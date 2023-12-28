"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины - 28.12.2023 Украина.ру
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"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины
"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины - 28.12.2023 Украина.ру
"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины
США делают на главкома ВСУ Залужного определенную политическую ставку. Украинское общество очень разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
2023-12-28T06:00
2023-12-28T06:00
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
власти украины
мобилизация
сша
президент украины
общество
офис президента
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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный дал подробную пресс-конференцию, где он заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял президент Украины Владимир Зеленский.Дело в том, что США делают на главкома ВСУ определенную политическую ставку. Чем дольше Залужный молчал, тем более идеальный образ ему создавали американские СМИ, рассказал журналист.Сейчас очень интересно наблюдать за этим медийным противостоянием между главкомом ВСУ и президентом Украины. До команды Зеленского дошло, что его все-таки сливают, добавил эксперт.По итогам этого конфликта Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество очень разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Украинцам подарят нового героя, которому какое-то время будут верить, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, власти украины, мобилизация, сша, президент украины, общество, офис президента
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, власти Украины, мобилизация, США, президент Украины, Общество, Офис президента

"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины

06:00 28.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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США делают на главкома ВСУ Залужного определенную политическую ставку. Украинское общество очень разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный дал подробную пресс-конференцию, где он заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
Дело в том, что США делают на главкома ВСУ определенную политическую ставку. Чем дольше Залужный молчал, тем более идеальный образ ему создавали американские СМИ, рассказал журналист.
Сейчас очень интересно наблюдать за этим медийным противостоянием между главкомом ВСУ и президентом Украины. До команды Зеленского дошло, что его все-таки сливают, добавил эксперт.
"Они (команда Зеленского. - Ред.) понимают, что Залужный – это одна из тех фигур, которая может его (Владимира Зеленского. - Ред.) сменить. Поэтому они пытаются всунуть его в тему мобилизации, обвиняя его в том, что это он запросил мобилизовать 500 тысяч украинцев и настоял на соответствующем законе", - подчеркнул Кнырик.
По итогам этого конфликта Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество очень разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Украинцам подарят нового героя, которому какое-то время будут верить, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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