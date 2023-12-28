https://ukraina.ru/20231228/1052453999.html
Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT
Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT - 28.12.2023 Украина.ру
Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT
Киев должен согласиться на переговоры с Москвой, оставив притязания на ранее занятые Россией территории. Об этом говорится в новой статье The New York Times
2023-12-28T01:12
2023-12-28T01:12
2023-12-28T01:12
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Автор публикации отмечает, что сегодня украинско-российский фронт "в прямом и переносном смысле заморожен", а боевые действия истощают "ресурсы и жизни украинцев без особых перспектив на перемены". Он напомнил заявление главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, что конфликт зашёл в тупик и украинской армии вряд ли удастся осуществить прорыв. Помимо этого, нет никакого прогноза в части финансирования Украины в ближайшем будущем, добавил журналист. Шмеман полагает, что продолжение боевых действий будет наносить Украине всё больший ущерб, приводить к гибели солдат и распространять нестабильность по всей Европе. Кроме того, он назвал ошибочным предположение, что возвращение территорий является для Киева лучшим исходом – у президента Украины Владимира Зеленского не должно быть ложных надежд на бесконечное вливание в неё американских и европейских средств. Украина не должна упускать возможность переговоров с Россией, говорится в статье. Отмечается, что западные эксперты уже предложили различные формулы мира, согласно которым конфликт можно завершить путём переговоров. Ранее в этот же день издание Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, сообщало, что европейские чиновники "переключают своё внимание с поддержки цели Украины по освобождению всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении боевых действий с сохранением за РФ контроля над частью Украины".
https://ukraina.ru/20231227/1052437866.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, всу, спецоперация, переговоры, боевые действия, ресурсы, россия
Новости, Украина, СВО, ВСУ, Спецоперация, переговоры, боевые действия, ресурсы, Россия
Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT
Киев должен согласиться на переговоры с Москвой, оставив притязания на ранее занятые Россией территории. Об этом говорится в новой статье The New York Times
Автор публикации
отмечает, что сегодня украинско-российский фронт "в прямом и переносном смысле заморожен", а боевые действия истощают "ресурсы и жизни украинцев без особых перспектив на перемены".
"Долгожданное украинское контрнаступление последних шести месяцев повлекло за собой огромные потери в людях и технике", — констатировал обозреватель Серж Шмеман.
Он напомнил заявление главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, что конфликт зашёл в тупик и украинской армии вряд ли удастся осуществить прорыв. Помимо этого, нет никакого прогноза в части финансирования Украины в ближайшем будущем, добавил журналист.
Шмеман полагает, что продолжение боевых действий будет наносить Украине всё больший ущерб, приводить к гибели солдат и распространять нестабильность по всей Европе.
Кроме того, он назвал ошибочным предположение, что возвращение территорий является для Киева лучшим исходом – у президента Украины Владимира Зеленского не должно быть ложных надежд на бесконечное вливание в неё американских и европейских средств.
Украина не должна упускать возможность переговоров с Россией, говорится в статье. Отмечается, что западные эксперты уже предложили различные формулы мира, согласно которым конфликт можно завершить путём переговоров.
Ранее в этот же день издание Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, сообщало
, что европейские чиновники "переключают своё внимание с поддержки цели Украины по освобождению всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении боевых действий с сохранением за РФ контроля над частью Украины".