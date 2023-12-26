Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского - 26.12.2023 Украина.ру
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Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского
Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского - 26.12.2023 Украина.ру
Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского
Главком ВСУ Валерий Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему... Украина.ру, 26.12.2023
2023-12-26T20:55
2023-12-26T20:55
интервью
украина
всу
владимир зеленский
валерий залужный
сша
великобритания
мобилизация
россия
пропаганда
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Главком ВСУ Валерий Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему подарят нового героя, которому они будут верить еще какое-то время. Хотя понятно, что ничего для украинского общества такая смена власти не даст, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее главком ВСУ Валерий Залужный дал подробную пресс-конференцию, где он заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял Владимир Зеленский. Также он высказался по поводу ситуации на фронте, признав потерю Марьинки и отметив, что возможно, ВСУ придется уходить из Авдеевки.- Константин, наверное, в этом выступлении Залужного важно не то, что он сказал про мобилизацию и про Авдеевку, а то, что он наконец-то стал вести себя как публичный политик. Насколько эффективно ему это удается?- Вашингтон делает на него определенную политическую ставку. Чем дольше Залужный молчал, тем более идеальный образ ему создавали американские СМИ.Вообще, сейчас очень интересно наблюдать за этим медийным пинг-понгом между Зеленским и Залужным. До команды Зеленского дошло, что его все-таки сливают. Они понимают, что Залужный – это одна из тех фигур, которая может его сменить. Поэтому они пытаются всунуть его в тему мобилизации, обвиняя его в том, что это он запросил мобилизовать 500 тысяч украинцев и настоял на соответствующем законе. Теперь Залужный это все опровергает.Я уже говорил, что американцы будут поддерживать постоянный конфликт между Залужным и Зеленским. Ему ни в кое случае не дадут затухнуть. Напомню, что когда этот конфликт потихоньку начал затухать (офис президента опубликовал фотографию, где Сырский, Залужный и Умеров стоят в обнимку), то руками проамериканских сотрудников СБУ была вброшена история с прослушкой Залужного.По итогам этого конфликта Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему подарят нового героя, которому они будут верить еще какое-то время. Хотя понятно, что ничего для украинского общества такая смена власти не даст.Залужный говорит: "Нам важно сохранить армию, а не территории". Но в реальности мы видим, как в украинских городах пачками ловят "добровольцев" и как готовят юридическую базу для проведения беспредельной мобилизации. И они придумают практику, по которой Европа под лозунгами: "Если Украина проиграет, то всей Европе - хана" потихоньку начнут выдавать украинских беженцев призывного возраста.- У Зеленского есть возможность защищаться от слива?- Нет. Решение уже принято. Да, Зеленский – это больше пробританский проект. Но и Лондон сейчас начал активно его мочить.Зеленского мочит Арестович* (тоже пробританский проект), который выполняет роль будущего обмана для электората Юго-Востока. И проамериканские силы мочат Зеленского. И даже немногочисленные проевропейские силы (известная немецкая игрушка Кличко) тоже в этом участвуют. С точки зрения политтехнологий никакого шанса для Зеленского спастись я не вижу.Повторюсь, США важно куда-то слить все это недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы, падением уровня жизни и отъему бизнесов (ресурсы внутри страны тоже будут жестко изыматься). И Зеленский для этого идеальная фигура.Посмотрите публикации американской прессы: "В коррупции виноват Зеленский", "В провале наступления виноват Зеленский", "Бахмут – не военное, а политическое решение Зеленского", "Уничтожение десанта в Крынках – тоже безумная идея Зеленского".Тренд задан. И отменить этот тренд уже вряд ли получится.- Украинское общество понимает, что Залужный тоже не святой и в одинаковой мере с Зеленским несет за это ответственность?- Украинское общество настолько долго обрабатывали, чтобы оно ничего не понимало, что сейчас говорить о прозрении украинского общества очень сложно.Да, есть некоторые социологические опросы, которые подтверждают, что оно постепенно пробуждается. Например, КМИС опубликовал исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны даже при условии потери территорий.То есть некие очаги здравомыслия появляются. Но объективная информация из-за жесткой цензуры украинцам недоступна.Обратите внимание, что они сейчас всерьез рассматривают вопрос о блокировке "Телеграма". Американцы ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят.Поэтому я не верю, что украинское общество может в чем-то разобраться. У них просто нет необходимой информации. Они могут только что-то почувствовать, увидев разросшиеся военные кладбища.- Означает ли это, что нам невыгодна смена Зеленского, потому что этот слив недовольства сможет укрепить украинское общество?- Нам на это плевать. Потому что цели СВО не поменяются с новым управляющим украинской территорией.Более того, мы по линии МИД официально заявили, что готовы вести переговоры только о капитуляции противника.Для нас все понятно. Нам неважно, каким образом США и Киев попытаются еще раз обмануть украинский народ. Наша задача – искать способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего.- Насколько нам это удается?- Мы это делаем через призму того, что Россия предлагает украинцам вместо войны на примере того же восстанавливающегося и развивающегося Мариуполя.К сожалению, у нас пока очень мало способов коммуникации с украинским народом. Пока к нему напрямую обратился только Владимир Путин во время прямой линии. Иногда наше экспертное сообщество даже перегибает палку, обвиняя украинцев в происходящем, забыв о том, что мы один народ.Тем не менее, удающиеся способы коммуникации дают свои результаты. Мы же видим, что за последние три-четыре месяца украинцы чаще стали сдаваться в плен. Люди с той стороны осознают, что они не готовы умирать за непонятно чьи интересы. И перейти на сторону России - их единственный выход на нормальную жизнь.* внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности и (или) экстремизму.
https://ukraina.ru/20231130/1051624616.html
https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html
https://ukraina.ru/20231224/1052360144.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, всу, владимир зеленский, валерий залужный, сша, великобритания, мобилизация, россия, пропаганда, сми
Интервью, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, США, Великобритания, мобилизация, Россия, пропаганда, СМИ

Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского

20:55 26.12.2023
 
© Владимир ТрефиловКонстантин Кнырик интервью
Константин Кнырик интервью
© Владимир Трефилов
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Главком ВСУ Валерий Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему подарят нового героя, которому они будут верить еще какое-то время.
Хотя понятно, что ничего для украинского общества такая смена власти не даст, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный дал подробную пресс-конференцию, где он заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял Владимир Зеленский.
Также он высказался по поводу ситуации на фронте, признав потерю Марьинки и отметив, что возможно, ВСУ придется уходить из Авдеевки.
- Константин, наверное, в этом выступлении Залужного важно не то, что он сказал про мобилизацию и про Авдеевку, а то, что он наконец-то стал вести себя как публичный политик. Насколько эффективно ему это удается?
- Вашингтон делает на него определенную политическую ставку. Чем дольше Залужный молчал, тем более идеальный образ ему создавали американские СМИ.
Константин Кнырик интервью
30 ноября, 13:35
Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способамиС исторической точки зрения Харьков, Киев, Николаев, Одесса и даже отчасти Львов — это русские земли. Понятно, что для проведения операций по их возвращению нужно учитывать военные, экономические и геополитические нюансы
Вообще, сейчас очень интересно наблюдать за этим медийным пинг-понгом между Зеленским и Залужным. До команды Зеленского дошло, что его все-таки сливают.
Они понимают, что Залужный – это одна из тех фигур, которая может его сменить. Поэтому они пытаются всунуть его в тему мобилизации, обвиняя его в том, что это он запросил мобилизовать 500 тысяч украинцев и настоял на соответствующем законе. Теперь Залужный это все опровергает.
Я уже говорил, что американцы будут поддерживать постоянный конфликт между Залужным и Зеленским. Ему ни в кое случае не дадут затухнуть. Напомню, что когда этот конфликт потихоньку начал затухать (офис президента опубликовал фотографию, где Сырский, Залужный и Умеров стоят в обнимку), то руками проамериканских сотрудников СБУ была вброшена история с прослушкой Залужного.
По итогам этого конфликта Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему подарят нового героя, которому они будут верить еще какое-то время. Хотя понятно, что ничего для украинского общества такая смена власти не даст.
Залужный говорит: "Нам важно сохранить армию, а не территории". Но в реальности мы видим, как в украинских городах пачками ловят "добровольцев" и как готовят юридическую базу для проведения беспредельной мобилизации. И они придумают практику, по которой Европа под лозунгами: "Если Украина проиграет, то всей Европе - хана" потихоньку начнут выдавать украинских беженцев призывного возраста.
- У Зеленского есть возможность защищаться от слива?
- Нет. Решение уже принято. Да, Зеленский – это больше пробританский проект. Но и Лондон сейчас начал активно его мочить.
Зеленского мочит Арестович* (тоже пробританский проект), который выполняет роль будущего обмана для электората Юго-Востока. И проамериканские силы мочат Зеленского. И даже немногочисленные проевропейские силы (известная немецкая игрушка Кличко) тоже в этом участвуют. С точки зрения политтехнологий никакого шанса для Зеленского спастись я не вижу.
Повторюсь, США важно куда-то слить все это недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы, падением уровня жизни и отъему бизнесов (ресурсы внутри страны тоже будут жестко изыматься). И Зеленский для этого идеальная фигура.
Посмотрите публикации американской прессы: "В коррупции виноват Зеленский", "В провале наступления виноват Зеленский", "Бахмут – не военное, а политическое решение Зеленского", "Уничтожение десанта в Крынках – тоже безумная идея Зеленского".
Тренд задан. И отменить этот тренд уже вряд ли получится.
- Украинское общество понимает, что Залужный тоже не святой и в одинаковой мере с Зеленским несет за это ответственность?
- Украинское общество настолько долго обрабатывали, чтобы оно ничего не понимало, что сейчас говорить о прозрении украинского общества очень сложно.
Да, есть некоторые социологические опросы, которые подтверждают, что оно постепенно пробуждается. Например, КМИС опубликовал исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны даже при условии потери территорий.
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
08:04
Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сунь-цзыСунь-цзы выделял три типа побед: когда победил противника материально, когда ты подавил его боевой дух, а самая блестящая победа — это когда твой враг стал твоим другом
То есть некие очаги здравомыслия появляются. Но объективная информация из-за жесткой цензуры украинцам недоступна.
Обратите внимание, что они сейчас всерьез рассматривают вопрос о блокировке "Телеграма". Американцы ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят.
Поэтому я не верю, что украинское общество может в чем-то разобраться. У них просто нет необходимой информации. Они могут только что-то почувствовать, увидев разросшиеся военные кладбища.
- Означает ли это, что нам невыгодна смена Зеленского, потому что этот слив недовольства сможет укрепить украинское общество?
- Нам на это плевать. Потому что цели СВО не поменяются с новым управляющим украинской территорией.
Более того, мы по линии МИД официально заявили, что готовы вести переговоры только о капитуляции противника.
Для нас все понятно. Нам неважно, каким образом США и Киев попытаются еще раз обмануть украинский народ. Наша задача – искать способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего.
- Насколько нам это удается?
- Мы это делаем через призму того, что Россия предлагает украинцам вместо войны на примере того же восстанавливающегося и развивающегося Мариуполя.
К сожалению, у нас пока очень мало способов коммуникации с украинским народом. Пока к нему напрямую обратился только Владимир Путин во время прямой линии. Иногда наше экспертное сообщество даже перегибает палку, обвиняя украинцев в происходящем, забыв о том, что мы один народ.
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
24 декабря, 04:03
Александр Каргин: Пока Орбан троллит "чушпанов" Евросоюза, Голландия сворачивает проект "Украина"Жизнеспособность проекта "Украина" и самой Европы зависит от того, какие силы придут к власти в Германии и Франции и кто станет президентом США в 2024 году.
Тем не менее, удающиеся способы коммуникации дают свои результаты. Мы же видим, что за последние три-четыре месяца украинцы чаще стали сдаваться в плен. Люди с той стороны осознают, что они не готовы умирать за непонятно чьи интересы. И перейти на сторону России - их единственный выход на нормальную жизнь.
* внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности и (или) экстремизму.
 
ИнтервьюУкраинаВСУВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСШАВеликобританиямобилизацияРоссияпропагандаСМИ
 
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