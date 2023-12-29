https://ukraina.ru/20231229/1052488985.html

Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол

Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол - 29.12.2023 Украина.ру

Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол

Берлин по состоянию на текущий момент упразднил или заморозил почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон, заявил посол России Сергей Нечаев. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-29T07:50

2023-12-29T07:50

2023-12-29T07:50

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посольство рф

антироссийские санкции

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"Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев.В интервью агентству дипломат подчеркнул, что такие отношения не являются выбором российской стороны.По словам Нечаева, власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы российской стороны.

https://ukraina.ru/20231229/1052486207.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, россия, посольство рф, антироссийские санкции, русофобия