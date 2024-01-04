Освобождение Белой Церкви. Как 80 лет назад Ватутин перехитрил хитреца Манштейна - 04.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240104/1042321066.html
Освобождение Белой Церкви. Как 80 лет назад Ватутин перехитрил хитреца Манштейна
Освобождение Белой Церкви. Как 80 лет назад Ватутин перехитрил хитреца Манштейна - 04.01.2024 Украина.ру
Освобождение Белой Церкви. Как 80 лет назад Ватутин перехитрил хитреца Манштейна
От Фастова до Белой Церкви всего 37 километров, однако, чтобы их пройти, двум стрелковым корпусам 40-й армии и чехословацкой пехотной бригаде понадобилось почти Украина.ру, 04.01.2024
2024-01-04T08:19
2024-01-04T08:19
история
история
великая отечественная война
1944 г
белая церковь
правобережная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102619/44/1026194452_0:18:3001:1706_1920x0_80_0_0_f72f216dbec29a4da318f126f0f69468.jpg
От Фастова до Белой Церкви всего 37 километров, однако, чтобы их пройти, двум стрелковым корпусам 40-й армии и чехословацкой пехотной бригаде понадобилось почти два месяца. Решительный штурм древнего города начался 31 декабря 1943 г., когда был освобожден Житомир, а закончился уже в следующем годуКак ни странно, освобождение Белой Церкви является частью Житомирско-Бердичевской наступательной операции. Хотя до Бердичева отсюда в полтора раза дальше, чем до Киева.Упомянутый Фастов был отбит, без преувеличения, блестяще. 7 ноября, то есть уже на следующий день после освобождения Киева, танкисты 3-й гвардейской армии Павла Рыбалко взяли этот важный узел дорог в 75 километрах юго-западнее Киева, захватив большие трофеи.В тот же день немецкое командование приказало 25-й танковой дивизии вернуть контроль над городом, но только что прибывшая из Франции часть сначала потеряла технику, потом застряла в грязи, а потом полезла в наступление безо всякой разведки и подготовки. До 13 ноября продолжалась рубка за Фастов и находящееся рядом село Фастовец, и конец Киевской наступательной операции совпал с растаявшими надеждами немцев отбить город назад.Вместе с тем не имел успеха и удар гвардейского танкового корпуса генерала Андрея Кравченко дальше в южном направлении с целью создания перелома на букринском плацдарме, где попытки 40-й и 27-й армий перейти в наступление были по-прежнему безрезультатны. Так что Белой Церкви, находящейся в Киевской области, так сказать, не повезло.Внимание ей уделили только после того, как окончательно решилась проблема с Житомиром и Коростенем, двойное освобождение которых далось Красной армии довольно тяжело, а немцам, откатившимся до старой границы 1939 года, — еще тяжелее.В то же время далеко позади, в излучине Днепра продолжались тяжелые бои. Черкассы с четвертой попытки были освобождены только 14 декабря. 20 декабря закончилась Нижнеднепровская операция, не решившая проблемы Никополя и Кривого Рога.Но немцы постепенно катились на запад от Днепра, и удар с севера на юг должен был попасть им во фланг — на 5 января 2-й Украинский фронт готовил Кировоградскую операцию, а 52-я армия продолжала давить противника от Черкасс, потихоньку складывая скорый котел под Корсунем-Шевченковским.В этой связи удар южнее Фастова представлялся важным и необходимым, а нанести его было поручено 40-й армии 1-го Украинского фронта, в частности, 51-й и 50-й стрелковым корпусам и входившей в состав второго чехословацкой пехотной бригаде, хорошо проявившей себя в боях за Киев. Хотя если быть точным, наступали стрелковые части и танки по больше части с запада, как бы возвращаясь к Днепру.Во второй половине декабря в районе Киева были собраны крупные стратегические резервы, в состав 1-го Украинского фронта вошли две общевойсковые и одна танковая армии. 16 числа Военный совет фронта подписал план Житомирско-Бердичевской наступательной операции.Его идея заключалась в разгроме немецкой 4-й танковой армии в составе 22 пехотных и 8 танковых дивизий, к которым тоже были приданы серьезные резервы, и навсегда отбить у нее охоту наступать на Киев. А в конечном итоге — выйти на Южный Буг. Фланги фронта, как мы говорили выше, были сильно разнесены — с одной стороны Брусилов в Житомирской области (с прицелом на Винницу), с другой — Белая Церковь."Командование немецко-фашистской группы армий "Юг", еще недавно весьма оптимистически оценивавшее положение и считавшее вполне возможным возвращение Киева, оказалось перед необходимостью переоценки обстановки.Пока оно принимало срочные меры, чтобы заткнуть огромную брешь в своей обороне, войска 1-го Украинского фронта продолжали наступление. На всем огромном протяжении от Припяти до букринского плацдарма семь общевойсковых — 13, 60, 1-я гвардейская, 18, 38, 40, 27-я — и две танковые — 1-я и 3-я гвардейская — армии, ломая сопротивление врага, продвигались вперед", — с гордостью пишет тогдашний командующий 38-й армией генерал Кирилл Москаленко.На левом фланге 40-я армия после успешного обхода узла сопротивления противника в Корнине развернула свою ударную группу в юго-восточном направлении и продвигалась на Белую Церковь. Немцы же по своей давней привычке не просто засели в укрепленном городе, но активно контратаковали."Вспоминается ночь на 30 декабря 1943 года. Остановившиеся колонны сплошь покрыты снегом, он шел всю ночь. Мороз достигает 20 градусов, а на рассвете, когда горизонт еще был затянут густой мглой и подул порывистый ветер, температура упала до 30 градусов… Впереди нашего 2-го батальона уже с 4:00 ведет наступление советский 78-й стрелковый полк 74-й стрелковой дивизии. Не добившись успеха, полк отошел на исходные позиции. Обороняющийся в Руде противник располагал не только долговременными сооружениями, но и значительным количеством танков и самоходных орудий.В 7:00 подразделения бригады заняли исходное положение для наступления. Вскоре к переднему краю подошли танки советского 87-го танкового полка и танкового батальона нашей бригады. Началась артиллерийская подготовка. В 8.45 в атаку поднялась пехота. До переднего края вражеской обороны было около 1000 метров, однако преодолеть это расстояние оказалось весьма трудно. Тело было сковано ночным холодом, в глазах после трех бессонных ночей и от колючего ветра словно песок насыпан", — эмоционально вспоминал командир чехословаков Людвик Свобода.Под вечер 31 декабря части 50-го и 51-го корпусов подошли непосредственно к Белой Церкви и завязали бой, увязнув на подступах. Только за одно село и сахарный завод чехи вместе с советскими стрелками бились целые сутки, отразив несколько контратак. А за ключеву высоту 208,4 — четверо суток.Немецкий гарнизон по наблюдению штабов постоянно усиливался, из чего был сделан вывод, что хитрец Манштейн надеется удержать ключевые города на флангах, подтянуть резервы, а затем нанести встречный удар из Бердичева и Белой Церкви чтобы отсечь и окружить наши войска в этом районе. В пользу этой теории говорило и то, что 40-я армия окружила город с трех сторон, и свободными оставались только дороги на восток. Начались уличные бои.Кстати, в многочисленных историях про освобождение говорится, что в город первым ворвался танк лейтенанта Констатина Турчанинова, впоследствии водруженный на постамент в память о тех событиях.Однако Т-34 45-й мехбригады 5-го механизированного корпуса Московского военного округа никуда не врывался, не уничтожал огневых точек и не обращал в бегство перепуганного врага. В состав действующей армии бригада вошла только 11 января и приняла участие в заключительной части операции, а командир танка Турчанинов был ранен 23 января и умер в белоцерковском госпитале от сепсиса и пневмонии.На постамент же в 1970 г. поставили учебную "тридцатьчетверку" из Киевского танкового училища, а почему в честь лейтенанта назвали улицу — вряд ли уже можно выяснить.Зато остались за кадром те, кому пришлось пройти четырехдневный штурм.Об одном из таких неизвестных героев рассказывает Свобода: младшему сержанту, признанному силачу Иржи Йовбаку оторвало половину лица. Опираясь на товарища, он еще прошел своими ногами почти километр в тыл, но упал не дыша. Пехотинец затащил тело в ближайшую воронку и побежал догонять своих, а Йовбака занесли в списки потерь — в донесении он значился как оставленный на поле боя.Однако так просто умирать сержант не собирался: стон из ямы услышал неизвестный капитан Красной армии, тоже раненый, и приказал погрузить чеха на подводу. После войны в Праге Йовбак нашел своих товарищей, немало их удивив — на лицо ему сделали что-то вроде протеза-полумаски.А старший лейтенант, командир минометной роты Дмитрий Бердов посмертно стал Героем за трехдневный бой южнее Белой Церкви. Его 78-й стрелковый полк получил задачу зайти в тыл противника и закончить окружение города.Задача была выполнена занятием села Шкаровка, но в итоге стрелки и минометчики оказались в окружении, под ожесточенным давлением врага на главном пути его отступления. Расстреляв все мины, израсходовав все боеприпасы, раненный в обе ноги Бердов взорвал себя гранатами вместе с несколькими немцами. Но улицы его имени в Белой Церкви нет, и теперь уже неясно, появится ли.Решающий перелом был создан введением в бой того самого гвардейского танкового корпуса Кравченко.Комфронтом Ватутин отправил его форсированным маршем с правого крыла фронта в г. Сквира и далее в направлении Звенигородки. Удар танкистов способствовал резкому увеличению темпов продвижения 40-й армии, а также действовавшей левее 27-й.К 6 утра 4 января 1944 г. Белая Церковь была освобождена.
https://ukraina.ru/20211231/1032833344.html
https://ukraina.ru/20221106/1040523275.html
https://ukraina.ru/20191214/1025952086.html
https://ukraina.ru/20231220/1026109112.html
https://ukraina.ru/20191231/1026159878.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Заборин
Дмитрий Заборин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102619/44/1026194452_351:0:2648:1723_1920x0_80_0_0_1ff4eec1122f7bffb2ff7f38e2355f60.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, великая отечественная война, 1944 г, белая церковь, правобережная украина
История, История, Великая Отечественная война, 1944 г, Белая Церковь, Правобережная Украина

Освобождение Белой Церкви. Как 80 лет назад Ватутин перехитрил хитреца Манштейна

08:19 04.01.2024
 
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
Читать в
Дмитрий Заборин
обозреватель
Все материалы
От Фастова до Белой Церкви всего 37 километров, однако, чтобы их пройти, двум стрелковым корпусам 40-й армии и чехословацкой пехотной бригаде понадобилось почти два месяца. Решительный штурм древнего города начался 31 декабря 1943 г., когда был освобожден Житомир, а закончился уже в следующем году
Как ни странно, освобождение Белой Церкви является частью Житомирско-Бердичевской наступательной операции. Хотя до Бердичева отсюда в полтора раза дальше, чем до Киева.
Упомянутый Фастов был отбит, без преувеличения, блестяще. 7 ноября, то есть уже на следующий день после освобождения Киева, танкисты 3-й гвардейской армии Павла Рыбалко взяли этот важный узел дорог в 75 километрах юго-западнее Киева, захватив большие трофеи.
В тот же день немецкое командование приказало 25-й танковой дивизии вернуть контроль над городом, но только что прибывшая из Франции часть сначала потеряла технику, потом застряла в грязи, а потом полезла в наступление безо всякой разведки и подготовки. До 13 ноября продолжалась рубка за Фастов и находящееся рядом село Фастовец, и конец Киевской наступательной операции совпал с растаявшими надеждами немцев отбить город назад.
Вместе с тем не имел успеха и удар гвардейского танкового корпуса генерала Андрея Кравченко дальше в южном направлении с целью создания перелома на букринском плацдарме, где попытки 40-й и 27-й армий перейти в наступление были по-прежнему безрезультатны. Так что Белой Церкви, находящейся в Киевской области, так сказать, не повезло.
Внимание ей уделили только после того, как окончательно решилась проблема с Житомиром и Коростенем, двойное освобождение которых далось Красной армии довольно тяжело, а немцам, откатившимся до старой границы 1939 года, — еще тяжелее.
- РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 10:22
Четыре года побед. Как «Красная звезда» поздравляла с Новым годомНевзирая на любую ситуацию на фронтах, главный печатный орган РККА, газета «Красная звезда», не терял оптимизма, убеждая читателей в неизбежной победе. И был, как оказалось впоследствии, совершенно прав. О главных итогах и главных надеждах, изложенных в четырех новогодних выпусках военных лет - в нашем сегодняшнем обзоре
В то же время далеко позади, в излучине Днепра продолжались тяжелые бои. Черкассы с четвертой попытки были освобождены только 14 декабря. 20 декабря закончилась Нижнеднепровская операция, не решившая проблемы Никополя и Кривого Рога.
Но немцы постепенно катились на запад от Днепра, и удар с севера на юг должен был попасть им во фланг — на 5 января 2-й Украинский фронт готовил Кировоградскую операцию, а 52-я армия продолжала давить противника от Черкасс, потихоньку складывая скорый котел под Корсунем-Шевченковским.
В этой связи удар южнее Фастова представлялся важным и необходимым, а нанести его было поручено 40-й армии 1-го Украинского фронта, в частности, 51-й и 50-й стрелковым корпусам и входившей в состав второго чехословацкой пехотной бригаде, хорошо проявившей себя в боях за Киев. Хотя если быть точным, наступали стрелковые части и танки по больше части с запада, как бы возвращаясь к Днепру.
Во второй половине декабря в районе Киева были собраны крупные стратегические резервы, в состав 1-го Украинского фронта вошли две общевойсковые и одна танковая армии. 16 числа Военный совет фронта подписал план Житомирско-Бердичевской наступательной операции.
Его идея заключалась в разгроме немецкой 4-й танковой армии в составе 22 пехотных и 8 танковых дивизий, к которым тоже были приданы серьезные резервы, и навсегда отбить у нее охоту наступать на Киев. А в конечном итоге — выйти на Южный Буг. Фланги фронта, как мы говорили выше, были сильно разнесены — с одной стороны Брусилов в Житомирской области (с прицелом на Винницу), с другой — Белая Церковь.
Освобождение Киева - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября 2022, 01:00История
Освобождение Киева: Герои, сражавшиеся за город
"Командование немецко-фашистской группы армий "Юг", еще недавно весьма оптимистически оценивавшее положение и считавшее вполне возможным возвращение Киева, оказалось перед необходимостью переоценки обстановки.
Пока оно принимало срочные меры, чтобы заткнуть огромную брешь в своей обороне, войска 1-го Украинского фронта продолжали наступление. На всем огромном протяжении от Припяти до букринского плацдарма семь общевойсковых — 13, 60, 1-я гвардейская, 18, 38, 40, 27-я — и две танковые — 1-я и 3-я гвардейская — армии, ломая сопротивление врага, продвигались вперед", — с гордостью пишет тогдашний командующий 38-й армией генерал Кирилл Москаленко.
На левом фланге 40-я армия после успешного обхода узла сопротивления противника в Корнине развернула свою ударную группу в юго-восточном направлении и продвигалась на Белую Церковь. Немцы же по своей давней привычке не просто засели в укрепленном городе, но активно контратаковали.
"Вспоминается ночь на 30 декабря 1943 года. Остановившиеся колонны сплошь покрыты снегом, он шел всю ночь. Мороз достигает 20 градусов, а на рассвете, когда горизонт еще был затянут густой мглой и подул порывистый ветер, температура упала до 30 градусов… Впереди нашего 2-го батальона уже с 4:00 ведет наступление советский 78-й стрелковый полк 74-й стрелковой дивизии.
Не добившись успеха, полк отошел на исходные позиции. Обороняющийся в Руде противник располагал не только долговременными сооружениями, но и значительным количеством танков и самоходных орудий.
14 декабря 2019, 15:00
Одна переправа и четыре штурма. Как освобождали ЧеркассыНемногим городам Украины «повезло» стать ключевыми узлами обороны, за которые велись жестокие уличные бои, и Черкассы стали первым из них на обратном пути на запад. Причем, парадоксальным образом, битва за них закончилась 14 декабря 1943 г., когда севернее бои велись уже под Коростенем. И уже через месяц вылилась для немцев в «черкасский котел»
В 7:00 подразделения бригады заняли исходное положение для наступления. Вскоре к переднему краю подошли танки советского 87-го танкового полка и танкового батальона нашей бригады. Началась артиллерийская подготовка.
В 8.45 в атаку поднялась пехота. До переднего края вражеской обороны было около 1000 метров, однако преодолеть это расстояние оказалось весьма трудно. Тело было сковано ночным холодом, в глазах после трех бессонных ночей и от колючего ветра словно песок насыпан", — эмоционально вспоминал командир чехословаков Людвик Свобода.
Под вечер 31 декабря части 50-го и 51-го корпусов подошли непосредственно к Белой Церкви и завязали бой, увязнув на подступах. Только за одно село и сахарный завод чехи вместе с советскими стрелками бились целые сутки, отразив несколько контратак. А за ключеву высоту 208,4 — четверо суток.
Немецкий гарнизон по наблюдению штабов постоянно усиливался, из чего был сделан вывод, что хитрец Манштейн надеется удержать ключевые города на флангах, подтянуть резервы, а затем нанести встречный удар из Бердичева и Белой Церкви чтобы отсечь и окружить наши войска в этом районе. В пользу этой теории говорило и то, что 40-я армия окружила город с трех сторон, и свободными оставались только дороги на восток. Начались уличные бои.
Кстати, в многочисленных историях про освобождение говорится, что в город первым ворвался танк лейтенанта Констатина Турчанинова, впоследствии водруженный на постамент в память о тех событиях.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря 2023, 20:25История
Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция80 лет назад, 20 декабря 1943 года, завершилась Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция, включавшая в себя это пять операций, сведенных в одну скорее из удобства – все они строились вокруг общего замысла. 3 фронта и 1,5 млн человек штурмовали берег Днепра 86 суток. Были и внушительный успех, и крупная неудача
Однако Т-34 45-й мехбригады 5-го механизированного корпуса Московского военного округа никуда не врывался, не уничтожал огневых точек и не обращал в бегство перепуганного врага. В состав действующей армии бригада вошла только 11 января и приняла участие в заключительной части операции, а командир танка Турчанинов был ранен 23 января и умер в белоцерковском госпитале от сепсиса и пневмонии.
На постамент же в 1970 г. поставили учебную "тридцатьчетверку" из Киевского танкового училища, а почему в честь лейтенанта назвали улицу — вряд ли уже можно выяснить.
Зато остались за кадром те, кому пришлось пройти четырехдневный штурм.
Об одном из таких неизвестных героев рассказывает Свобода: младшему сержанту, признанному силачу Иржи Йовбаку оторвало половину лица. Опираясь на товарища, он еще прошел своими ногами почти километр в тыл, но упал не дыша. Пехотинец затащил тело в ближайшую воронку и побежал догонять своих, а Йовбака занесли в списки потерь — в донесении он значился как оставленный на поле боя.
Однако так просто умирать сержант не собирался: стон из ямы услышал неизвестный капитан Красной армии, тоже раненый, и приказал погрузить чеха на подводу. После войны в Праге Йовбак нашел своих товарищей, немало их удивив — на лицо ему сделали что-то вроде протеза-полумаски.
А старший лейтенант, командир минометной роты Дмитрий Бердов посмертно стал Героем за трехдневный бой южнее Белой Церкви. Его 78-й стрелковый полк получил задачу зайти в тыл противника и закончить окружение города.
31 декабря 2019, 01:01
Трудное освобождение и легкое беспамятство ЖитомираЖитомир - единственный город, освобождение которого официально отмечалось дважды, с салютами. И оба раза заслуженно: запросто отдавать важный рубеж, где даже находилась ставка Гиммлера, немцы не хотели. 31 декабря 1943 года город был окончательно освобожден - чтобы 73 года спустя «благодарные потомки» начали стирать память об освободителях
Задача была выполнена занятием села Шкаровка, но в итоге стрелки и минометчики оказались в окружении, под ожесточенным давлением врага на главном пути его отступления. Расстреляв все мины, израсходовав все боеприпасы, раненный в обе ноги Бердов взорвал себя гранатами вместе с несколькими немцами. Но улицы его имени в Белой Церкви нет, и теперь уже неясно, появится ли.
Решающий перелом был создан введением в бой того самого гвардейского танкового корпуса Кравченко.
Комфронтом Ватутин отправил его форсированным маршем с правого крыла фронта в г. Сквира и далее в направлении Звенигородки. Удар танкистов способствовал резкому увеличению темпов продвижения 40-й армии, а также действовавшей левее 27-й.
К 6 утра 4 января 1944 г. Белая Церковь была освобождена.
 
ИсторияИсторияВеликая Отечественная война1944 гБелая ЦерковьПравобережная Украина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного
08:21"Кровь, труд, слёзы и пот": какая страна, такой и Черчилль
08:19Освобождение Белой Церкви. Как 80 лет назад Ватутин перехитрил хитреца Манштейна
04:29"Компашка Зеленского должна уйти". Украинские эксперты пытаются найти выход из катастрофы
04:14О чём говорит футболка президента. Модельер Ирина Верхуша раскрыла тайны нарядов Зеленского
04:05Ирина Верхуша: кто она
18:38Издевательства над переселенцами, угрозы НАТО. Итоги 3 января на Украине
17:55Кузовок-кубик и крылатка-зебра исполнят желания: в Алуштинском аквариуме открыт прием к "медиумам"
17:30При каком условии Китай ждёт изоляция и какое долгосрочное значение имеет сигнал Путина - Евстафьев
17:15"Новогодние желания должны сбываться": в России ответили на призыв МИД Польши поставлять ракеты Киеву
16:35"И в чем Зеленский теперь будет клянчить деньги?": ВС РФ поразили украинскую фабрику военной одежды
15:51Последняя апелляция Ассанжа. В феврале решится судьба западной расследовательской журналистики
15:40В морозы без воды и света: в Белгородской и Курской областях нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ
14:45"Такие невмерлики теракты и совершают": в псковском Доме культуры "Ще не вмерла Украина"
13:30В Минобороны РФ рассказали о числе добровольцев, приходящих в военкоматы
13:07"Одновременный огневой налёт". Что нужно знать о современной САУ "Мальва"
12:59Дорошенко и Пушкин. У "Солнца русской поэзии" чуть-чуть украинские дети
12:53"Украина без Кучмы": как это было
12:47Всего несколько слов, чтобы описать настоящего жителя России: артист Джанго сделал это в нашем эфире
12:38За сожжение паспорта РФ в новогоднюю ночь: брянская блогерша "Джипси" предстала перед судом
Лента новостейМолния