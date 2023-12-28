Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине
Российская пропаганда была направлена на поддержание единства страны и ее граждан. Украинская пропаганда в основном работала на западного потребителя, чтобы убедить его в том, что благодаря западной помощи Киев одержит победу на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
В информационной войне Украина и Запад проявили себя более творчески в целом ряде моментов. Но у российской и вражеской пропаганды были две принципиально разные аудитории, рассказал политолог.
Российская пропаганда была направлена на внутреннее потребление. Она должна была выполнить задачу информирования, снятия тревоги и поддержания единства страны и ее граждан. С этой задачей она справилась на отлично, добавил эксперт.
"А украинская пропаганда была направлена даже не на свою собственную аудиторию. (...) Она в основном работала на западного потребителя. Западный потребитель должен был быть уверен в том, что Киев одержит победу благодаря западной помощи", - отметил Джаралла.
Поэтому сейчас Украина очутилась в более тяжелой ситуации. Ей приходится объяснять, почему она до сих пор не смогла победить Россию. Более того, наблюдается падение интереса к Украине со стороны Запада. Они загнали себя в ловушку самогипноза, заключил собеседник Украина.ру.
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