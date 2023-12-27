https://ukraina.ru/20231227/1052450138.html
Белый дом негласно меняет свою стратегию на Украине – Politico
Белый дом негласно меняет свою стратегию на Украине – Politico - 27.12.2023 Украина.ру
Белый дом негласно меняет свою стратегию на Украине – Politico
США и страны Европы стали менять задачу украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне
2023-12-27T20:41
2023-12-27T20:41
2023-12-27T20:41
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По данным СМИ, американские и европейские чиновники "переключают своё внимание с поддержки цели Украины по освобождению всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении боевых действий с сохранением за РФ контроля над частью Украины". После провала летнего украинского контрнаступления, сегодня армия строит больше оборонительных укреплений, защищённых противовоздушной обороной. Также на Украине восстанавливают военно-промышленный комплекс, чтобы Киев меньше зависел от партнёров. Утверждается, что хотя публично Штаты заявляют, что официальных изменений в политике администрации не произошло, негласно с Киевом уже идут переговоры о переходе в оборону, добавляют журналисты. Вместе с тем, представитель администрации Байдена уточнил, что о будущих переговорах пока что говорить рано. В наступающий год президентских выборов в Соединенных Штатах Джо Байден не сможет позволить себе признать неудачу выбранного внешнеполитического курса и публично объявить о его смене, заключили журналисты.
https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html
https://ukraina.ru/20231226/1052405953.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, европа, всу, оборона, спецоперация, россия, переговоры
Новости, Украина, США, Европа, ВСУ, оборона, Спецоперация, Россия, переговоры
Белый дом негласно меняет свою стратегию на Украине – Politico
США и страны Европы стали менять задачу украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне
По данным СМИ, американские и европейские чиновники "переключают своё внимание с поддержки цели Украины по освобождению всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении боевых действий с сохранением за РФ контроля над частью Украины".
"Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьёзной опасности, администрация Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление её позиции на переговорах об окончании войны (..). Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России", — утверждают авторы статьи.
После провала летнего украинского контрнаступления, сегодня армия строит больше оборонительных укреплений, защищённых противовоздушной обороной. Также на Украине восстанавливают военно-промышленный комплекс, чтобы Киев меньше зависел от партнёров.
Утверждается, что хотя публично Штаты заявляют, что официальных изменений в политике администрации не произошло, негласно с Киевом уже идут переговоры о переходе в оборону, добавляют журналисты.
Вместе с тем, представитель администрации Байдена уточнил, что о будущих переговорах пока что говорить рано. В наступающий год президентских выборов в Соединенных Штатах Джо Байден не сможет позволить себе признать неудачу выбранного внешнеполитического курса и публично объявить о его смене, заключили журналисты.