https://ukraina.ru/20231231/1052517614.html
Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина
Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина - 31.12.2023 Украина.ру
Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина
"Беспощадным конфликтом в центре Европы" канцлер Германии Олаф Шольц назвал российскую Спецоперацию в новогоднем обращении к жителям страны. Он также упомянул президента РФ Владимира Путина, передаёт издание Die Welt
2023-12-31T10:13
2023-12-31T10:13
2023-12-31T10:13
новости
германия
олаф шольц
фрг
сво
владимир путин
спецоперация
северный поток
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Руководитель немецкого правительства сказал, что после начала Спецоперации, Россия "перекрыла газовый кран". Новогоднее обращение Шольца раскритиковали жители Германии. В комментариях к статье издания подписчики написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а подрыв ниток газопровода "Северный поток" был организован США. Ранее посол России Сергей Нечаев заявил, что Берлин по состоянию на декабрь упразднил или заморозил почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон, а власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы РФ.
https://ukraina.ru/20231227/1052432523.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, олаф шольц, фрг, сво, владимир путин, спецоперация, северный поток
Новости, Германия, Олаф Шольц, ФРГ, СВО, Владимир Путин, Спецоперация, Северный поток
Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина
"Беспощадным конфликтом в центре Европы" канцлер Германии Олаф Шольц назвал российскую Спецоперацию в новогоднем обращении к жителям страны. Он также упомянул президента РФ Владимира Путина, передаёт издание Die Welt