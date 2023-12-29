Минюст Украины хочет конфисковать пассажирские самолеты российской компании
09:28 29.12.2023 (обновлено: 09:35 29.12.2023)
Министерство юстиции Украины намерено конфисковать два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко", говорится 29 декабря в соцсетях ведомства
"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в посте.
Летом 2022 года Кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
В начале декабря украинский Минюст сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина".