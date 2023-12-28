"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины

Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов

Для меня итоги 2023 года — это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ. Ну и, конечно же, количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук