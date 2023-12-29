Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ - 29.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ
Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ - 29.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ
Украина может прекратить высаживать десант в районе Крынок, который осуществляется силами четырех бригад морской пехоты. Если их перекинут под Угледар, это создаст армии РФ серьезные проблемы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-12-29T05:00
2023-12-29T05:00
новости
украина
херсонское направление
плацдарм
угледар
резервы
купянск
краснолиманское направление
десант
спецназ
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Чтобы не допустить обвала фронта под Угледаром, Киеву надо срочно найти и перебросить туда новые подразделения. Для этого противник может снять с севера какие-то резервы. Но в этом случае на Купянском направлении, рассказал обозреватель.Пока ВСУ крепко держатся за Купянск. Но российским подразделениям удалось закрепиться в северной части Синьковки. Также группировки войск "Центр" и "Запад" продвинулись к поселку Терны на Краснолиманском направлении, добавил эксперт.Элитные бригады ВСУ готовились как войска специального назначения. Если их с Крынок перекинут куда-то под Угледар, это создаст армии РФ определенные проблемы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html
угледар
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, херсонское направление, плацдарм, угледар, резервы, купянск, краснолиманское направление, десант, спецназ, всу, морская пехота
Новости, Украина, Херсонское направление, плацдарм, Угледар, резервы, Купянск, Краснолиманское направление, десант, спецназ, ВСУ, морская пехота

Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ

05:00 29.12.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP / Alex Babenko
Читать в
Украина может прекратить высаживать десант в районе Крынок, который осуществляется силами четырех бригад морской пехоты. Если их перекинут под Угледар, это создаст армии РФ серьезные проблемы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Чтобы не допустить обвала фронта под Угледаром, Киеву надо срочно найти и перебросить туда новые подразделения. Для этого противник может снять с севера какие-то резервы. Но в этом случае на Купянском направлении, рассказал обозреватель.
Пока ВСУ крепко держатся за Купянск. Но российским подразделениям удалось закрепиться в северной части Синьковки. Также группировки войск "Центр" и "Запад" продвинулись к поселку Терны на Краснолиманском направлении, добавил эксперт.
"Я больше опасаюсь, что Украина прекратит высаживать десант в районе Крынок, который осуществляется силами четырех бригад морской пехоты. Похоже, противник понял, что это бесперспективно", - отметил Угольный.
Элитные бригады ВСУ готовились как войска специального назначения. Если их с Крынок перекинут куда-то под Угледар, это создаст армии РФ определенные проблемы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Казаков интервью
27 декабря, 17:27
Александр Казаков: ВСУ пытаются сорвать десант в Одессу, но Россия заставит их снять "вратаря" и сдатьсяВ 1943 году немецкие генералы знали, что война проиграна. Они могли капитулировать тогда, и Красная Армия не пошла бы в Европу. Но Гитлер принял решение воевать до последнего немца, отправляя на фронт подростков и стариков. Та же самая дилемма стоит перед киевским режимом
 
НовостиУкраинаХерсонское направлениеплацдармУгледаррезервыКупянскКраснолиманское направлениедесантспецназВСУморская пехота
 
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