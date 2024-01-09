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Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине
Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине - 09.01.2024 Украина.ру
Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине
Переговоры между Россией и странами Запады по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил 9 января депутат Бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям"
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
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При немецкий депутат убеждён, что Германия могла бы оказать давление на Украину для начала переговоров. "Конечно, мы могли бы оказать давление на Киев, но я сомневаюсь, что мы это сделаем", отметил он. По словам Моосдорфа, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок "слишком сильно рассчитывали на военную победу Украины. Они всегда игнорировали реалии и руководствовались желаемым. Теперь это возвращается им бумерангом. Но падение с небес на землю будет жестким".Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. О намерении баллотироваться заявил экс-президент США Дональд Трамп. По данным The Wall Street Journal, популярность Трампа достигла 47%, тогда как рейтинг Байдена держится на уровне 43%. Также Трамп заявил, что, в случае прихода к власти, сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, зарубежье, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, бундестаг, россия, переговоры, украина
Новости, США, Зарубежье, Дональд Трамп, Джо Байден, президентские выборы, Бундестаг, Россия, переговоры, Украина
Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине
Переговоры между Россией и странами Запады по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил 9 января депутат Бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям"
"Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире. У Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело", — сказал Моосдорф.
При немецкий депутат убеждён, что Германия могла бы оказать давление на Украину для начала переговоров. "Конечно, мы могли бы оказать давление на Киев, но я сомневаюсь, что мы это сделаем", отметил он.
По словам Моосдорфа, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок "слишком сильно рассчитывали на военную победу Украины. Они всегда игнорировали реалии и руководствовались желаемым. Теперь это возвращается им бумерангом. Но падение с небес на землю будет жестким".
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. О намерении баллотироваться заявил экс-президент США Дональд Трамп. По данным The Wall Street Journal, популярность Трампа достигла 47%, тогда как рейтинг Байдена держится на уровне 43%. Также Трамп заявил, что, в случае прихода к власти, сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.