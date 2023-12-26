https://ukraina.ru/20231226/1052417600.html
Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского
Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского - 26.12.2023 Украина.ру
Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского
Главком ВСУ Валерий Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему... Украина.ру, 26.12.2023
2023-12-26T20:55
2023-12-26T20:55
2023-12-26T20:55
интервью
украина
всу
владимир зеленский
валерий залужный
сша
великобритания
мобилизация
россия
пропаганда
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Главком ВСУ Валерий Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему подарят нового героя, которому они будут верить еще какое-то время. Хотя понятно, что ничего для украинского общества такая смена власти не даст, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее главком ВСУ Валерий Залужный дал подробную пресс-конференцию, где он заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял Владимир Зеленский. Также он высказался по поводу ситуации на фронте, признав потерю Марьинки и отметив, что возможно, ВСУ придется уходить из Авдеевки.- Константин, наверное, в этом выступлении Залужного важно не то, что он сказал про мобилизацию и про Авдеевку, а то, что он наконец-то стал вести себя как публичный политик. Насколько эффективно ему это удается?- Вашингтон делает на него определенную политическую ставку. Чем дольше Залужный молчал, тем более идеальный образ ему создавали американские СМИ.Вообще, сейчас очень интересно наблюдать за этим медийным пинг-понгом между Зеленским и Залужным. До команды Зеленского дошло, что его все-таки сливают. Они понимают, что Залужный – это одна из тех фигур, которая может его сменить. Поэтому они пытаются всунуть его в тему мобилизации, обвиняя его в том, что это он запросил мобилизовать 500 тысяч украинцев и настоял на соответствующем законе. Теперь Залужный это все опровергает.Я уже говорил, что американцы будут поддерживать постоянный конфликт между Залужным и Зеленским. Ему ни в кое случае не дадут затухнуть. Напомню, что когда этот конфликт потихоньку начал затухать (офис президента опубликовал фотографию, где Сырский, Залужный и Умеров стоят в обнимку), то руками проамериканских сотрудников СБУ была вброшена история с прослушкой Залужного.По итогам этого конфликта Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему подарят нового героя, которому они будут верить еще какое-то время. Хотя понятно, что ничего для украинского общества такая смена власти не даст.Залужный говорит: "Нам важно сохранить армию, а не территории". Но в реальности мы видим, как в украинских городах пачками ловят "добровольцев" и как готовят юридическую базу для проведения беспредельной мобилизации. И они придумают практику, по которой Европа под лозунгами: "Если Украина проиграет, то всей Европе - хана" потихоньку начнут выдавать украинских беженцев призывного возраста.- У Зеленского есть возможность защищаться от слива?- Нет. Решение уже принято. Да, Зеленский – это больше пробританский проект. Но и Лондон сейчас начал активно его мочить.Зеленского мочит Арестович* (тоже пробританский проект), который выполняет роль будущего обмана для электората Юго-Востока. И проамериканские силы мочат Зеленского. И даже немногочисленные проевропейские силы (известная немецкая игрушка Кличко) тоже в этом участвуют. С точки зрения политтехнологий никакого шанса для Зеленского спастись я не вижу.Повторюсь, США важно куда-то слить все это недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы, падением уровня жизни и отъему бизнесов (ресурсы внутри страны тоже будут жестко изыматься). И Зеленский для этого идеальная фигура.Посмотрите публикации американской прессы: "В коррупции виноват Зеленский", "В провале наступления виноват Зеленский", "Бахмут – не военное, а политическое решение Зеленского", "Уничтожение десанта в Крынках – тоже безумная идея Зеленского".Тренд задан. И отменить этот тренд уже вряд ли получится.- Украинское общество понимает, что Залужный тоже не святой и в одинаковой мере с Зеленским несет за это ответственность?- Украинское общество настолько долго обрабатывали, чтобы оно ничего не понимало, что сейчас говорить о прозрении украинского общества очень сложно.Да, есть некоторые социологические опросы, которые подтверждают, что оно постепенно пробуждается. Например, КМИС опубликовал исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны даже при условии потери территорий.То есть некие очаги здравомыслия появляются. Но объективная информация из-за жесткой цензуры украинцам недоступна.Обратите внимание, что они сейчас всерьез рассматривают вопрос о блокировке "Телеграма". Американцы ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят.Поэтому я не верю, что украинское общество может в чем-то разобраться. У них просто нет необходимой информации. Они могут только что-то почувствовать, увидев разросшиеся военные кладбища.- Означает ли это, что нам невыгодна смена Зеленского, потому что этот слив недовольства сможет укрепить украинское общество?- Нам на это плевать. Потому что цели СВО не поменяются с новым управляющим украинской территорией.Более того, мы по линии МИД официально заявили, что готовы вести переговоры только о капитуляции противника.Для нас все понятно. Нам неважно, каким образом США и Киев попытаются еще раз обмануть украинский народ. Наша задача – искать способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего.- Насколько нам это удается?- Мы это делаем через призму того, что Россия предлагает украинцам вместо войны на примере того же восстанавливающегося и развивающегося Мариуполя.К сожалению, у нас пока очень мало способов коммуникации с украинским народом. Пока к нему напрямую обратился только Владимир Путин во время прямой линии. Иногда наше экспертное сообщество даже перегибает палку, обвиняя украинцев в происходящем, забыв о том, что мы один народ.Тем не менее, удающиеся способы коммуникации дают свои результаты. Мы же видим, что за последние три-четыре месяца украинцы чаще стали сдаваться в плен. Люди с той стороны осознают, что они не готовы умирать за непонятно чьи интересы. И перейти на сторону России - их единственный выход на нормальную жизнь.* внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности и (или) экстремизму.
https://ukraina.ru/20231130/1051624616.html
https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html
https://ukraina.ru/20231224/1052360144.html
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интервью, украина, всу, владимир зеленский, валерий залужный, сша, великобритания, мобилизация, россия, пропаганда, сми
Главком ВСУ Валерий Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему подарят нового героя, которому они будут верить еще какое-то время.
Хотя понятно, что ничего для украинского общества такая смена власти не даст, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный дал подробную пресс-конференцию, где он заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял Владимир Зеленский.
Также он высказался по поводу ситуации на фронте, признав потерю Марьинки и отметив, что возможно, ВСУ придется уходить из Авдеевки.
- Константин, наверное, в этом выступлении Залужного важно не то, что он сказал про мобилизацию и про Авдеевку, а то, что он наконец-то стал вести себя как публичный политик. Насколько эффективно ему это удается?
- Вашингтон делает на него определенную политическую ставку. Чем дольше Залужный молчал, тем более идеальный образ ему создавали американские СМИ.
Вообще, сейчас очень интересно наблюдать за этим медийным пинг-понгом между Зеленским и Залужным. До команды Зеленского дошло, что его все-таки сливают.
Они понимают, что Залужный – это одна из тех фигур, которая может его сменить. Поэтому они пытаются всунуть его в тему мобилизации, обвиняя его в том, что это он запросил мобилизовать 500 тысяч украинцев и настоял на соответствующем законе. Теперь Залужный это все опровергает.
Я уже говорил, что американцы будут поддерживать постоянный конфликт между Залужным и Зеленским. Ему ни в кое случае не дадут затухнуть. Напомню, что когда этот конфликт потихоньку начал затухать (офис президента опубликовал фотографию, где Сырский, Залужный и Умеров стоят в обнимку), то руками проамериканских сотрудников СБУ была вброшена история с прослушкой Залужного.
По итогам этого конфликта Залужный должен стать новым мессией. Украинское общество жутко разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Ему подарят нового героя, которому они будут верить еще какое-то время. Хотя понятно, что ничего для украинского общества такая смена власти не даст.
Залужный говорит: "Нам важно сохранить армию, а не территории". Но в реальности мы видим, как в украинских городах пачками ловят "добровольцев" и как готовят юридическую базу для проведения беспредельной мобилизации. И они придумают практику, по которой Европа под лозунгами: "Если Украина проиграет, то всей Европе - хана" потихоньку начнут выдавать украинских беженцев призывного возраста.
- У Зеленского есть возможность защищаться от слива?
- Нет. Решение уже принято. Да, Зеленский – это больше пробританский проект. Но и Лондон сейчас начал активно его мочить.
Зеленского мочит Арестович* (тоже пробританский проект), который выполняет роль будущего обмана для электората Юго-Востока. И проамериканские силы мочат Зеленского. И даже немногочисленные проевропейские силы (известная немецкая игрушка Кличко) тоже в этом участвуют. С точки зрения политтехнологий никакого шанса для Зеленского спастись я не вижу.
Повторюсь, США важно куда-то слить все это недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы, падением уровня жизни и отъему бизнесов (ресурсы внутри страны тоже будут жестко изыматься). И Зеленский для этого идеальная фигура.
Посмотрите публикации американской прессы: "В коррупции виноват Зеленский", "В провале наступления виноват Зеленский", "Бахмут – не военное, а политическое решение Зеленского", "Уничтожение десанта в Крынках – тоже безумная идея Зеленского".
Тренд задан. И отменить этот тренд уже вряд ли получится.
- Украинское общество понимает, что Залужный тоже не святой и в одинаковой мере с Зеленским несет за это ответственность?
- Украинское общество настолько долго обрабатывали, чтобы оно ничего не понимало, что сейчас говорить о прозрении украинского общества очень сложно.
Да, есть некоторые социологические опросы, которые подтверждают, что оно постепенно пробуждается. Например, КМИС опубликовал исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны даже при условии потери территорий.
То есть некие очаги здравомыслия появляются. Но объективная информация из-за жесткой цензуры украинцам недоступна.
Обратите внимание, что они сейчас всерьез рассматривают вопрос о блокировке "Телеграма". Американцы ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят.
Поэтому я не верю, что украинское общество может в чем-то разобраться. У них просто нет необходимой информации. Они могут только что-то почувствовать, увидев разросшиеся военные кладбища.
- Означает ли это, что нам невыгодна смена Зеленского, потому что этот слив недовольства сможет укрепить украинское общество?
- Нам на это плевать. Потому что цели СВО не поменяются с новым управляющим украинской территорией.
Более того, мы по линии МИД официально заявили, что готовы вести переговоры только о капитуляции противника.
Для нас все понятно. Нам неважно, каким образом США и Киев попытаются еще раз обмануть украинский народ. Наша задача – искать способ коммуникации с украинским народом, показывая им реальную картину происходящего.
- Насколько нам это удается?
- Мы это делаем через призму того, что Россия предлагает украинцам вместо войны на примере того же восстанавливающегося и развивающегося Мариуполя.
К сожалению, у нас пока очень мало способов коммуникации с украинским народом. Пока к нему напрямую обратился только Владимир Путин во время прямой линии. Иногда наше экспертное сообщество даже перегибает палку, обвиняя украинцев в происходящем, забыв о том, что мы один народ.
Тем не менее, удающиеся способы коммуникации дают свои результаты. Мы же видим, что за последние три-четыре месяца украинцы чаще стали сдаваться в плен. Люди с той стороны осознают, что они не готовы умирать за непонятно чьи интересы. И перейти на сторону России - их единственный выход на нормальную жизнь.
* внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности и (или) экстремизму.