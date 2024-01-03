https://ukraina.ru/20240103/1042310558.html

"Украина без Кучмы": как это было

"Украина без Кучмы": как это было - 03.01.2024 Украина.ру

"Украина без Кучмы": как это было

В декабре 2023 года исполнилось 23 года с момента начала акции "Украина без Кучмы", которая продолжалась недолго - всего 3 месяца, фактически завершившись 9 марта 2001 года

2024-01-03T12:53

2024-01-03T12:53

2024-01-03T12:53

леонид кучма

юрий луценко

владимир чемерис

эксклюзив

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днако именно она положила начало майданным протестам проукраинской и антироссийской части Украины. Нынешняя война в Донбассе и на Украине была следствием процессов, которые запустила "Украина без Кучмы".Акция началась 15 декабря 2000 года, когда относительно небольшая группа активистов под руководством депутата Иосифа Винского, второго человека в парламентской Социалистической партии Украины (СПУ), которую возглавлял Александр Мороз, установила палатки на главной площади Киева - майдане Незалежности. В народе ее называли просто - Майдан.Палатки были установлены именно благодаря присутствию депутатов. Без их присутствия милиция просто всех бы повязала, и всё бы закончилось даже не начавшись, а так палатки считались имуществом депутатов, у которых была юридическая неприкосновенность.Помню, Винский, у которого летом 2000 года я брал интервью для сайта Part.org.ua, сам лично устанавливал палатку, вбивая железные колышки между гранитными плитами, которыми была "устелена" площадь. На каждую палату вешался плакат "Собственность народного депутата такого-то".Акция была организована по инициативе СПУ, к которой присоединились право-националистические партии - национал-либеральная "Реформы и порядок" Виктора Пинзеника, Украинская республиканская партия, "Собор" Анатолия Матвиенко, УНА-УНСО Андрея Шкиля.Причиной начала акции стали обвинения тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы в организации убийства руководителя интернет-проекта "Украинская правда" - журналиста Георгия Гонгадзе, который 16 сентября 2000 года был сначала похищен на бульваре Леси Украинки, где жил со своей подругой - журналисткой Аленой Притулой, а потом задушен генералом Алексеем Пукачем. Обезглавленное тело было после убийства закопано в Таращанском лесу под Киевом.28 ноября 2000 года Александр Мороз на своей пресс-конференции в Верховной Раде опубликовал записи, которые в кабинете Кучмы на улице Банковой сделал майор Госохраны Николай Мельниченко и передал их Морозу. Из этих записей следовало, что именно украинский президент дал приказ главе МВД генералу Юрию Кравченко расправиться с Гонгадзе. Это событие получило название "пленочный скандал" и "Кучмагейт". Кучма, естественно, все обвинения Мороза отверг. Страна разделилась пополам: на проукраинских граждан, которые считали, что Кучма отдал приказ на устранение Гонгадзе, и пророссийских, которые не жаловали Кучму, но все же полагали, что убийство Гонгадзе под пленки Мельниченко организовали американцы, чтобы Кучме был объявлен импичмент, а власть была передана их ставленнику - тогдашнему премьер-министру Виктору Ющенко.Двумя сопредседателями движения "Украина без Кучмы" стали экс-депутат Верховной Рады и диссидент советской поры 38-летний уроженец Сумской области Владимир Чемерис и никому в ту пору еще не известный 36-летний активист СПУ Юрий Луценко, родом из Ровенской области.Кто такой Чемерис, я знал. Для меня он в ту пору был обычным "украинским нациком". В первый раз я его увидел осенью 1989 года… в своей комнате в общежитии N2 на улице Ломоносова, где проживали студенты философского факультета Киевского университета. Тогда я делил комнату с двумя своими однокурсниками – Ильей Гуровым и Владимиром Приступой (в 90-х они оба переехали в Лондон). Мы учились на третьем курсе и вместо того, чтобы учиться, проводили время за распитием водки и разговорах. Это было время Перестройки: все читали демократическую прессу, смотрели программу "Взгляд" на Первом канале и спорили друг с другом до посинения о будущем страны. Наша комната на третьем этаже тогда стала просто проходным двором. Кого там только можно было не встретить.С нами тогда пил недоучившийся студент романо-германского факультета Виктор Самчук, сын главного редактора главной партийной газеты Волынской области. Так как он был западенцем, то, естественно, позиционировал себя сторонником Украинской идеи. Контингент его знакомых был соответствующий – украинские нацики. С нами он говорил по-русски, с нациками – по-украински. Витя иногда после пьянок ночевал у нас. Мы уходили в "школу", а он оставался, спал у нас до середины дня.Так вот, один раз я возвратился днем после университета в общежитие. Открываю комнату, и вместо Вити вижу двух мужиков, которые сидят за нашим столом, едят нашу гречневую кашу из наших тарелок. Это были Витины друзья, активисты националистического Союза украинских студентов. Одним из них был Владимир Чемерис, студент-физик. Другой – западенский студент-нацик Петр Шеревера. Оба в 1990 году стали видными активистами киевской "Революции на граните", акции студентов-националистов, которых возглавил внук директора киевского Института марксизма-ленинизма Олесь Доний, против тогдашних партийных бонз Украины – Леонида Кравчука и Виталия Масола. Витя, по доброте душевной, пригласил их отобедать в нашей комнате нашей же гречневой кашей.Потом я иногда встречал Чемериса в нашем студенческом городке. Поджарый, с усами, в очках, на голове – густая копна волос, он чем-то напоминал Максима Горького в юности, выше среднего роста, очень спокойный, говорил тихим голосом, всегда по-украински, одевался просто. В 90-х он стал депутатом. Жена, как это ни странно для человека с украинской национальной ориентацией, была гражданкой РФ с явно выраженным "маасковским акцентом".Поэтому, когда я, будучи человеком пророссийских убеждений, увидев Чемериса на первой пресс-конференции "Украины без Кучмы", решил, что это движение не демократического толка, как заявлялось его учредителями, а антироссийское, украинско-националистическое. Цель этого движения, как был уверен я и миллионы других пророссийских граждан Украины, – помочь американцам сбросить какого-никакого, но все же где-то как-то пророссийского Кучму (когда-то он все же таковым считался) и сделать президентом проамериканского Виктора Ющенко, у которого, как известно, "жена американка". А как же иначе, если один из сопредседателей акции – нацик Чемерис.Другой сопредседатель – Юрий Луценко, сын последнего первого секретаря Ровенского обкома КПСС Виталия Луценко. Высокий, в очках, с грассирующей буквой "р", очень громкий, энергичный, постоянно сыплющий остротами парень. Его я видел в первый раз своей жизни. Ни журналистам, ни политикам он был неизвестен.И Чемерис, и Луценко оба говорили по-украински. Меня тогда неприятно поразило определение "жовто-блакытного флага" как "национального флага Украины", которое дал Юрий Луценко.Во вступительном слове он сказал, что партии, которые присоединились к "Украина без Кучмы" решили отказаться от партийной символики на мероприятиях этого движения. Просто будут выступать под "национальным флагом Украины". Для меня такое определение в устах социалиста и сына коммунистического бонзы звучало дико.Объясню. Мы были детьми СССР – воспитывались на книгах Островского "Как закалялась сталь", Булгакова "Белая гвардия" и Беляева "Старая крепость". В них жовто-блакытными были петлюровцы, которые для нас являлись безусловными врагами и почти фашистами. Жовто-блакытный флаг воспринимался петлюровским флагом. То, что он стал флагом самостийной Украины, виделось всеми пророссийскими как нечто из ряда вон выходящее, и что рано или поздно будет изменено - флаг будет другим. Пророссийский не мог признавать жовто-блакытный флаг своим.Все левые партии на Украине тогда были пророссийскими, в том числе и СПУ. Лидер социалистов Александр Мороз никогда, будучи депутатом, не носил на лацкане своего пиджака жовто-блакытный депутатский значок. Чурался. Поэтому определение жовто-блакытного флага как национального его однопартийца Луценко звучало тогда кощунственно и необъяснимо для меня.Еще запомнилось, как Луценко рассказал, что они с Чемерисом договорились, как будут обращаться друг к другу. Первый, будучи левым, называл тогда правого Чемериса "товарищ Володымыр", второй же в ответ называл своего коллегу на "правый манер" – "паном Юрием".Действительно, в то время правые, будучи сплошь украинскими националистами и русофобами, чурались проводить совместные акции с левыми, которых воспринимали "кремлевскими активистами". Для левых же правые были бандеровцами и почти фашистами.Именно с акции "Украина без Кучмы" на десятом году самостийности украинские правые и украинские левые начали сближаться. Правда, в случае левых это относится только к социалистам, бывшим партийным комноменклатурщикам, выходцам из центральноукраинских сел, для которых украинское было родным в отличие от русскоязычных деятелей КПУ Петра Симоненко и Прогрессивно-социалистической партии Натальи Витренко. Последние отказались от участия в "Украине без Кучмы", так как видели в этом движении, как и все мы, пророссийские, русофобскую проамериканскую акцию.Интересно, что правонационалистические деятели с Западной Украины, которые были настроены против власти, отказались присоединяться к "Украина без Кучмы", так как Мороз, Луценко и социалисты были для них промосковскими активистами. Они образовали свое собственное движение – "За правду!". Одним из его непубличных идеологов стал политолог Кость Бондаренко.Помню первую акцию "За правды!" в Киеве в декабре 2000 года. Демонстранты подошли к Верховной Раде, из нее в одном костюме, без верхней одежды выбежал депутат Тарас Черновол, сын диссидента и борца за украинскую незалежность Вячеслава Черновола. Его бурно приветствовали демонстранты. Началось братание толпы с Тарасом, после чего активисты повязали на шею Черновола черный "пионерский галстук" с надписью "За правду!". Через 4 года с подачи Анны Герман, бывшей радиоведущей "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом), а после пресс-секретаря Виктора Януковича, он перебежал в окоп прокучмовской Партии Регионов. "За правду!" поддержал известный западноукраинский писатель Юрий Андрухович, автор романа "Московиада" и внук погибшего во время советской бомбардировки вояки дивизии СС "Галичина" – Мирона Андруховича."Украина без Кучмы" протекала в двух измерениях. Первое – палаточный городок на Майдане, где периодически проводились митинги. Второе – шествия по центральным улицам Киева. Впереди шли вожди, позади "народные массы". Все скандировали лозунг: "Кучму геть!" ("Кучму долой!").Акции, в общем-то, проходили спокойно и без эксцессов. Подробно освещались на украинском ТВ. Однако 9 марта произошла эскалация, приведшая к столкновению радикалов из УНА-УНСО (запрещена в РФ) с милицией на Банковой со стороны улицы Лютеранской.На это число приходилось день рождения Тараса Шевченко, которое политические украинцы отмечают публичными мероприятиями. "Украина без Кучмы" решила провести в этот день демонстрацию, которая началась около памятника Шевченко. Тарас Черновол порвал венки, которые от имени Кучмы были возложены к монументу. А потом наэлектризованная толпа двинула на Банковую. Ни Чемерис, ни Луценко никакого побоища не собирались устраивать. Драка с милицией была импровизацией унсовцев. Я сам видел, как они дрались с "ментами" и бросали в них переносными железными оградами. Унсовцы были арестованы, 9 человек получили реальные сроки. Так как мирная акция переросла в побоище, администрация Кучмы смогла с помощью ТВ переломить общественное мнение в свою пользу. После этого "Украина без Кучмы" перестала существовать.Интересно после завершения акции сложилась судьба правого Чемериса и левого Луценко. Оба эволюционировали. Первый, начав "украинским нациком", перешел вскоре на левые позиции, на позиции европейского демократа. Чемерис стал антинационалистом, хотя продолжал говорить на своем родном украинском языке. Отказался поддерживать Виктора Ющенко в 2004 году во время президентской избирательной компании. Горячо поддерживал переход Украины от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской, с инициативой которого в преддверие грядущей победы Ющенко по совету Виктора Медведчука выступил Кучма.Обычно правозащитники из Восточной Европы поддерживают США во всех их начинаниях. В случае Чемериса это правило не действовало. Во время вторжения в Ирак он занял антиамериканскую позицию.Не поддержал войну в Донбассе. Всегда последовательно выступал против репрессий против инакомыслящих. В 2022 году из-за своей позиции преследовался СБУ, дома у него был проведен обыск. В политическом плане карьеры не сделал. Как был человек со скромными доходами, так им и остался.Что касается Луценко, то его эволюция пошла вправо. Он не только отрекся от левой идеи, но и стал олицетворением беспринципного левого ренегата. Стал поддерживать бандеровцев и антикоммунистов. Предал Мороза и СПУ, благодаря которым взлетел в топ-политики. Был министром внутренних дел при Ющенко и генпрокурором при Порошенко. Разбогател (имущество и фирмы записаны на жену Ирину), купил сначала квартиру в Царском Селе, элитном микрорайоне Киева, потом дом под Киевом. Недолго посидел в тюрьме во время президентства Януковича.Канули в политическое небытие и все остальные участники акции: Мороз – пенсионер, Андрей Шкиль – живет где-то в Европе, Винский – пенсионерствует в своем доме под Киевом (его дом в 2016 году ограбили неизвестные)."Украина без Кучмы", вне всякого сомнения, стала репетицией первого Майдана и положила начало истории массовых протестов проукраинской части Украины, которые в итоге привели к войне в Донбассе.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

леонид кучма, юрий луценко, владимир чемерис, эксклюзив