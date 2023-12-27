Белый дом негласно меняет свою стратегию на Украине – Politico

Переговоры о мире как прикрытие для войны. Запад опять врёт во имя Украины

Понятно, чем занят сегодня фюрер украинского народа и президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. Он осваивается в новой роли "покорителя неба". Желательно российского. На американских истребителях F-16