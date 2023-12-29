Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании - 29.12.2023 Украина.ру
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Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании
Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании - 29.12.2023 Украина.ру
Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании
Министерство юстиции Украины намерено конфисковать два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко", говорится 29 декабря в соцсетях ведомства
2023-12-29T09:28
2023-12-29T09:35
активы
новости
конфискация
самолет
россия
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"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в посте.Летом 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.В начале декабря украинский Минюст сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина".
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активы, новости, конфискация, самолет, россия
активы, Новости, конфискация, самолет, Россия

Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании

09:28 29.12.2023 (обновлено: 09:35 29.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкминюст
минюст - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Министерство юстиции Украины намерено конфисковать два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко", говорится 29 декабря в соцсетях ведомства
"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в посте.
Летом 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
В начале декабря украинский Минюст сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина".
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины
4 декабря, 21:55
На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени ИльюшинаАктивы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина" конфисковал Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции страны в понедельник, 4 декабря
 
активыНовостиконфискациясамолетРоссия
 
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