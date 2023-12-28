https://ukraina.ru/20231228/1052453999.html

Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT

Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT - 28.12.2023 Украина.ру

Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT

Киев должен согласиться на переговоры с Москвой, оставив притязания на ранее занятые Россией территории. Об этом говорится в новой статье The New York Times

2023-12-28T01:12

2023-12-28T01:12

2023-12-28T01:12

новости

украина

сво

всу

спецоперация

переговоры

боевые действия

ресурсы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

Автор публикации отмечает, что сегодня украинско-российский фронт "в прямом и переносном смысле заморожен", а боевые действия истощают "ресурсы и жизни украинцев без особых перспектив на перемены". Он напомнил заявление главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, что конфликт зашёл в тупик и украинской армии вряд ли удастся осуществить прорыв. Помимо этого, нет никакого прогноза в части финансирования Украины в ближайшем будущем, добавил журналист. Шмеман полагает, что продолжение боевых действий будет наносить Украине всё больший ущерб, приводить к гибели солдат и распространять нестабильность по всей Европе. Кроме того, он назвал ошибочным предположение, что возвращение территорий является для Киева лучшим исходом – у президента Украины Владимира Зеленского не должно быть ложных надежд на бесконечное вливание в неё американских и европейских средств. Украина не должна упускать возможность переговоров с Россией, говорится в статье. Отмечается, что западные эксперты уже предложили различные формулы мира, согласно которым конфликт можно завершить путём переговоров. Ранее в этот же день издание Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, сообщало, что европейские чиновники "переключают своё внимание с поддержки цели Украины по освобождению всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении боевых действий с сохранением за РФ контроля над частью Украины".

https://ukraina.ru/20231227/1052437866.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, всу, спецоперация, переговоры, боевые действия, ресурсы, россия