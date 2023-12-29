Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол - 29.12.2023 Украина.ру
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Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол
Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол - 29.12.2023 Украина.ру
Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол
Берлин по состоянию на текущий момент упразднил или заморозил почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон, заявил посол России Сергей Нечаев. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-29T07:50
2023-12-29T07:50
новости
германия
россия
посольство рф
антироссийские санкции
русофобия
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"Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев.В интервью агентству дипломат подчеркнул, что такие отношения не являются выбором российской стороны.По словам Нечаева, власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы российской стороны.
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новости, германия, россия, посольство рф, антироссийские санкции, русофобия
Новости, Германия, Россия, посольство РФ, антироссийские санкции, Русофобия

Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол

07:50 29.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Берлин по состоянию на текущий момент упразднил или заморозил почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон, заявил посол России Сергей Нечаев. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
"Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев.
В интервью агентству дипломат подчеркнул, что такие отношения не являются выбором российской стороны.
По словам Нечаева, власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы российской стороны.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
04:07
Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посолВласти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы российской стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
 
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