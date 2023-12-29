https://ukraina.ru/20231229/1052472421.html

Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ

Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ - 29.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ

Украина может прекратить высаживать десант в районе Крынок, который осуществляется силами четырех бригад морской пехоты. Если их перекинут под Угледар, это создаст армии РФ серьезные проблемы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-12-29T05:00

2023-12-29T05:00

2023-12-29T05:00

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плацдарм

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краснолиманское направление

десант

спецназ

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Чтобы не допустить обвала фронта под Угледаром, Киеву надо срочно найти и перебросить туда новые подразделения. Для этого противник может снять с севера какие-то резервы. Но в этом случае на Купянском направлении, рассказал обозреватель.Пока ВСУ крепко держатся за Купянск. Но российским подразделениям удалось закрепиться в северной части Синьковки. Также группировки войск "Центр" и "Запад" продвинулись к поселку Терны на Краснолиманском направлении, добавил эксперт.Элитные бригады ВСУ готовились как войска специального назначения. Если их с Крынок перекинут куда-то под Угледар, это создаст армии РФ определенные проблемы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html

угледар

купянск

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новости, украина, херсонское направление, плацдарм, угледар, резервы, купянск, краснолиманское направление, десант, спецназ, всу, морская пехота