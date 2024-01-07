https://ukraina.ru/20240107/1052565084.html

О чём шумят народные витии? Прогноз The Financial Times на 2024 год

О чём шумят народные витии? Прогноз The Financial Times на 2024 год - 07.01.2024 Украина.ру

О чём шумят народные витии? Прогноз The Financial Times на 2024 год

Прогнозы в высшей степени авторитетного издания The Financial Times интересны не столько сами по себе (любой прогноз исполняется с вероятностью 50% – или да, или нет), сколько тем, какая повестка дня в них отражена

2024-01-07T04:11

2024-01-07T04:11

2024-01-07T04:11

эксклюзив

прогноз

financial times

запад

мир

выборы

война

сша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103216/06/1032160662_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_9035557f532383c8a5852f8cd974957d.jpg

Что имеет смысл прогнозировать? Ну, не итоги же даже не назначенных выборов президента Украины?Редакция FT выбрала два десятка вопросов, на которые, по их мнению, следует дать ответы. Вопросы эти имеют разный вес, а сам прогноз – разную степень точности. Одно можно сказать: по мнению редакции FT, ответы на эти вопросы будут определять мировую политику в 2024-м.1. Станет ли снова Дональд Трамп президентом США?Ответ FT – нет, хотя между Байденом и Трампом будет идти активнейшая борьба.Выборы в США – действительно главное событие предстоящего года при всей их анекдотичности (опыт показывает, что генеральная внешнеполитическая линия от итогов выборов не зависит).Хотя мы много говорим и пишем о том, что современный мир – многополярен, на практике США до сих пор – единственная держава, выборы в которой отражаются на всей международной политике. Хотя бы потому, что выборы отвлекают внимание американских элит на внутреннюю повестку (это для нас их "выборы" – анекдот, у них-то идёт серьёзное перераспределение власти и имущества между олигархическими группировками), соответственно, у менее значимых игроков появляются окна возможностей… Какие? Ну вот, например, для ответного удара Ирана по Израилю, или актуализации конфликта в Корее, или каких-то мер Китая в отношении Тайваня, или Фолкленды… И чем жёстче будет внутриполитический конфликт в США, тем больше "окон" останутся незакрытыми.2. Станет ли 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений?Ну, куда же без актуальной климатической повестки? Только важно, на самом деле, не потепление (по мнению FT оно продолжится), а политические выводы из него. И тут как раз подоспело исследование анекдотических "британских учёных" из Британского центра экологии и гидрологии в Эдинбурге, которые внезапно обнаружили, что живые люди выделяют парниковые газы. Ну, кто мог себе такое представить? Наверное, только люди, плохо учившиеся в школе и "британские учёные".Это обстоятельство долго скрывалось, но теперь "британские учёные" не могут молчать. Осталось дождаться давно напрашивающегося вывода, который, очевидно, должен сформулировать какой-то политик – чтобы предотвратить глобальное потепление, надо убить как можно больше людей. По возможности – всех. Ну, а какая ещё может быть цель этой кампании?Еще один интересный момент: под №13 в прогнозе фигурирует вопрос, "обгонят ли возобновляемые источники энергии уголь в мировой выработке электроэнергии?" И на него даётся категорический ответ – нет, потому что в этом виноват Китай. Ну это уж совершенно явное приглашение к войне… Кстати, об увеличении выработки электроэнергии на угольных ТЭС в Европе не упоминается. Потому что тогда встают вопросы относительно состоятельности самой эко-энергетики.3. Выльется ли война между Израилем и ХАМАС в полномасштабный региональный конфликт?Мы тут склонны согласиться с FТ – скорее нет. Но, опять же: осенью – выборы в США… Так что давать гарантий мы бы не стали.4. Смогут ли США добиться “мягкой посадки”?Речь идёт об экономической рецессии в США, которая может быть более или менее болезненной. В краткосрочной перспективе всё будет хорошо, в долгосрочной "повышенные процентные ставки повлекут за собой вереницу банкротств, беспокойство насчёт государственного долга США нарастает, а геополитические стрессы подтачивают глобальную торговлю". Всё это – результат агрессивной политики США, но мы же понимаем – только в тоталитарных коммунистических странах экономика может быть обусловлена политикой...5. Станет ли Кир Стармер премьер-министром Великобритании?Победа лейбористов (выборы всё равно будут в 2025 году) представляет интерес для редакции FT (британское издание всё же) и, ограниченно, для США. С нашей точки зрения поменяется примерно ничего – политика поддержки Украины и борьбы со США за глобальное влияние относятся к числу "постоянных интересов". Интереснее то, что, если выборы в США "окна" для британцев открывают, то их собственные выборы – закрывают.6. Упадет ли экономический рост Китая до отметки в 3% или даже ниже?Нет. Только авторы FT указывают на эффективную макроэкономическую политику, а мы – на то, что Китай занимает ниши, оставляемые Европой по мере её деиндустриализации. США, ослабляя своих союзников, усилили своего соперника. 7. Спровоцирует ли смена власти на Тайване китайский удар?Нет. Главным образом потому, что Китай намерен приложить все силы, чтобы решить проблему Тайваня мирным путём. А там при власти не настолько безумные политики, чтобы спровоцировать народную республику на радикальные действия. Тайвань же слишком важен для США, чтобы добиваться прихода власти там клона Зеленского или Санду.8. Продолжат ли США и ЕС финансировать Украину?Да. В этом отношении существует полный консенсус. Но после 2024 года финансирование будет сокращаться (Трамп, на которого кивают в FT, тут не при чём), а большие объёмы помощи будут перекладываться на ЕС – потому что "горе побеждённым".9. Переизберётся ли Урсула фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии?Да, но интерес FT связан, вероятно, с тем, чьё лобби будет определять политику ЕС – американское или британское.Остальные темы не столь важны, хотя имеют, вероятно, какое-то значение. Ну, например, будут ли женщины-исполнители получать больше мужчин (нет) или вернёт ли Великобритания Греции украденные ранее изваяния Парфенона (да – и это само по себе интересно).Любопытен, пожалуй, вопрос №15 – относительно ожидаемого банкротства сети "Х" Илона Маска. Забавно, что авторы FT о политической подноготной банкротства не пишут, равно как и о сомнительной экономической эффективности других проектов Маска, которые живут не за счёт прибыли, а за счёт внешних инвестиций.В целом, эксперты FT глобальных потрясений не предвидят. Так что, если что-то случится, это будет для Запада неожиданностью.

https://ukraina.ru/20231228/1052410555.html

https://ukraina.ru/20231012/1050119022.html

https://ukraina.ru/20240104/1052546967.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, прогноз, financial times, запад, мир, выборы, война, сша, великобритания