https://ukraina.ru/20231230/1052499505.html

Полковник Виктор Баранец: Россия отомстила ВСУ, чтобы к 2025 году разбить их на 70% и войти в Запорожье

Полковник Виктор Баранец: Россия отомстила ВСУ, чтобы к 2025 году разбить их на 70% и войти в Запорожье - 30.12.2023 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Россия отомстила ВСУ, чтобы к 2025 году разбить их на 70% и войти в Запорожье

У Украины еще остается немаленькая армия. Заставить сотни тысяч человек сразу же сдаться не получится. Все будет решаться поэтапно

2023-12-30T04:35

2023-12-30T04:35

2023-12-30T04:35

интервью

всу

россия

запорожье

ракеты

авиация

украина

сша

авдеевка

сво

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Сначала будут выкорчеваны основные группировки ВСУ. А оставшиеся бойцы, которые захотят выжить, подтолкнут свое военно-политическое руководство к тому, что надо соглашаться на условия Москвы, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руПару дней назад была опубликована неофициальная информация, что ВС РФ в ходе дистанционного удара по железнодорожному вокзалу в Херсоне поразили эшелон с ЗРК "Патриот" вместе с западными инструкторами. Позднее стало известно о мощнейшей российской ракетной атаке на военные объекты по всей территории Украины (Киев, Одесса, Львов). Противник утверждает, что по нему было запущено все, кроме "Кинжалов".- Виктор Николаевич, достойный ли это ответ врагу за его попадание по нашему большому десантному кораблю и авиазасаду на наши "сушки" в районе Крынок?- Я не думаю, что мы выстраиваем нанесение своих дистанционных ударов после того, как враг даст нам пощечину. Но война – это всегда месть.После исследования ракет, которые поразили наш корабль, стало ясно, что ВСУ с помощью британских инструкторов могут проводить такие атаки. Но это не означает, что теперь мы должны долбить скопом все военные объекты на Украине, тратя на них весь свой боезапас.Да, сейчас война носит дистанционный характер: ракеты, дальнобойная артиллерия, высокоточные РСЗО. На первый план вышли беспилотники. Вы видите, как они разительно изменили характер боевых действий.Но вернемся к сегодняшней атаке. В ее результате нам точно удалось поразить один из оборонных заводов в Киеве. Сейчас мы изучаем, попали ли мы туда, куда нужно. Потому что дистанционная война требует решения этой проблемы. И мы, и противник наносят удары. Следовательно, ни у ВС РФ, ни у ВСУ нет достаточных средств ПВО.Это уроки на будущее. Как бы горько это ни звучало, но война учит наших генералов и конструкторов шевелить мозгами, чтобы они по ходу боевых действий искали противоядие. СВО приоткрыла нам глаза на истинное состояние нашей техники и оружия. И именно она поспособствовала техническому прогрессу. Потому что за это время на поле боя появился целый выводок средств ведения войны, о котором не слышали даже люди, которые много лет прослужили в армии.- В продолжении темы авиации. Правду ли говорят, что большинство наших самолетов переоборудовали, чтобы запускать ракеты, поэтому мы стали запускать меньше планирующих бомб на поле боя?- Такая проблема есть.Тот, кто глубоко занимается темой авиации, сразу вам скажет, что у любого самолета есть боезапас. Бывает так, что самолет под свое крыло берет целый пасьянс вооружений: ракета "воздух-воздух, ракета "воздух-земля", управляемые/неуправляемые бомбы. Но на фронте бывают ситуации, когда командованию нужна какая-то односортность, чтобы самолет мог нести или только ракеты, или только бомбы. Так что по ходу СВО нам приходится приспосабливать самолеты именно под те боеприпасы, которые больше всего необходимы для выполнения конкретных задач.- За год мы сможем эту проблему решить? Или пока на земле нам придется бить ВСУ в основном с помощью FPV-дронов и артиллерии?- Это вы слишком много времени выделили нашей армии. Никто нам года не даст. Я не хочу сказать, что речь идет о часах. Но у нас есть опыт такой работы. Максимум за четыре месяца управимся. А если поставят целенаправленную задачу, золотые головы нашей оборонки и за месяц могут ее выполнить. Проблема есть, проблема решается.С другой стороны, враг тоже эти проблемы решает. Посмотрите на скопище самолетов советского образца, которое согнали в Польшу по приказу из Вашингтона. Они же тоже перестраивали эту авиационную технику под западные бомбы и ракеты. Противник решил эту проблему за несколько месяцев. А мы чем хуже?- С Запорожского направления поступает все больше новостей, что наши войска с разных сторон пытаются срезать Работинский выступ – территорию, которую ВСУ заняли в ходе "контрнаступа". Якобы если все будет сделано правильно, то эта вражеская группировка рискует угодить в котел. Насколько нам это сейчас удается?- Сейчас вся линия боевого соприкосновения кипит с разной степенью температуры. Где-то нам удалось продвинуться на сто метров, а где-то – на километр. Где-то конфигурация фронта действительно выстраивается так, что командиры не могут отказать себе в соблазне срезать этот выступ. А выступов у нас несколько. Работино – всего лишь один из них.Что касается котлов, то ополченцы Донбасса их устраивали еще задолго до СВО. Это наиболее болезненный способ боевых действий для противника. Пока же мы пытаемся ликвидировать несколько стратегически важных опорных пунктов. Один из них мы недавно взяли. Я говорю о Марьинке. Теперь мы занимаемся Авдеевкой. Это одна из наших задач на январь.Теперь насчёт Запорожского направления. Там у нас есть задачи как на ближайшее, так и на отдаленное будущее. Нам нужно установить полный контроль над этим регионом с выходом на его административные границы. Сам город Запорожье должен войти в состав РФ, а Запорожская АЭС должна быть в полной безопасности. То же самое касается Херсона. Это наша стратегическая задача.Но я человек жадный. У меня есть свои личные аппетиты. Я уже посматриваю в бинокль в сторону Николаева и Одессы. Мы когда-то заплатили высокую цену за освобождение этих земель, мы имеем полное право установить контроль над этими территориями. Как бы нагло это не звучало.- Насчет Авдеевки. Я помню ваши слова, что нельзя верить украинской стороне. Несмотря на заявления Залужного, что ее могут сдать через пару месяцев, противник подтянул туда новую порцию бронетехники и три тысячи FPV-дронов. Как мы с ними будем разбираться?- Это правда. Это сложнейшая проблема.Обыватели сегодня ехидничают: "вот, вторая армия мира топчется у какого-то села. Наши отцы Украину быстрее освобождали". Безграмотно говорить, что ВС РФ – вторая армия мира. Потому что тут не учитывается ядерный компонент. С ним мы вообще первая армия мира. Но мы же не можем хвататься за ядерный меч. Так что эти разговоры – примитивные выплески людей, у которых в голове слишком много антироссийского яда.Да, Авдеевка – крепкий орешек. Опять приходится повторять банальные вещи, что этот укрепрайон строился много лет. Опять приходится говорить о том, что там на 15-метровую глубину опускались железнодорожные вагоны, которые заливались сверху 4-метровым слоем железобетона. Мы попробовали поразить их нашими мощнейшими ФАБами. Она проникла сквозь землю, но этот слой железобетона растянул по поверхности ударную волну.Мы почесали репу. И решили, что будем брать Авдеевку в клещи. Туда ведет одна дорога, за которую ВСУ держатся зубами. Мы пытаемся ее взорвать и перерезать, чтобы противник не смог накачивать гарнизон боеприпасами и резервами. А когда мы перережем эту горловину, мы сконцентрируем всю авиацию, артиллерию и РСЗО и перепашем Авдеевку. Крота надо выкуривать из нор основательно.Повторюсь, Авдеевка – это одна из наших стратегических задач на зимнюю кампанию.- Насколько я понимаю, мы не просто решили взять Авдеевку в клещи. Мы пытаемся осуществить еще более глубокий охват. Что для этого нам пока не хватает?- Нам не хватало личного состава. Но после взятия Марьинки у нас высвободились свежие силы. Мы можем перебросить войска и усилить нажим на южный авдеевский фланг.ВСУ уже меняют стратегию. Они переходят к тому, чтобы выстраивать рубежи обороны. Они копируют "линию Суровикина". Но я только не знаю, будем ли мы, покуривая "Приму" без фильтра, смотреть и ждать, как их экскаваторы и бульдозеры будут строить эти укрепления. У нас есть, чем этому помешать, чтобы их строители не могли спокойно копошиться в земле.Это тоже одна из главных задач СВО на ближайшее время – не дать ВСУ закрепиться на рубеже, где они мечтают это сделать. Я думаю, пока мы с вами беседуем, наше командование нашло способ этому помешать.- Говорят, что один из таких способов – комплексная наступательная операция с открытием Белорусского направления.- Разговоры на эту тему идут разные.Пока Белоруссия, всецело поддерживая нас, находится в статичном положении. Речи об использовании ее армии пока не идет. Это вопрос, к которому надо относиться с аптекарской тонкостью. Не надо думать, что мы возьмем железный белорусский молот и ударим им ВСУ по голове. В Белоруссии есть разные люди. Одни говорят, что готовы помочь. Другие считают, что это не их война. Надо учитывать множество экономических, политических и морально-психологических аспектов. Хотя я не исключаю, что наберется много моментов, чтобы Минск принял решение о задействовании вооруженных сил республики в проведении СВО.Что касается наступления, то я скажу только одно.Сейчас у нас есть соблазн ударить. "Контрнаступ" расшиб лоб украинской армии. Это один из главных итогов СВО. Противник морально подавлен. Противник начинает зарываться в землю. Деньги идут не так, как хочет Киев, потому что в США перегрызлись Сенат, Конгресс и Белый дом. Поставки боевой техники тоже задерживаются. F-16 неизвестно, когда поступят. Мобилизованные на передовую пока не подошли.Так что складывается целый букет факторов, когда надо ударить ВСУ кулаком и отправить их в нокдаун.Нам много не надо. Я бы хотел, чтобы к концу 2024 года мы полностью освободили Донбасс, Херсон и Запорожье, а в 2025 году повесили свой фланг над Николаевом и Одессой.Наш противник в Вашингтоне это видит. Поэтому он пытается втемяшить в голову Зеленскому, что надо идти с Россией на переговоры. Но тут дураков нет. Никакого "Стамбула-2" или "Минска-3" не будет.- Я согласен, что вроде бы настал момент для наступления. Но, например, у спецслужб есть принцип, что если вероятность успеха операции составляет меньше 85%, то она не рассматривается в принципе. Можем ли мы хотя бы на 90% быть уверены в успехе?- Ой, какой сложный вопрос вы задали.Конечно, мы тщательно изучаем ситуацию. Не только там, где рвутся снаряды. Не только на тактической глубине. Мы ее изучаем вплоть до подземелий, где прячется Зеленский. Мы пытаемся понять, что по этому поводу думают в Пентагоне, в Берлине или в Париже. Прежде чем занести меч, мы должны изучить все нюансы, чтобы быть уверенным, что этот удар нанесет противнику урон.Знаете, иногда победы можно достигнуть в том случае, когда враг повержен лишь на 70%, а оставшиеся 30% подняли лапы кверху.Да, у Украины еще остается немаленькая армия. Заставить сотни тысяч человек сразу же сдаться не получится. Все будет решаться поэтапно. Сначала будут выкорчеваны основные группировки ВСУ. А оставшиеся бойцы, которые захотят выжить, подтолкнут свое военно-политическое руководство к тому, что надо соглашаться на условия Москвы.

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20231229/1052498863.html

https://ukraina.ru/20231225/1052378160.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, запорожье, ракеты, авиация, украина, сша, авдеевка, сво, белоруссия