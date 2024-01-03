"Война учит генералов шевелить мозгами": полковник в отставке рассказал об уроках СВО на Украине
После исследования ракет, которые поразили БДК "Новочеркасск", стало ясно, что ВСУ с помощью британских инструкторов могут проводить такие атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Но это не означает, что теперь мы должны долбить скопом все военные объекты на Украине, тратя на них весь свой боезапас.
Сейчас война носит дистанционный характер: ракеты, дальнобойная артиллерия, высокоточные РСЗО. На первый план вышли беспилотники. Они разительно изменили характер боевых действий.
При этом, ни у ВС РФ, ни у ВСУ нет достаточных средств ПВО.
"Это уроки на будущее. Как бы горько это ни звучало, но война учит наших генералов и конструкторов шевелить мозгами, чтобы они по ходу боевых действий искали противоядие. СВО приоткрыла нам глаза на истинное состояние нашей техники и оружия", - считает эксперт.
И именно спецоперация поспособствовала техническому прогрессу. Потому что за это время на поле боя появился целый выводок средств ведения войны, о котором не слышали даже люди, которые много лет прослужили в армии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
1 января, 16:35Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войныВ последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги вообразили, что войны будущего будут быстрыми, дистанционными и победоносными. Но на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Они будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для этих линий фронта.