https://ukraina.ru/20240104/1052425891.html

О чём говорит футболка президента. Модельер Ирина Верхуша раскрыла тайны нарядов Зеленского

О чём говорит футболка президента. Модельер Ирина Верхуша раскрыла тайны нарядов Зеленского - 04.01.2024 Украина.ру

О чём говорит футболка президента. Модельер Ирина Верхуша раскрыла тайны нарядов Зеленского

Какое послание миру скрывает аутфит Владимира Зеленского? В чём состоит символизм одежды Владимира Путина? Как нужно выглядеть, чтобы не провалить переговоры? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответила российский модельер, специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша

2024-01-04T04:14

2024-01-04T04:14

2024-01-04T04:14

мода

интервью

война

сво

символика

переговоры

политик

владимир путин

владимир зеленский

патриотизм

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Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону, опубликованному 16 декабря в YouTube.Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президенту Украины следовало бы надеть пиджак и галстук, требуя деньги от США.— Ирина, расскажите, как одеваются политики мира? В чем разница между стилем глав государств: Европа, СНГ, Восток?— Одежда политиков мира может достаточно сильно отличаться в зависимости от культурных особенностей и контекста.Например, в Европе политики предпочитают консервативный и деловой стиль одежды: темные костюмы или пиджаки с брюками, формальные рубашки и галстуки. Такая одежда подчеркивает профессиональность и официальный статус страны.В странах СНГ стиль одежды политиков может быть разным. Они приветствуют как западный деловой стиль, так и традиционные или национальные элементы в одежде — в зависимости от ситуации и предпочтений.Арабские политики обычно выбирают стиль в рамках традиционных культурных норм и предпочитают носить робы: джалабии или кандуры — особенно на официальных мероприятиях. К этому добавляют традиционные головные уборы: тюрбаны или кефии.Важно отметить, что это лишь наблюдения. Стиль одежды политиков может варьироваться внутри каждого региона в зависимости от личных предпочтений и ситуации. Кроме того, глобализация и межкультурный обмен могут приводить к смешению стилей, принятию элементов одежды из разных культур.— Давайте сравним образы Владимира Путина, Александра Лукашенко, Дональда Трампа, Джо Байдена, Шавката Мирзиеева, Риши Сунака, Нарендра Моди. В чем особенности их стиля?— Президент России Владимир Путин предпочитает официальный и классический стиль одежды. Его часто можно увидеть в темных костюмах с галстуком или галстуком-бабочкой. Александр Лукашенко выбирает простую и недорогую одежду: спортивные куртки, рубашки и джинсы. В Узбекистане президент Шавкат Мирзиеев отдает дань и светскому строгому стилю и традиционной узбекской одежде: халаты и чапаны — особенно во время национальных праздников и мероприятий.Экс-президент США Дональд Трамп, в свою очередь, известен роскошными и высококачественными нарядами. Он любит носить костюмы темных оттенков с яркими галстуками. Действующего главу Америки Джо Байдена, наоборот, нередко можно увидеть в консервативных костюмах темных тонов с простыми галстуками.Лидер Великобритании Риши Сунак также предпочитает классический и деловой стиль одежды. Его выбор — темные костюмы с простыми аксессуарами. Нарендра Моди из Индии известен своим предпочтением ярких цветов и узоров — это традиционные индийские куртки, куртасы и дхоти.Конечно, каждый из указанных лидеров может менять свой образ в зависимости от конкретных ситуаций и мероприятий.— Как одежда может влиять на восприятие человека, в том числе политика, в обществе и на принятие решений?— То, как вы одеты, конечно, влияет на принятие важных решений. Например, одежда, в которой вы чувствуете себя комфортно, может повысить уверенность в своих способностях и подтолкнуть к верным действиям. У оппонентов и собеседников, в свою очередь, профессиональный и ухоженный вид может вызвать впечатление компетентности и надежности и склонить их в вашу сторону.Однако, нужно помнить, что одежда является лишь одним из многих факторов, которые влияют на конечное принятие решений.— Есть примеры удачных исходов переговоров, где внешний вид политика сыграл свою роль?— Да. Модой и одеждой можно создать положительную атмосферу и даже повлиять на исход политических переговоров.Вспомните встречи между лидерами Северной и Южной Корей, когда в 2018 году Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на границе. Оба лидера были одеты в традиционные костюмы своих стран, что создало атмосферу уважения и взаимопонимания. Это помогло снять напряжение и способствовало позитивному настрою для дальнейших переговоров.Еще один яркий пример позитивного влияния правильного стиля одежды — переговоры между США и Китаем 1972 года. Ричард Никсон и Мао Цзэдун встретились в Пекине. При этом американец пришел на встречу в традиционном китайском костюме, что было рассмотрено его партнером как жест уважения к китайской культуре и традициям. Это создало позитивную атмосферу доверия и соглашение было достигнуто.Во время переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit) лидеры обеих сторон Тереза Мэй и Мишель Барнье стремились выглядеть профессионально и уверенно. Они предпочитали формальные костюмы и одежду, соответствующую официальным мероприятиям. Это помогло создать серьезную и профессиональную атмосферу для обсуждения непростых вопросов.— А как нужно одеться, чтобы провалить переговоры?— Я бы здесь привела более общие примеры.В некоторых случаях различия в стиле одежды между политиками из разных культур и регионов (допустим, с Запада и Востока) могут вызывать разочарование и создавать негативное впечатление.Например, при переговорах с китайскими лидерами нужно быть весьма осторожными при выборе гардероба — в Китае цвета имеют особое значение. Белый — ассоциируется с печалью, трауром и похоронами. Черный — считается неприемлемым для официальных или праздничных мероприятий, хотя и допустим. Зеленый цвет означает ревность или отсутствие удачи.То есть безопасными и нейтральными цветами для одежды на переговорах с Китаем являются классические цвета, такие как синий, серый или бежевый. Но всегда лучше учитывать конкретные обстоятельства и рекомендации хозяев или организаторов мероприятия.Опять же, политик может неправильно оценить ситуацию и выбрать одежду, которая не соответствует протоколу или вызывает контроверсии. Например, прийти в облачении, которое считается провокационным или оскорбительным для другой стороны. Это может внести напряжение в атмосферу переговоров и затруднить достижение соглашений.В некоторых случаях символическая одежда, такая как флаги, символы или надписи, может стать причиной ожесточенных дискуссий. Если одна сторона воспринимает дресс-код другой стороны как провокацию или оскорбление, это может создать напряжение и препятствовать конструктивным переговорам.Внешний вид играет большую роль и во время интервью, которое политик, эксперт дает по ТВ или еще где-то.Во-первых, если вы пришли в одежде, которая не соответствует ожиданиям аудитории или официальному протоколу, это может создать негативное впечатление и отвлечь от содержания беседы.Во-вторых, если вы выбрали вызывающий или неуместный для данного контекста наряд, это может способствовать недоверию или оскорблению собеседников или зрителей. В-третьих, — неопрятность. Это никому не нравится, что уж говорить о политике — конечно, неряшливость подрывает авторитет.— Владимир Зеленский обычно на встречи с главами западных государств надевает футболку или кофту и штанишки (часто это цвет хаки). Какой месседж это несет его парнерам в костюмах с Сэвил-Роу? В чём смысл такого аутфита?— Точные мотивы, почему Владимир Зеленский выбирает спортивный стиль одежды на встречах с главами западных государств, могут быть разными и известны только самому Зеленскому или его имидж-мейкерам.Попробую предположить несколько причин.Первое: возможно, он хочет подчеркнуть непринужденность общения. Выбор спортивного стиля одежды может быть частью стратегии — чтобы намекнуть на близость к народу и показать свою якобы доступность для широкой аудитории: дескать, я "один из вас". Вероятно, президент Украины также стремится таким образом выразить свой нетрадиционный и непринужденный подход к политике.Вторым пунктом я бы поставила желание Зеленского выделиться, привлечь внимание к своим инициативам. Избегая традиционного официального костюма политика, используя непривычный стиль, он становится яркой медиаперсоной и вызывает, как мы видим, бурные дискуссии вокруг своего образа — пусть и негативные.— Екатерина II в свое время превратила светский костюм в декларацию политических намерений. Тогда русское платье стало пропагандой военных побед. А у России и ее лидеров сегодня есть подобные символы в одежде, например, олицетворяющие цели России на Украине?— Действительно, Екатерина II использовала свой стиль одежды как средство для выражения своих политических намерений и укрепления своей власти, как средство коммуникации, чтобы подчеркнуть авторитет в глазах подданных и европейского общества. Она стремилась создать образ сильной и современной правительницы, ее стиль одежды отражал эту цель.Например, царица предпочитала элегантные и изысканные наряды, которые говорили о ее власти и достоинстве. Модные элементы — широкие платья с фартуками, высокие прически и пышные аксессуары — позволяли ей выделяться среди других дворянских дам и подчеркивать свое лидерство.Что касается сегодняшнего времени и нашего президента, то стиль его одежды мы уже проанализировали выше. Если говорить о декларировании политических намерений, здесь главное что я бы хотела отметить — Владимир Владимирович ездит на отечественных авто. Это о многом говорит.Известным символом в России является, например, георгиевская лента, которая ассоциируется с памятью о победе в Великой Отечественной войне.В настоящее время символы в одежде, олицетворяющие цели России в борьбе с Западом и Украиной — это Z, V, O.Например, символ Z не только транслируется сам по себе, но и часто сопровождается дополнительным аспектом, например, лозунгоми "Zа победу", "Zа наших". Предполагается, что при использовании в таком лозунге буква "Z" придаёт смыслу патриотическое значение и ставит задачу вызвать чувства преданности и долга."Z" часто окрашивают в цвета георгиевской ленты. Это должно приравнивать действия современной российской армии к победам Красной Армии. И оранжево-чёрная буква "Z" создаёт связь между СВО и празднованием победы во Второй мировой войне, а также поддерживает национальную идею России как исторического победителя.При этом отмечу, что одежда с символикой Z популярна не только в России. В Китае, например, она набирает популярность — особенно среди молодежи .А вообще символами России всегда были и продолжают оставаться матрешка, береза, балалайка, самовар, шапка-ушанка, валенки, лапти, кокошник, черно-красный узор, хохлома и другие. Все эти фольклорные моменты, отображающиеся на одежде, являются безусловными символами Великой России.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

мода, интервью, война, сво, символика, переговоры, политик, владимир путин, владимир зеленский, патриотизм, имидж, одежда