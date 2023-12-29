https://ukraina.ru/20231229/1052485668.html

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины - 29.12.2023 Украина.ру

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в восьми областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:30 мск 29 декабря

2023-12-29T02:35

2023-12-29T02:35

2023-12-29T02:35

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Воздушная тревога объявлена в Ровненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Ранее местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в Одесской областиВооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231228/1052472256.html

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2023

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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво