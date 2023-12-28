Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги - 28.12.2023 Украина.ру
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Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги
Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги - 28.12.2023 Украина.ру
Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги
Прошедший год, после потрясений 2022 года, казался сравнительно спокойным. Тем не менее, масштабных событий, на которые стоит обратить внимание, хватало – даже если говорить только о событиях, которые отразились на развитии украинского кризиса, давно уже приобретшего планетарное значение
2023-12-28T04:37
2023-12-28T04:37
эксклюзив
украина
россия
запад
сво
война
блокада
дипломатия
выборы
пригожин
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20 мая: освобождение Артёмовска (Бахмута)Битва за Артёмовск началась в мае 2022 года, непосредственно штурм города начался 1 августа.Город в основном штурмовали подразделения ЧВК "Вагнер". Штурм закончился успехом, 20 мая город был взят ценой очень больших потерь с обеих сторон. Город до сих пор обстреливается, в его окрестностях идут бои. Постоянное население составляет не более полутысячи из довоенных 70 тысяч человек.Главный итог битвы с российской стороны – освобождение ещё одного города Донбасса и политический кризис, связанный с мятежом "Вагнера".С украинской стороны всё плохо – о политическом значении обороны Зеленский забыл на следующий день, а на итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский сказал, что Россия не достигла никаких военных целей. Однако, в Артёмовск до последнего дня бросали подкрепления, которые были нужны для решения задач контрнаступления.4 июня: начало контрнаступленияУкраинское контрнаступление было анонсировано ещё осенью 2022 года. После наступления в Харьковской области и занятия Херсона киевские власти находились в приподнятом настроении. Советник главы ОП Подоляк обещал уже в апреле-мае, в крайнем случае – в сентябре, дать интервью из Ялты.Однако, с наступлением Киев тянул очень долго, что было связано с причинами как объективными, так и субъективными.Объективные – необходимость обучения и вооружения резервов.Субъективные – расчёт Зеленского на получение большего объёма военной помощи и деморализацию российских войск и населения под угрозой мощного наступления.В результате время перетянули: российская сторона успела подготовится, а сами новости о наступлении были восприняты в России чуть ли не с облегчением.23 июня: мятеж ПригожинаПользуясь недовольством командованием "Вагнера" большими потерями при штурме Артёмовска, Евгений Пригожин с непонятной целью двинул колонну "Вагнера" на Москву.Это выступление оказалось неожиданным для всех без исключения сторон. В частности, Украина не смогла воспользоваться кризисом ни в военном, ни даже в пропагандистском смысле.Конфликт был урегулирован дипломатическим путём. Пригожин отказался от деятельности на территории России. В августе он погиб авиакатастрофе. Подразделения "Вагнера" в России перешли под контроль Министерства обороны.18 июля: Россия вышла из "зерновой сделки""Зерновая сделка" должна была, с одной стороны, дать России возможность снять часть санкций, связанных с экспортом продуктов питания, с другой стороны, сохранить между Москвой и Киевом хотя бы подобие диалога, основанного на общем интересе. При этом, у России не было никаких планов блокировать украинские порты (их и сейчас нет – торговые суда спокойно ходят в украинские гавани).Естественно, из этого ничего не получилось, поскольку санкции вводились не для того чтобы их снимать, а у нынешнего руководства Украины нет никаких интересов, связанных со страной и её дальнейшим существованием. Это было известно, но российское руководство старается использовать все возможности для политико-дипломатического решения конфликта.Результатом выхода России из сделки стали систематические удары по украинским портам, существенно сократившие их перевалочные возможности и внёсшие вклад в кризис на сухопутной границе с ЕС.10 сентября: единый день выборов в РоссииЭти выборы были действительно историческими, поскольку прошли на территории, в том числе, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.С одной стороны, это важный шаг на пути интеграции новых регионов в российское политико-правовое пространство.С другой стороны, это важный символический акт, демонстрирующий невозможность новых "Минских соглашений" – новые территории являются составной частью России и их размен на какие-то политические уступки со стороны Киева невозможен.Безальтернативность принадлежности этих четырёх регионов была подчёркнута 8 декабря, когда Владимир Путин заявил о своём намерении выдвигаться на пост президента в ответ на вопрос полковника НМ ДНР Артёма Жоги, который позже и стал одним из сопредседателей предвыборного штаба действующего президента.7 октября: кризис на Ближнем ВостокеНабег ХАМАС на территорию Израиля и последующая военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа самым непосредственным образом затронула интересы Украины.Во-первых, отвлекла внимание масс-медиа на новый кризис.Во-вторых, способствовала перенаправлению потоков военной и финансовой помощи (помощь Украине не пострадала, поскольку в оперативном отношении источники помощи разные, но психологические возникло именно такое ощущение).Несмотря на весь шум, особого влияния на развитие украинского кризиса эти события не оказали. Разве что конфликт выйдет на пределы Газы. Но не похоже, чтобы ХАМАС кто-то всерьёз собирался защищать.29 октября: парламентские выборы на УкраинеВ этот день действительно должны были, в соответствии с Конституцией, пройти выборы Верховной Рады.До начала СВО перспективы этих выборов активно обсуждались, политологи фантазировали относительно их возможной конфигурации в том смысле, что "Слуга народа" будет разжалована из президентской партии… Даже в начале 2023 года вопрос о выборах ещё дискутировался.Провал наступления разговоры в этом направлении закончил – в соответствии с Избирательным Кодексом выборы могут быть проведены только через три месяца после прекращения действия военного положения.Скорее всего, теперь парламентские выборы будут проведены одновременно с президентскими.Интересно, что определённые круги на Западе, чьё мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм в августе, выступают за проведение президентских выборов, но ничего не говорят о выборах парламентских, хотя формально Украина – парламентско-президентская республика.4 декабря: конец контрнаступленияГлавком Валерий Залужный отдал приказ о переходе к стратегической обороне.Ещё до этого начался активный обмен мнениями, кто виноват. По версии американцев виноваты украинцы, недостаточно буквально исполнявшие их "рекомендации".По версии украинцев во всём виноваты американцы, не поставлявшие своевременно всю нужную номенклатуру вооружений.Результатом стало разочарование на Западе и на Украине, где обвалились рейтинги власти (но не ВСУ – впрочем, украинской социологии вряд ли можно верить).Судя по всему, в Киеве действительно рассчитывали закончить войну в 2023 году. Во всяком случае кампания мобилизации и обсуждение нового закона о мобилизации производят впечатление некоторой истеричности – к этому явно не готовились.6 декабря: началась блокада украинской границыНаселение стран Восточной Европы оказалось недовольным если не поддержкой Украины как таковой, то льготами, полученными Украиной в рамках ЕС.Во-первых, аграрии недовольны массовым ввозом украинской продукции, которая сбивает цены на рынке. Во-вторых, перевозчики недовольны льготами, полученными украинскими коллегами.Недовольство охватывает Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию. В первых двух странах протесты, возможно, оказали влияние на внутриполитическую конъюнктуру, способствовав замене правительств, слишком увлёкшихся помощью Украине.На протяжении нескольких недель несколько пограничных таможенных пунктов было заблокировано. Нельзя сказать, что ущерб был катастрофический, но демонстрация такой поддержки со стороны "союзников" произвела неприятное впечатление на украинцев.7 декабря: провал голосования в Сенате СШАВ США возник парламентский кризис. Республиканцы требуют финансирования укрепления границы с Мексикой. Отказываясь в противном случае голосовать за помощь Украине и Израилю.Для США в этом ничего особенного нет – обычный парламентский кризис, обусловленный желанием демократов и республиканцев укрепить свои позиции в преддверии президентских выборов 5 ноября 2024 года.Двухпартийный консенсус относительно помощи Украине сохраняется и помощь будет восстановлена, как только будет преодолён кризис.Однако происходит это на фоне неудачных действий ВСУ, связанных с недостаточной поддержкой со стороны США, и разочарования украинцев в поддержке со стороны союзников.***Конечный итог прошедшего года – в пользу России. России удалось:– остановить украинское наступление и перехватить стратегическую инициативу на фронте;– сохранить политическую стабильность;– обеспечить экономический рост и нормальную ситуацию на рынке, несмотря на действие беспрецедентных санкций;– сорвать попытки дипломатической блокады со стороны стран Запада.Хорошие итоги года, однако, не должен нас успокаивать. Украинский режим всё ещё силён, а Запад не готов к строительству нового, более справедливого мироустройства.Впереди много испытаний.
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эксклюзив, украина, россия, запад, сво, война, блокада, дипломатия, выборы, пригожин, чвк "вагнер", контрнаступление, военная помощь, сша, израиль
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, СВО, война, блокада, дипломатия, выборы, Пригожин, ЧВК "Вагнер", контрнаступление, военная помощь, США, Израиль

Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги

04:37 28.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру2023 итоги коллаж
2023 итоги коллаж
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Прошедший год, после потрясений 2022 года, казался сравнительно спокойным. Тем не менее, масштабных событий, на которые стоит обратить внимание, хватало – даже если говорить только о событиях, которые отразились на развитии украинского кризиса, давно уже приобретшего планетарное значение
20 мая: освобождение Артёмовска (Бахмута)
Битва за Артёмовск началась в мае 2022 года, непосредственно штурм города начался 1 августа.
Город в основном штурмовали подразделения ЧВК "Вагнер". Штурм закончился успехом, 20 мая город был взят ценой очень больших потерь с обеих сторон. Город до сих пор обстреливается, в его окрестностях идут бои. Постоянное население составляет не более полутысячи из довоенных 70 тысяч человек.
Главный итог битвы с российской стороны – освобождение ещё одного города Донбасса и политический кризис, связанный с мятежом "Вагнера".
С украинской стороны всё плохо – о политическом значении обороны Зеленский забыл на следующий день, а на итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский сказал, что Россия не достигла никаких военных целей.
Однако, в Артёмовск до последнего дня бросали подкрепления, которые были нужны для решения задач контрнаступления.
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
9 марта, 10:57
Bahmut Festung: зачем Зеленскому свой маленький СталинградКонцепция "фестунгов" (буквально — "крепостей") — укреплённых городов, ведущих бой в окружении, была предложена Адольфом Гитлером весной 1944 года. По исторической иронии, первыми "фестунгами" стали украинские города — Тернополь и Ковель. Таким же "фестунгом" для режима Зеленского стал Мариуполь, а теперь – Артёмовск.
4 июня: начало контрнаступления
Украинское контрнаступление было анонсировано ещё осенью 2022 года. После наступления в Харьковской области и занятия Херсона киевские власти находились в приподнятом настроении. Советник главы ОП Подоляк обещал уже в апреле-мае, в крайнем случае – в сентябре, дать интервью из Ялты.
Однако, с наступлением Киев тянул очень долго, что было связано с причинами как объективными, так и субъективными.
Объективные – необходимость обучения и вооружения резервов.
Субъективные – расчёт Зеленского на получение большего объёма военной помощи и деморализацию российских войск и населения под угрозой мощного наступления.
В результате время перетянули: российская сторона успела подготовится, а сами новости о наступлении были восприняты в России чуть ли не с облегчением.
Стрелковое оружие, представленное на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинк - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 00:29
Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступленияПрезидент США Джо Байден запросил у конгресса выделение средств на поддержку Украины. Просить финансирование пришлось в особо изощрённой форме
23 июня: мятеж Пригожина
Пользуясь недовольством командованием "Вагнера" большими потерями при штурме Артёмовска, Евгений Пригожин с непонятной целью двинул колонну "Вагнера" на Москву.
Это выступление оказалось неожиданным для всех без исключения сторон. В частности, Украина не смогла воспользоваться кризисом ни в военном, ни даже в пропагандистском смысле.
Конфликт был урегулирован дипломатическим путём. Пригожин отказался от деятельности на территории России. В августе он погиб авиакатастрофе. Подразделения "Вагнера" в России перешли под контроль Министерства обороны.
18 июля: Россия вышла из "зерновой сделки"
"Зерновая сделка" должна была, с одной стороны, дать России возможность снять часть санкций, связанных с экспортом продуктов питания, с другой стороны, сохранить между Москвой и Киевом хотя бы подобие диалога, основанного на общем интересе.
При этом, у России не было никаких планов блокировать украинские порты (их и сейчас нет – торговые суда спокойно ходят в украинские гавани).
Естественно, из этого ничего не получилось, поскольку санкции вводились не для того чтобы их снимать, а у нынешнего руководства Украины нет никаких интересов, связанных со страной и её дальнейшим существованием. Это было известно, но российское руководство старается использовать все возможности для политико-дипломатического решения конфликта.
Одесский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 15:51
Насколько реальна зерновая сделка без России? Судя по всему, решение о прекращении зерновой сделки было принято заранее и хамские выходки Эрдогана (возвращение "азовцев") и Зеленского (удар по Крымскому мосту) были реакцией на уже принятое решение. Так или иначе, Россия от прекращения сделки ничего не проиграла, что нельзя сказать о Турции и Украине
Результатом выхода России из сделки стали систематические удары по украинским портам, существенно сократившие их перевалочные возможности и внёсшие вклад в кризис на сухопутной границе с ЕС.
10 сентября: единый день выборов в России
Эти выборы были действительно историческими, поскольку прошли на территории, в том числе, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
С одной стороны, это важный шаг на пути интеграции новых регионов в российское политико-правовое пространство.
С другой стороны, это важный символический акт, демонстрирующий невозможность новых "Минских соглашений" – новые территории являются составной частью России и их размен на какие-то политические уступки со стороны Киева невозможен.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
25 апреля, 06:39
Украинские выборы — 2024: расстановка силПредсказания Владимира Вольфовича Жириновского в последнее время приобретают пугающую силу. Он же предрекал, что в 2024 году никаких выборов на Украине не будет, как не будет и самого государства, в котором их можно будет проводить…
Безальтернативность принадлежности этих четырёх регионов была подчёркнута 8 декабря, когда Владимир Путин заявил о своём намерении выдвигаться на пост президента в ответ на вопрос полковника НМ ДНР Артёма Жоги, который позже и стал одним из сопредседателей предвыборного штаба действующего президента.
7 октября: кризис на Ближнем Востоке
Набег ХАМАС на территорию Израиля и последующая военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа самым непосредственным образом затронула интересы Украины.
Во-первых, отвлекла внимание масс-медиа на новый кризис.
Во-вторых, способствовала перенаправлению потоков военной и финансовой помощи (помощь Украине не пострадала, поскольку в оперативном отношении источники помощи разные, но психологические возникло именно такое ощущение).
Несмотря на весь шум, особого влияния на развитие украинского кризиса эти события не оказали. Разве что конфликт выйдет на пределы Газы. Но не похоже, чтобы ХАМАС кто-то всерьёз собирался защищать.
29 октября: парламентские выборы на Украине
В этот день действительно должны были, в соответствии с Конституцией, пройти выборы Верховной Рады.
13 декабря, 04:19
Украина "в кольце друзей". Когда начнут протестовать румынские дальнобойщикиИз шести основных автомобильных КПП на границах Украины с Польшей, Словакией и Венгрией четыре остаются заблокированными. Остальные могут быть перекрыты в любой момент, как и граница с Румынией.
До начала СВО перспективы этих выборов активно обсуждались, политологи фантазировали относительно их возможной конфигурации в том смысле, что "Слуга народа" будет разжалована из президентской партии… Даже в начале 2023 года вопрос о выборах ещё дискутировался.
Провал наступления разговоры в этом направлении закончил – в соответствии с Избирательным Кодексом выборы могут быть проведены только через три месяца после прекращения действия военного положения.
Скорее всего, теперь парламентские выборы будут проведены одновременно с президентскими.
Интересно, что определённые круги на Западе, чьё мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм в августе, выступают за проведение президентских выборов, но ничего не говорят о выборах парламентских, хотя формально Украина – парламентско-президентская республика.
4 декабря: конец контрнаступления
Главком Валерий Залужный отдал приказ о переходе к стратегической обороне.
Ещё до этого начался активный обмен мнениями, кто виноват. По версии американцев виноваты украинцы, недостаточно буквально исполнявшие их "рекомендации".
По версии украинцев во всём виноваты американцы, не поставлявшие своевременно всю нужную номенклатуру вооружений.
Результатом стало разочарование на Западе и на Украине, где обвалились рейтинги власти (но не ВСУ – впрочем, украинской социологии вряд ли можно верить).
Судя по всему, в Киеве действительно рассчитывали закончить войну в 2023 году. Во всяком случае кампания мобилизации и обсуждение нового закона о мобилизации производят впечатление некоторой истеричности – к этому явно не готовились.
Несчастный Зеленский в The Washigton Post
6 декабря, 11:59
The Washington Post: в поисках виновного в провале "контрнаступа"Провал украинского контрнаступления в высшей степени болезненно отразился на позициях США в мире. Естественно, по окончании наступления надо было провести разбор полётов и объяснить произошедшее. Этой цели служит огромная, в двух частях, редакционная статья в WP под названием "Патовая ситуация: неудачное контрнаступление Украины"
6 декабря: началась блокада украинской границы
Население стран Восточной Европы оказалось недовольным если не поддержкой Украины как таковой, то льготами, полученными Украиной в рамках ЕС.
Во-первых, аграрии недовольны массовым ввозом украинской продукции, которая сбивает цены на рынке. Во-вторых, перевозчики недовольны льготами, полученными украинскими коллегами.
Недовольство охватывает Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию. В первых двух странах протесты, возможно, оказали влияние на внутриполитическую конъюнктуру, способствовав замене правительств, слишком увлёкшихся помощью Украине.
На протяжении нескольких недель несколько пограничных таможенных пунктов было заблокировано. Нельзя сказать, что ущерб был катастрофический, но демонстрация такой поддержки со стороны "союзников" произвела неприятное впечатление на украинцев.
7 декабря: провал голосования в Сенате США
В США возник парламентский кризис. Республиканцы требуют финансирования укрепления границы с Мексикой. Отказываясь в противном случае голосовать за помощь Украине и Израилю.
Для США в этом ничего особенного нет – обычный парламентский кризис, обусловленный желанием демократов и республиканцев укрепить свои позиции в преддверии президентских выборов 5 ноября 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 17:52
"Ситуация развивается по наихудшему сценарию". Дадут ли США ещё денег УкраинеНеобъявленные визиты западных политиков на Украину стали обычной практикой. Утром 20 ноября стало известно о прибытии главы Пентагона Ллойда Остина
Двухпартийный консенсус относительно помощи Украине сохраняется и помощь будет восстановлена, как только будет преодолён кризис.
Однако происходит это на фоне неудачных действий ВСУ, связанных с недостаточной поддержкой со стороны США, и разочарования украинцев в поддержке со стороны союзников.
***
Конечный итог прошедшего года – в пользу России. России удалось:
– остановить украинское наступление и перехватить стратегическую инициативу на фронте;
– сохранить политическую стабильность;
– обеспечить экономический рост и нормальную ситуацию на рынке, несмотря на действие беспрецедентных санкций;
– сорвать попытки дипломатической блокады со стороны стран Запада.
Хорошие итоги года, однако, не должен нас успокаивать. Украинский режим всё ещё силён, а Запад не готов к строительству нового, более справедливого мироустройства.
Впереди много испытаний.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияЗападСВОвойнаблокададипломатиявыборыПригожинЧВК "Вагнер"контрнаступлениевоенная помощьСШАИзраиль
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
05:20С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
05:18"Вернёмся домой только с российской армией". Как живут приехавшие в Россию беженцы из Украины
05:10"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
05:01Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли
05:00Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
04:57Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя
04:55Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины
04:50"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова
04:40Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью
04:38В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
04:37Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги
04:30Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине
04:21Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизации
04:10Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь
04:01Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над ядерным оружием – Ульянов
04:00"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского
03:34В украинском Кривом Роге гремят взрывы – местные СМИ
03:17В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
03:04В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв
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