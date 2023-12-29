Германия упразднила или заморозила почти все контакты с Россией – посол
Берлин по состоянию на текущий момент упразднил или заморозил почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон, заявил посол России Сергей Нечаев. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
"Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев.
В интервью агентству дипломат подчеркнул, что такие отношения не являются выбором российской стороны.
По словам Нечаева, власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы российской стороны.
04:07Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посолВласти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы российской стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости