НовостиСШАЗарубежьеДональд ТрампДжо Байденпрезидентские выборыБундестагРоссияпереговорыУкраина
 
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10:14Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине
10:14Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране
10:02Такие разные цены на нефть, Европа выбирает атом. Хроника энергетической войны
09:40Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву
09:12Медведев анонсировал "майдан" в Берлине из-за Украины
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