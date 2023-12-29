Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины - 29.12.2023 Украина.ру
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Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины - 29.12.2023 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в восьми областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:30 мск 29 декабря
2023-12-29T02:35
2023-12-29T02:35
новости
украина
воздушная тревога
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Воздушная тревога объявлена в Ровненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Ранее местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в Одесской областиВооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, СВО

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

02:35 29.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в восьми областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:30 мск 29 декабря
Воздушная тревога объявлена в Ровненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в Одесской области
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Хочется поквитаться: Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 15:17
"Хочется поквитаться": Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой
 
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Заголовок открываемого материала
02:58Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине
02:35Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
02:20Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:03ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде
01:39Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post
01:18В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
00:56В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"
00:26Российские "Герани" долетели до Одесской области
00:10Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
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