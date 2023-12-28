Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT - 28.12.2023 Украина.ру
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Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT
Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT - 28.12.2023 Украина.ру
Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT
Киев должен согласиться на переговоры с Москвой, оставив притязания на ранее занятые Россией территории. Об этом говорится в новой статье The New York Times
2023-12-28T01:12
2023-12-28T01:12
новости
украина
сво
всу
спецоперация
переговоры
боевые действия
ресурсы
россия
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Автор публикации отмечает, что сегодня украинско-российский фронт "в прямом и переносном смысле заморожен", а боевые действия истощают "ресурсы и жизни украинцев без особых перспектив на перемены". Он напомнил заявление главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, что конфликт зашёл в тупик и украинской армии вряд ли удастся осуществить прорыв. Помимо этого, нет никакого прогноза в части финансирования Украины в ближайшем будущем, добавил журналист. Шмеман полагает, что продолжение боевых действий будет наносить Украине всё больший ущерб, приводить к гибели солдат и распространять нестабильность по всей Европе. Кроме того, он назвал ошибочным предположение, что возвращение территорий является для Киева лучшим исходом – у президента Украины Владимира Зеленского не должно быть ложных надежд на бесконечное вливание в неё американских и европейских средств. Украина не должна упускать возможность переговоров с Россией, говорится в статье. Отмечается, что западные эксперты уже предложили различные формулы мира, согласно которым конфликт можно завершить путём переговоров. Ранее в этот же день издание Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, сообщало, что европейские чиновники "переключают своё внимание с поддержки цели Украины по освобождению всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении боевых действий с сохранением за РФ контроля над частью Украины".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сво, всу, спецоперация, переговоры, боевые действия, ресурсы, россия
Новости, Украина, СВО, ВСУ, Спецоперация, переговоры, боевые действия, ресурсы, Россия

Украине следует начать переговоры с Россией, оставив часть территорий - NYT

01:12 28.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Киев должен согласиться на переговоры с Москвой, оставив притязания на ранее занятые Россией территории. Об этом говорится в новой статье The New York Times
Автор публикации отмечает, что сегодня украинско-российский фронт "в прямом и переносном смысле заморожен", а боевые действия истощают "ресурсы и жизни украинцев без особых перспектив на перемены".
"Долгожданное украинское контрнаступление последних шести месяцев повлекло за собой огромные потери в людях и технике", — констатировал обозреватель Серж Шмеман.
Он напомнил заявление главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, что конфликт зашёл в тупик и украинской армии вряд ли удастся осуществить прорыв. Помимо этого, нет никакого прогноза в части финансирования Украины в ближайшем будущем, добавил журналист.
Шмеман полагает, что продолжение боевых действий будет наносить Украине всё больший ущерб, приводить к гибели солдат и распространять нестабильность по всей Европе.
Кроме того, он назвал ошибочным предположение, что возвращение территорий является для Киева лучшим исходом – у президента Украины Владимира Зеленского не должно быть ложных надежд на бесконечное вливание в неё американских и европейских средств.
Украина не должна упускать возможность переговоров с Россией, говорится в статье. Отмечается, что западные эксперты уже предложили различные формулы мира, согласно которым конфликт можно завершить путём переговоров.
Ранее в этот же день издание Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, сообщало, что европейские чиновники "переключают своё внимание с поддержки цели Украины по освобождению всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении боевых действий с сохранением за РФ контроля над частью Украины".
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