Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Украина может прекратить высаживать десант в районе Крынок, который осуществляется силами четырех бригад морской пехоты. Если их перекинут под Угледар, это создаст армии РФ серьезные проблемы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Чтобы не допустить обвала фронта под Угледаром, Киеву надо срочно найти и перебросить туда новые подразделения. Для этого противник может снять с севера какие-то резервы. Но в этом случае на Купянском направлении, рассказал обозреватель.
Пока ВСУ крепко держатся за Купянск. Но российским подразделениям удалось закрепиться в северной части Синьковки. Также группировки войск "Центр" и "Запад" продвинулись к поселку Терны на Краснолиманском направлении, добавил эксперт.
"Я больше опасаюсь, что Украина прекратит высаживать десант в районе Крынок, который осуществляется силами четырех бригад морской пехоты. Похоже, противник понял, что это бесперспективно", - отметил Угольный.
Элитные бригады ВСУ готовились как войска специального назначения. Если их с Крынок перекинут куда-то под Угледар, это создаст армии РФ определенные проблемы, резюмировал собеседник Украина.ру.
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