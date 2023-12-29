https://ukraina.ru/20231229/1052493148.html

Повреждение метро, горящие склады, остановившийся транспорт: последствия ударов по Украине

Повреждение метро, горящие склады, остановившийся транспорт: последствия ударов по Украине - 29.12.2023 Украина.ру

Повреждение метро, горящие склады, остановившийся транспорт: последствия ударов по Украине

По всей территории Украины с утра 29 декабря гремят взрывы, звучит воздушная тревога, российские военные наносят удары по противнику, пишут СМИ

2023-12-29T10:54

2023-12-29T10:54

2023-12-29T10:55

взрыв

киев

одесса

новости

тревога

юрий игнат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052493374_0:83:552:394_1920x0_80_0_0_b25baa7b0ce62063195ffb74269f9586.jpg.webp

КиевВ Киеве прозвучало уже несколько взрывов. Как говорят очевидцы, в Соломенском районе виден мощный столб черного дыма.Мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале рассказал о повреждении здания станции метро."Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проходят станцию без остановки", - написал Кличко.Также он проинформировал о возгорании складского помещения в Подольском районе Киева. Позже в Киевской городской военной администрации указали, что пожар на складе в одном из районов города распространился на площадь 3 тысячи квадратных метров. ЛьвовНовые взрывы прозвучали и во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой."Львов, снова взрывы", - написал он в своем телеграм-канале.Около 30 минут назад уже сообщалось о взрывах в городе. Ранним утром во Львове также произошла серия взрывов, после которой Садовой сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры.ХарьковМэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в городе также идет третья волна взрывов с начала дня."Третья волна ударов по Харькову за сегодня", - написал Терехов у себя в телеграм-канале.Глава областной военной администрации Олег Синегубов указал, что в результате были повреждены склады и предприятия в Харькове. О каких предприятиях идет речь, он не уточнил.Премьер Украины Денис Шмыгаль указал на проблемы с электроснабжением в Харькове из-за взрывов."В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением", - написал он в своем телеграм-канале.Запорожье, Днепропетровск и ОдессаТретья серия взрывов прогремела и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.В Днепропетровске после взрывов остановили движение ряда автобусов, троллейбусов и трамваев.Новые взрывы произошли и в Одессе, сообщило местное издание "Думская". Других подробностей не приводится. Ранее издание уже писало о взрывах и работе системы противовоздушной обороны в городе.В Одесской области было повреждено законсервированное здание объекта инфраструктуры, сообщили в силах обороны "Юг".Кроме того, взрывы слышны в Тернопольской и Хмельницкой областях на западе страны.Пускали все, кроме "Калибров"По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские войска запустили по территории страны все, кроме "Калибров".Он добавил, что ВС РФ запускали по территории Украины "Кинжалы", баллистические ракеты, снаряды комплекса С-300, крылатые ракеты, БПЛА, ракеты Х-22 или Х-32.

https://ukraina.ru/20231229/1052490569.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, киев, одесса, новости, тревога, юрий игнат