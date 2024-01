https://ukraina.ru/20240106/1052562554.html

Возмездие будет. Грабеж Западом российских активов ради Украины тормозит страх перед Россией

Под конец ушедшего года многим, в том числе, и на Западе, стало очевидно, что Россия готова адекватно ответить на угрозы ее "цивилизованных" грабителей конфисковать ее активы, замороженные бывшими партнерами. Это первое. Второе: сдерживает Запад от грабежа России элементарный страх потерь от того, что Москва может на это очень больно ответить

Прогнозы на отъемЭкс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom прямо предупреждает: «Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране». И это будут иметь еще и геополитический эффект, крайне болезненный для Запада. Конкретно – для США, бредящих былым величием и уверенностью в правоте своей гегемонии.Кроме того, экс-аналитик ЦРУ отметил, что власти западных стран ведут переговоры о присвоении российских средств именно тогда, когда Россия стала председателем БРИКС. И, по его мнению, это межгосударственное объединение способно выстроить собственный альтернативный финансовый порядок. Плюс то, что конфискация замороженных на Западе российских активов не только улучшит позиции БРИКС, но и поставит под угрозу собственные активы США и Европы, находящиеся в России. То есть они тоже могут быть отжаты в пользу РФ.И Россия к этому, похоже, уже готова: 30 декабря 2023 года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует российские активы, как то уже предложила сдуру прокуратура Германии. По мнению Биричевского, объем средств, на которые могут распространиться ответные специальные экономические меры, является существенным.Еще в апреле 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что совокупный объем активов на счетах типа «С» сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом. А министр финансов России Антон Силуанов еще 21 декабря прошлого года говорил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. И тоже отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран. По словам министра, суммы там «немаленькие» и доходы от оборота существенные. Этим в России и воспользуются, если Европа посягнет на российские активы.Россия можетО возможных суммах ответного удара России известно, что по итогам первого квартала 2023-го Банк России оценивал совокупный объем средств на счетах типа «С» в 0,7 триллиона рублей. В том числе, и заблокированные летом активы европейских депозитариев Euroclear и Clearstream в сумме 229 млрд рублей. Замороженных же активов нерезидентов гораздо больше.Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в разговоре с РИА «Новости» недавно проинформировала: «В недавно опубликованном гайде Московской биржи для эмитентов по проведению IPO упоминается, что доля российских физлиц в free float (объем акций в свободном обращении) отечественного рынка — 16,9% и оценивается в 2,1 триллиона рублей. Заблокированных активов нерезидентов — 60%, что соответствует 7,5 триллиона рублей».Некисло, да? Вот что и пугает Запад, по-прежнему умеющего считать деньги, несмотря на наличие там тупорезов-политиков типа немецких канцлера Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок или главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, беспрекословно выполняющих волю СШАСпециалисты уверены, что от ответных действий России пострадают как крупные институциональные инвесторы (инвестиционные фонды), так и розничные. В их число могут попасть и компании с российскими бенефициарами, зарегистрированными в иностранной юрисдикции и не совершившими редомициляцию (процедуру перерегистрации компании в другой юрисдикции в регионе или стране с более выгодными условиями для ведения бизнеса).Финансовое милосердие КремляВ Кремле готовы поддерживать своих бизнесменов и финансистов, ибо уже заявили, что будут считать изъятие их активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Более того, президент России Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила», а ответка возможна.В то же время Кремль хочет в вопросе возможных взаимных изъятий капиталов и активов разойтись с Западом, что называется, краями. Чтобы не рушить окончательно инвестиционный климат и финансовые отношения. Российский ресурс РБК поясняет: у европейских депозитариев Euroclear и Clearstream есть активы в России, которые были заморожены в российском НРД (Национальный расчетный депозитарий) в ответ на санкции. Эти средства учитываются как на счетах типа «И», так и на счетах типа «С».Счет типа «С» — специальный счет, который может быть открыт инвестору-нерезиденту в банке, у брокера, в депозитариии на который можно зачислять только рубли, например, дивиденды по акциям и купоны по облигациям в рублях. С него невозможно вывести средства, можно только направить на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ (облигации федерального займа). При этом ЦБ и Минфин могут выдать отдельное разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет или на конвертацию рублей в валюту.Счет типа «И» — рублевый счет, который открывается нерезидентам для ведения на территории России инвестиционной деятельности. В том числе на него зачисляются выплаты Минфина по евробондам России в адрес иностранцев. Их применяют для приобретения зарубежной валюты за рубли в связи с репатриацией доходов, полученных в результате инвестиций в России.В среду, 3 января 2024 года, Путин подписал указы №№7 и 8, вносящие изменения в методику возврата замороженных европейскими регуляторами активов российским инвесторам. Одним из них наложен запрет на взыскания, аресты и другие обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа «С» и «И». Другим — расширен список первоочередников, имеющих право на выплаты со счета типа «И».Согласно указу №7 в список первой и второй очереди, имеющих право на выплаты со счетов типа «И», добавлены управляющие компании, которые выделили заблокированные иностранные активы из первоначальных открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ и БПИФ) в специальные дополнительные закрытые фонды — ЗПИФ-А.Указ №8 вводит запрет судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И», соответственно, запрет распространяется и на взыскание по исполнительным документам с этих же счетов.Связано это с тем, что, по данным РБК, с сентября 2022 года российские инвесторы как частные, так и институциональные, начали подавать иски к бельгийскому депозитарию Euroclear и люксембургскому Clearstream в российские арбитражные суды. В картотеке арбитражных судов числится 106 исков в отношении указанных европейских депозитариев, совокупная сумма требований составляет 271 млрд рублей (по валютным курсам ЦБ на 30 декабря 2023 года — 9 января 2024 года). Четыре иска из всей массы полностью или частично удовлетворены.Что это значит?Мнения юристов и специалистов на путинские указы разошлись. Одни утверждают, что это затормозит получение россиянами своих денег с Запада по искам в суды. Другие – что повысит шансы на некий централизованный обмен замороженными активами. Адвокат Арам Григорян уверен: «Россия пытается удержать имущество иностранцев от взыскания третьих лиц для потенциального глобального обмена: имущество на счетах типа С выступает своего рода «заложником» ситуации, предметом будущего торга. В этом случае частный интерес, например, пострадавшего инвестора, уходит на второй план».Юрист Виктор Машинский утверждает, что указ №8 фактически делает невозможным удовлетворение требований российских инвесторов за счет активов иностранных инвесторов, заблокированных в России. Однако «запреты, установленные указом, не свидетельствуют о принципиальной невозможности взыскания с европейских депозитариев убытков в размере сумм заблокированных активов российских инвесторов».Указы Путина – это однозначно предложение Западу не усугублять войну на финансово-инвестиционном фронте. Ведь в конце ушедшего года обострилась не только обстановка на фронтах спецвоенной операции (СВО), но и возня вокруг активов России, замороженных на Западе – в США и странах Евросоюза.Запад упорствует в своей жадностиЕще в сентябре 2023 года Минфин США сообщил о заседании Рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO), где и было определено: «REPO завершила свои первоначальные усилия по составлению карты и учету российских суверенных активов, которые обездвижены и хранятся в юрисдикциях — участницах REPO. ...Общая стоимость активов, задействованных в этом сопоставлении, оценивается примерно в 280 млрд долл, большая часть которых находится в Европейском союзе». В указанное встрече участвовали члены группы из Австралии, Канады, Европейской комиссии, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании и США, что и является перечнем тех западных шакалов, которые хотели бы поживиться российскими деньгами.Известно также, что 180 млрд долл сосредоточены в бельгийском Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. Много их и в люксембургском Clearstream.Вот члены REPO обязались предпринять шаги для того, чтобы суверенные активы России, находящиеся в их юрисдикциях, оставались заблокированными до того, как Москва «не заплатит за ущерб, который она причинила Украине».«Компенсация Украине, разоренной СВО в исполнении России» -- это пока единственное более-менее понятное всем и внятное объяснение и оправдание того грабежа России, к которому изготовился Запад.Однако во всем остальном поиски обоснования для грабежа российских активов напоминают политико-правовой пинг-понг, когда шарик летает из Европы в США и обратно. Известно, что в конце ушедшего года при 40 голосах «за и 2 «против» получил поддержку комитета по иностранным делам Конгресса США законопроект о передаче замороженных российских средств Украине. За проголосовали 40 человек, двое — против.Согласно этому документу, руководство США конфисковать любые средства России, находящиеся в американской юрисдикции, и разрешает тратить их на «восстановление Украины, гуманитарную помощь и другие цели». На пять лет или «до тех пор, пока не завершатся военные действия и не будет выплачена компенсация».При этом все конфискованные средства переходят в некий специальный «фонд поддержки Украины».США перекладывают вину и тормозятОднако при этом США откровенно говорят, что существуют пути к конфискации российских активов только в соответствии с международным правом, а значит, правовое обоснование это нужно найти и утвердить. Об этом тоже в конце прошлого года сообщало британское издание Financial Times. По данным газеты, власти США направили письмо в комитеты G7 с требованием найти юридическое обоснование отъема активов России и учесть предложение США о направлении их на «восстановление Украины». А также обсудить это предложение на встрече лидеров стран G7 уже в феврале 2024 года, а потом и на саммите «Семерки», запланированном на 13-15 июня сего же года.И представители стран G7, с одной стороны, уже бьют копытом и заявляют, что приблизились к принятию решения о конфискации российских активов для их последующей передачи Украине. Потому что близки к разработке некоего общего рамочного документа, подводящего некие общие правовые основы под ограбление и отъем активов России.С другой -- пока окончательное решение касательно конфискации еще не принято. Хотя бы потому, что для проведения таких изъятий необходимо внести поправки в законодательства нескольких стран, включая США и Великобританию. А также страны Евросоюза и в том числе, и «Большой семерки». И США пока надеются, что лидеры G7 «согласятся выступить с более решительным заявлением» по этому вопросу». Но прекрасно понимают, что некоторые страны ЕС согласятся на участие в конфискациях «только в том случае, если все европейские страны» поддержат этот план.Европа боитсяА вот с единодушием ЕС и даже G7, как всегда, возникли проблемы. Например, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в ходе выступления перед своими дипломатами прямо сказал: «Для изъятия средств РФ нужна правовая основа, которую Бельгия неспособна найти в одиночку». По его словам, такое решение дестабилизирует всю международную финансовую систему.А в июне прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе не видят «надежного юридического пути», который позволил бы конфисковать их лишь на том основании, что они попадают под санкции. Вместо этого Брюссель рассматривает два варианта использования средств: либо передачу на восстановление Украины доходов, полученных от реинвестирования (использования прибыли с замороженных российских активов, которая получается немалая). Для это как бы создан «фонд реконструкции Украины», в котором будут храниться облагаемые налогом замороженные российские и белорусские активы.Либо же это «непредвиденный взнос», который подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС и пустить его на Украину. В комитете по международным делам Палаты представителей американского Конгресса по этому поводу поддержали законопроект, согласно которому предусматривается введение стопроцентного налога на некоторые замороженные в этой стране российские и белорусские активы.Однако пока и США и Запад тормозят с грабежом.Что пугает Запад?Газета Financial Times со ссылкой на источники 28 декабря 2013 года заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы России и тому есть веские причины и обстоятельства.Во-первых, конечно же вошкаются потому, что все там прекрасно понимают, что с грабежом активов Москвы и Минска будет нарушен главный, краеугольный камень всей западной рыночной системы – неприкосновенность частной собственности.И Запад запросто пошел бы на попрание собственных принципов в деле «наказания» или, если хотите, «сдерживания России». Но возникает другая проблема: нарушение главного принципа может привести к оттоку вкладов из западных банков и сокращению новых инвестиций в них со всех других стран мира, у которые имеются деньги.И экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прогнозирует, что конфискация российских активов подорвет доверие к доллару в качестве резервной валюты.По данным Bloomberg, возможные налог и конфискация сверхприбыли вызывает у стран-членов ЕС как юридические, так и финансовые вопросы. Некоторые из них обеспокоены, что в случае введения такого налога инвесторы могут вообще отказаться от евро. О том, что риск этого слишком велик — юридических оснований нет, а прецедент повлечет за собой отток капитала и бегство инвесторов – говорит и Европейский центральный банк. По мнению ЕЦБ, многие Центробанки стран просто откажутся от активов в евро, поставив под угрозу финансовую стабильность ЕС.Во-вторых, даже газета The New York Times обратила внимание на то, что администрация президента США Джо Байдена инициировала срочные переговоры об использовании российских средств для Украины на фоне сокращения внешнего финансирования киевского режима. И новых угроз Вашингтона, который опять заявил, что отключат от своей финансовой системы «любые банки в мире» в случае нарушения антироссийских санкций.И все это очень похоже на то, о чем говорят на Западе давно: США просто хотят перебросить финансирование Украины и войны в ней на ЕС.Но не только это волнует ЕС. Если отъем российских активов приведет еще и к тому, что сократится приток инвестиций в Европу со всего остального мира, то у Евросоюза единственным инвестором может остаться только Америка. И это еще больше привяжет Европу к США, сделает ее еще более покорным исполнителем любой воли Вашингтона.Без денег, знаете ли, особо не поиграешься в самостоятельность. И в Украине это знают прекрасно, а теперь США решили, что узнать это пришел черед и ЕС. Но многие в ЕС не хотят такой перспективы для себя.И потому вопрос «Кто дальше будет финансировать Украину?» повис в воздухе.Вывод: война, увы, продолжитсяНо Запад-то не собирается прекращать финансирование войны в Украине, чтобы еще больше досадить России, вынуждая ее, например, к заморозке конфликта, чтобы выгадать себе лучшие условия. И американцы, как видим, продолжают подзуживать союзников. Значит, ко всему нужно быть готовым. И остановить этот, в том числе финансовый беспредел может только одно - победа России в спецвоенной операции.

