Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска - 12.12.2024 Украина.ру
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Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска
Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска - 12.12.2024 Украина.ру
Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска
В районе Купянска продолжаются бои с разной степенью интенсивности. Основные удары по обороне ВСУ войска наносят с севера Купянска и южной части города — района Глушковки. Усилились наступательные действия и на восточной окраине. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-12T03:00
2024-12-12T03:00
новости
купянск
россия
дзержинск (торецк)
вс рф
наступление
купянское направление
харьковская область
оборона
детали
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В Торецке (Дзержинске) ВС РФ постепенно оттесняют ВСУ к северным окраинам. На западе противник по-прежнему удерживает позиции на стадионе "Авангард", что позволяет ему сохранять огневой контроль над территорией городского парка, сообщил эксперт.По информации обозревателя, бойцы группировки войск "Запад" закрепляются на западном берегу Оскола в районе села Сеньково, а также смогли продвинуться вдоль лесополосы до Новоплатоновки. Российские бойцы обошли мощные опорники ВСУ в Лозовой и Новой Кругляковке. Причем в первом населенном пункте противник попал в "огненный мешок", сообщил эксперт."Усилились наступательные действия на восточной окраине Купянска. В частности, в районе Первомайского зафиксировано расширение зоны контроля армии России до километра", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241210/1059540094.html
купянск
россия
дзержинск (торецк)
купянское направление
харьковская область
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новости, купянск, россия, дзержинск (торецк), вс рф, наступление, купянское направление, харьковская область, оборона, детали, сво, спецоперация
Новости, Купянск, Россия, Дзержинск (Торецк), ВС РФ, наступление, Купянское направление, Харьковская область, оборона, детали, СВО, Спецоперация

Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска

03:00 12.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В районе Купянска продолжаются бои с разной степенью интенсивности. Основные удары по обороне ВСУ войска наносят с севера Купянска и южной части города — района Глушковки. Усилились наступательные действия и на восточной окраине. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Торецке (Дзержинске) ВС РФ постепенно оттесняют ВСУ к северным окраинам. На западе противник по-прежнему удерживает позиции на стадионе "Авангард", что позволяет ему сохранять огневой контроль над территорией городского парка, сообщил эксперт.
"В районе Купянска продолжаются бои с разной степенью интенсивности. Основные огневые удары по оборонительным позициям противника наши войска наносят с севера Купянска и южной части города — района Глушковки", — отметил Алехин.
По информации обозревателя, бойцы группировки войск "Запад" закрепляются на западном берегу Оскола в районе села Сеньково, а также смогли продвинуться вдоль лесополосы до Новоплатоновки.
Российские бойцы обошли мощные опорники ВСУ в Лозовой и Новой Кругляковке. Причем в первом населенном пункте противник попал в "огненный мешок", сообщил эксперт.
"Усилились наступательные действия на восточной окраине Купянска. В частности, в районе Первомайского зафиксировано расширение зоны контроля армии России до километра", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.
О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.
Работа РСЗО Град ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 13:13
Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении ЗападаВооруженным силам РФ принадлежит стратегическая инициатива на всей линии фронта, цели специальной военной операции на Украине близки к достижению, заявил 10 декабря глава СВР Сергей Нарышкин. В это же время российская армия взяла под контроль село Шевченко – ключевой населенный пункт на пути к Покровску (Красноармейску)
 
НовостиКупянскРоссияДзержинск (Торецк)ВС РФнаступлениеКупянское направлениеХарьковская областьоборонадеталиСВОСпецоперация
 
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