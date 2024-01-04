О чём говорит футболка президента. Модельер Ирина Верхуша раскрыла тайны нарядов Зеленского
© из личного архиваИрина Верхуша интервью
© из личного архива
Какое послание миру скрывает аутфит Владимира Зеленского? В чём состоит символизм одежды Владимира Путина? Как нужно выглядеть, чтобы не провалить переговоры? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответила российский модельер, специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша
Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону, опубликованному 16 декабря в YouTube.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президенту Украины следовало бы надеть пиджак и галстук, требуя деньги от США.
— Ирина, расскажите, как одеваются политики мира? В чем разница между стилем глав государств: Европа, СНГ, Восток?
— Одежда политиков мира может достаточно сильно отличаться в зависимости от культурных особенностей и контекста.
Например, в Европе политики предпочитают консервативный и деловой стиль одежды: темные костюмы или пиджаки с брюками, формальные рубашки и галстуки. Такая одежда подчеркивает профессиональность и официальный статус страны.
В странах СНГ стиль одежды политиков может быть разным. Они приветствуют как западный деловой стиль, так и традиционные или национальные элементы в одежде — в зависимости от ситуации и предпочтений.
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию
Арабские политики обычно выбирают стиль в рамках традиционных культурных норм и предпочитают носить робы: джалабии или кандуры — особенно на официальных мероприятиях. К этому добавляют традиционные головные уборы: тюрбаны или кефии.
Важно отметить, что это лишь наблюдения. Стиль одежды политиков может варьироваться внутри каждого региона в зависимости от личных предпочтений и ситуации.
Кроме того, глобализация и межкультурный обмен могут приводить к смешению стилей, принятию элементов одежды из разных культур.
— Давайте сравним образы Владимира Путина, Александра Лукашенко, Дональда Трампа, Джо Байдена, Шавката Мирзиеева, Риши Сунака, Нарендра Моди. В чем особенности их стиля?
— Президент России Владимир Путин предпочитает официальный и классический стиль одежды. Его часто можно увидеть в темных костюмах с галстуком или галстуком-бабочкой.
Александр Лукашенко выбирает простую и недорогую одежду: спортивные куртки, рубашки и джинсы. В Узбекистане президент
Шавкат Мирзиеев отдает дань и светскому строгому стилю и традиционной узбекской одежде: халаты и чапаны — особенно во время национальных праздников и мероприятий.
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко
Встреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко
Экс-президент США Дональд Трамп, в свою очередь, известен роскошными и высококачественными нарядами. Он любит носить костюмы темных оттенков с яркими галстуками. Действующего главу Америки Джо Байдена, наоборот, нередко можно увидеть в консервативных костюмах темных тонов с простыми галстуками.
Лидер Великобритании Риши Сунак также предпочитает классический и деловой стиль одежды. Его выбор — темные костюмы с простыми аксессуарами. Нарендра Моди из Индии известен своим предпочтением ярких цветов и узоров — это традиционные индийские куртки, куртасы и дхоти.
Конечно, каждый из указанных лидеров может менять свой образ в зависимости от конкретных ситуаций и мероприятий.
© AP / Reba Saldanha
© AP / Reba Saldanha
— Как одежда может влиять на восприятие человека, в том числе политика, в обществе и на принятие решений?
— То, как вы одеты, конечно, влияет на принятие важных решений. Например, одежда, в которой вы чувствуете себя комфортно, может повысить уверенность в своих способностях и подтолкнуть к верным действиям.
У оппонентов и собеседников, в свою очередь, профессиональный и ухоженный вид может вызвать впечатление компетентности и надежности и склонить их в вашу сторону.
Однако, нужно помнить, что одежда является лишь одним из многих факторов, которые влияют на конечное принятие решений.
— Есть примеры удачных исходов переговоров, где внешний вид политика сыграл свою роль?
— Да. Модой и одеждой можно создать положительную атмосферу и даже повлиять на исход политических переговоров.
Вспомните встречи между лидерами Северной и Южной Корей, когда в 2018 году Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на границе. Оба лидера были одеты в традиционные костюмы своих стран, что создало атмосферу уважения и взаимопонимания. Это помогло снять напряжение и способствовало позитивному настрою для дальнейших переговоров.
Еще один яркий пример позитивного влияния правильного стиля одежды — переговоры между США и Китаем 1972 года. Ричард Никсон и Мао Цзэдун встретились в Пекине. При этом американец пришел на встречу в традиционном китайском костюме, что было рассмотрено его партнером как жест уважения к китайской культуре и традициям.
Это создало позитивную атмосферу доверия и соглашение было достигнуто.
Во время переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit) лидеры обеих сторон Тереза Мэй и Мишель Барнье стремились выглядеть профессионально и уверенно. Они предпочитали формальные костюмы и одежду, соответствующую официальным мероприятиям.
Это помогло создать серьезную и профессиональную атмосферу для обсуждения непростых вопросов.
© AP / Eric Vidal
© AP / Eric Vidal
— А как нужно одеться, чтобы провалить переговоры?
— Я бы здесь привела более общие примеры.
В некоторых случаях различия в стиле одежды между политиками из разных культур и регионов (допустим, с Запада и Востока) могут вызывать разочарование и создавать негативное впечатление.
Например, при переговорах с китайскими лидерами нужно быть весьма осторожными при выборе гардероба — в Китае цвета имеют особое значение. Белый — ассоциируется с печалью, трауром и похоронами. Черный — считается неприемлемым для официальных или праздничных мероприятий, хотя и допустим. Зеленый цвет означает ревность или отсутствие удачи.
То есть безопасными и нейтральными цветами для одежды на переговорах с Китаем являются классические цвета, такие как синий, серый или бежевый. Но всегда лучше учитывать конкретные обстоятельства и рекомендации хозяев или организаторов мероприятия.
© AFP2023 / YVES HERMAN
© AFP2023 / YVES HERMAN
Опять же, политик может неправильно оценить ситуацию и выбрать одежду, которая не соответствует протоколу или вызывает контроверсии. Например, прийти в облачении, которое считается провокационным или оскорбительным для другой стороны. Это может внести напряжение в атмосферу переговоров и затруднить достижение соглашений.
В некоторых случаях символическая одежда, такая как флаги, символы или надписи, может стать причиной ожесточенных дискуссий. Если одна сторона воспринимает дресс-код другой стороны как провокацию или оскорбление, это может создать напряжение и препятствовать конструктивным переговорам.
Внешний вид играет большую роль и во время интервью, которое политик, эксперт дает по ТВ или еще где-то.
Во-первых, если вы пришли в одежде, которая не соответствует ожиданиям аудитории или официальному протоколу, это может создать негативное впечатление и отвлечь от содержания беседы.
Во-вторых, если вы выбрали вызывающий или неуместный для данного контекста наряд, это может способствовать недоверию или оскорблению собеседников или зрителей.
В-третьих, — неопрятность. Это никому не нравится, что уж говорить о политике — конечно, неряшливость подрывает авторитет.
— Владимир Зеленский обычно на встречи с главами западных государств надевает футболку или кофту и штанишки (часто это цвет хаки). Какой месседж это несет его парнерам в костюмах с Сэвил-Роу? В чём смысл такого аутфита?
— Точные мотивы, почему Владимир Зеленский выбирает спортивный стиль одежды на встречах с главами западных государств, могут быть разными и известны только самому Зеленскому или его имидж-мейкерам.
Попробую предположить несколько причин.
Первое: возможно, он хочет подчеркнуть непринужденность общения. Выбор спортивного стиля одежды может быть частью стратегии — чтобы намекнуть на близость к народу и показать свою якобы доступность для широкой аудитории: дескать, я "один из вас". Вероятно, президент Украины также стремится таким образом выразить свой нетрадиционный и непринужденный подход к политике.
Вторым пунктом я бы поставила желание Зеленского выделиться, привлечь внимание к своим инициативам. Избегая традиционного официального костюма политика, используя непривычный стиль, он становится яркой медиаперсоной и вызывает, как мы видим, бурные дискуссии вокруг своего образа — пусть и негативные.
© художник Дмитрий Левицкий / ГРМЕкатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
© художник Дмитрий Левицкий / ГРМ
— Екатерина II в свое время превратила светский костюм в декларацию политических намерений. Тогда русское платье стало пропагандой военных побед. А у России и ее лидеров сегодня есть подобные символы в одежде, например, олицетворяющие цели России на Украине?
— Действительно, Екатерина II использовала свой стиль одежды как средство для выражения своих политических намерений и укрепления своей власти, как средство коммуникации, чтобы подчеркнуть авторитет в глазах подданных и европейского общества.
Она стремилась создать образ сильной и современной правительницы, ее стиль одежды отражал эту цель.
Например, царица предпочитала элегантные и изысканные наряды, которые говорили о ее власти и достоинстве. Модные элементы — широкие платья с фартуками, высокие прически и пышные аксессуары — позволяли ей выделяться среди других дворянских дам и подчеркивать свое лидерство.
Что касается сегодняшнего времени и нашего президента, то стиль его одежды мы уже проанализировали выше. Если говорить о декларировании политических намерений, здесь главное что я бы хотела отметить — Владимир Владимирович ездит на отечественных авто. Это о многом говорит.
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Египта А. Сиси
Известным символом в России является, например, георгиевская лента, которая ассоциируется с памятью о победе в Великой Отечественной войне.
В настоящее время символы в одежде, олицетворяющие цели России в борьбе с Западом и Украиной — это Z, V, O.
Например, символ Z не только транслируется сам по себе, но и часто сопровождается дополнительным аспектом, например, лозунгоми "Zа победу", "Zа наших". Предполагается, что при использовании в таком лозунге буква "Z" придаёт смыслу патриотическое значение и ставит задачу вызвать чувства преданности и долга.
"Z" часто окрашивают в цвета георгиевской ленты. Это должно приравнивать действия современной российской армии к победам Красной Армии. И оранжево-чёрная буква "Z" создаёт связь между СВО и празднованием победы во Второй мировой войне, а также поддерживает национальную идею России как исторического победителя.
При этом отмечу, что одежда с символикой Z популярна не только в России. В Китае, например, она набирает популярность — особенно среди молодежи .
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
А вообще символами России всегда были и продолжают оставаться матрешка, береза, балалайка, самовар, шапка-ушанка, валенки, лапти, кокошник, черно-красный узор, хохлома и другие.
Все эти фольклорные моменты, отображающиеся на одежде, являются безусловными символами Великой России.