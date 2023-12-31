Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина - 31.12.2023 Украина.ру
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Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина
Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина - 31.12.2023 Украина.ру
Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина
"Беспощадным конфликтом в центре Европы" канцлер Германии Олаф Шольц назвал российскую Спецоперацию в новогоднем обращении к жителям страны. Он также упомянул президента РФ Владимира Путина, передаёт издание Die Welt
2023-12-31T10:13
2023-12-31T10:13
новости
германия
олаф шольц
фрг
сво
владимир путин
спецоперация
северный поток
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Руководитель немецкого правительства сказал, что после начала Спецоперации, Россия "перекрыла газовый кран". Новогоднее обращение Шольца раскритиковали жители Германии. В комментариях к статье издания подписчики написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а подрыв ниток газопровода "Северный поток" был организован США. Ранее посол России Сергей Нечаев заявил, что Берлин по состоянию на декабрь упразднил или заморозил почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон, а власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, германия, олаф шольц, фрг, сво, владимир путин, спецоперация, северный поток
Новости, Германия, Олаф Шольц, ФРГ, СВО, Владимир Путин, Спецоперация, Северный поток

Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина

10:13 31.12.2023
 
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Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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"Беспощадным конфликтом в центре Европы" канцлер Германии Олаф Шольц назвал российскую Спецоперацию в новогоднем обращении к жителям страны. Он также упомянул президента РФ Владимира Путина, передаёт издание Die Welt

"Едва COVID-19 прошёл половину пути, как Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы“, — заявил Шольц, пытаясь оправдать проблемы страны.

Руководитель немецкого правительства сказал, что после начала Спецоперации, Россия "перекрыла газовый кран".
Новогоднее обращение Шольца раскритиковали жители Германии. В комментариях к статье издания подписчики написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а подрыв ниток газопровода "Северный поток" был организован США.
Ранее посол России Сергей Нечаев заявил, что Берлин по состоянию на декабрь упразднил или заморозил почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон, а власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы РФ.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря, 13:30
Экономика Германии тяжело больна. Этим крайне озабочены в ПольшеПольские аналитики бьют тревогу. По их мнению, немецкая экономика страдает от четырех тяжёлых болезней, и экономическая модель ФРГ исчерпывает себя. А ведь в Германию идёт почти 28% польского экспорта
 
НовостиГерманияОлаф ШольцФРГСВОВладимир ПутинСпецоперацияСеверный поток
 
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