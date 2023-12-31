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Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина

Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина - 31.12.2023 Украина.ру

Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина

"Беспощадным конфликтом в центре Европы" канцлер Германии Олаф Шольц назвал российскую Спецоперацию в новогоднем обращении к жителям страны. Он также упомянул президента РФ Владимира Путина, передаёт издание Die Welt

2023-12-31T10:13

2023-12-31T10:13

2023-12-31T10:13

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Руководитель немецкого правительства сказал, что после начала Спецоперации, Россия "перекрыла газовый кран". Новогоднее обращение Шольца раскритиковали жители Германии. В комментариях к статье издания подписчики написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а подрыв ниток газопровода "Северный поток" был организован США. Ранее посол России Сергей Нечаев заявил, что Берлин по состоянию на декабрь упразднил или заморозил почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон, а власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы РФ.

https://ukraina.ru/20231227/1052432523.html

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новости, германия, олаф шольц, фрг, сво, владимир путин, спецоперация, северный поток