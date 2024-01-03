https://ukraina.ru/20240103/1052538863.html

"Война учит генералов шевелить мозгами": полковник в отставке рассказал об уроках СВО на Украине

"Война учит генералов шевелить мозгами": полковник в отставке рассказал об уроках СВО на Украине - 03.01.2024 Украина.ру

"Война учит генералов шевелить мозгами": полковник в отставке рассказал об уроках СВО на Украине

После исследования ракет, которые поразили БДК "Новочеркасск", стало ясно, что ВСУ с помощью британских инструкторов могут проводить такие атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:00

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Но это не означает, что теперь мы должны долбить скопом все военные объекты на Украине, тратя на них весь свой боезапас. Сейчас война носит дистанционный характер: ракеты, дальнобойная артиллерия, высокоточные РСЗО. На первый план вышли беспилотники. Они разительно изменили характер боевых действий.При этом, ни у ВС РФ, ни у ВСУ нет достаточных средств ПВО.И именно спецоперация поспособствовала техническому прогрессу. Потому что за это время на поле боя появился целый выводок средств ведения войны, о котором не слышали даже люди, которые много лет прослужили в армии.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240101/1052533930.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, генерал, сво, война, украина, пво