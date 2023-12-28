Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над ядерным оружием – Ульянов - 28.12.2023 Украина.ру
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Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над ядерным оружием – Ульянов
Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над ядерным оружием – Ульянов - 28.12.2023 Украина.ру
Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над ядерным оружием – Ульянов
Для диалога между США и Россией по контролю над вооружениями сейчас нет никаких предпосылок, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-28T04:01
2023-12-28T04:01
новости
россия
сша
вена
михаил ульянов
дснв
нато
ядерное оружие
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В своём интервью агентству дипломат подчеркнул, что препятствием для возвращения двух стран к обсуждению рисков в ядерной сфере является политика Вашингтона, нацеленная на обострение двусторонних отношений."Предпосылок нет. Наоборот, вся политика США направлена на обострение наших отношений", - сказал Ульянов.При текущем состоянии отношений между странами, отметил постпред, Москва считает "совершенно нереалистичным" обсуждать возможность допуска американских специалистов для инспекций на ядерных объектах РФ."Как будет выглядеть новый договор [после истечения ДСНВ в 2026 году], никто, наверное, не знает. Это будет зависеть от положения дел на международной арене, от состояния дел в военно-политической сфере", - добавил Ульянов.21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но при этом не выходит из договора. По словам президента, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
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новости, россия, сша, вена, михаил ульянов, дснв, нато, ядерное оружие
Новости, Россия, США, Вена, Михаил Ульянов, ДСНВ, НАТО, Ядерное оружие

Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над ядерным оружием – Ульянов

04:01 28.12.2023
 
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Ночная репетиция парада Победы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Для диалога между США и Россией по контролю над вооружениями сейчас нет никаких предпосылок, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости
В своём интервью агентству дипломат подчеркнул, что препятствием для возвращения двух стран к обсуждению рисков в ядерной сфере является политика Вашингтона, нацеленная на обострение двусторонних отношений.
"Предпосылок нет. Наоборот, вся политика США направлена на обострение наших отношений", - сказал Ульянов.
При текущем состоянии отношений между странами, отметил постпред, Москва считает "совершенно нереалистичным" обсуждать возможность допуска американских специалистов для инспекций на ядерных объектах РФ.
"Как будет выглядеть новый договор [после истечения ДСНВ в 2026 году], никто, наверное, не знает. Это будет зависеть от положения дел на международной арене, от состояния дел в военно-политической сфере", - добавил Ульянов.
21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но при этом не выходит из договора. По словам президента, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
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