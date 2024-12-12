Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
В районе Купянска продолжаются бои с разной степенью интенсивности. Основные удары по обороне ВСУ войска наносят с севера Купянска и южной части города — района Глушковки. Усилились наступательные действия и на восточной окраине. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Торецке (Дзержинске) ВС РФ постепенно оттесняют ВСУ к северным окраинам. На западе противник по-прежнему удерживает позиции на стадионе "Авангард", что позволяет ему сохранять огневой контроль над территорией городского парка, сообщил эксперт.
"В районе Купянска продолжаются бои с разной степенью интенсивности. Основные огневые удары по оборонительным позициям противника наши войска наносят с севера Купянска и южной части города — района Глушковки", — отметил Алехин.
По информации обозревателя, бойцы группировки войск "Запад" закрепляются на западном берегу Оскола в районе села Сеньково, а также смогли продвинуться вдоль лесополосы до Новоплатоновки.
Российские бойцы обошли мощные опорники ВСУ в Лозовой и Новой Кругляковке. Причем в первом населенном пункте противник попал в "огненный мешок", сообщил эксперт.
"Усилились наступательные действия на восточной окраине Купянска. В частности, в районе Первомайского зафиксировано расширение зоны контроля армии России до километра", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.
О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.
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