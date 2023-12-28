https://ukraina.ru/20231228/1052447333.html

Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине

Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине - 28.12.2023 Украина.ру

Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине

Российская пропаганда была направлена на поддержание единства страны и ее граждан. Украинская пропаганда в основном работала на западного потребителя, чтобы убедить его в том, что благодаря западной помощи Киев одержит победу на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

2023-12-28T04:30

2023-12-28T04:30

2023-12-28T04:30

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В информационной войне Украина и Запад проявили себя более творчески в целом ряде моментов. Но у российской и вражеской пропаганды были две принципиально разные аудитории, рассказал политолог.Российская пропаганда была направлена на внутреннее потребление. Она должна была выполнить задачу информирования, снятия тревоги и поддержания единства страны и ее граждан. С этой задачей она справилась на отлично, добавил эксперт.Поэтому сейчас Украина очутилась в более тяжелой ситуации. Ей приходится объяснять, почему она до сих пор не смогла победить Россию. Более того, наблюдается падение интереса к Украине со стороны Запада. Они загнали себя в ловушку самогипноза, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052318978.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, пропаганда, запад, военная помощь, поставки, победа, сво, спецоперация, единство, страна, информация, информационная война