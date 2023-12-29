https://ukraina.ru/20231229/1052490721.html

Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании

Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании - 29.12.2023 Украина.ру

Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании

Министерство юстиции Украины намерено конфисковать два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко", говорится 29 декабря в соцсетях ведомства

2023-12-29T09:28

2023-12-29T09:28

2023-12-29T09:35

активы

новости

конфискация

самолет

россия

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"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в посте.Летом 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.В начале декабря украинский Минюст сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина".

https://ukraina.ru/20231204/1051738308.html

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активы, новости, конфискация, самолет, россия