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Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги

Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги - 28.12.2023 Украина.ру

Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги

Прошедший год, после потрясений 2022 года, казался сравнительно спокойным. Тем не менее, масштабных событий, на которые стоит обратить внимание, хватало – даже если говорить только о событиях, которые отразились на развитии украинского кризиса, давно уже приобретшего планетарное значение

2023-12-28T04:37

2023-12-28T04:37

2023-12-28T04:37

эксклюзив

украина

россия

запад

сво

война

блокада

дипломатия

выборы

пригожин

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20 мая: освобождение Артёмовска (Бахмута)Битва за Артёмовск началась в мае 2022 года, непосредственно штурм города начался 1 августа.Город в основном штурмовали подразделения ЧВК "Вагнер". Штурм закончился успехом, 20 мая город был взят ценой очень больших потерь с обеих сторон. Город до сих пор обстреливается, в его окрестностях идут бои. Постоянное население составляет не более полутысячи из довоенных 70 тысяч человек.Главный итог битвы с российской стороны – освобождение ещё одного города Донбасса и политический кризис, связанный с мятежом "Вагнера".С украинской стороны всё плохо – о политическом значении обороны Зеленский забыл на следующий день, а на итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский сказал, что Россия не достигла никаких военных целей. Однако, в Артёмовск до последнего дня бросали подкрепления, которые были нужны для решения задач контрнаступления.4 июня: начало контрнаступленияУкраинское контрнаступление было анонсировано ещё осенью 2022 года. После наступления в Харьковской области и занятия Херсона киевские власти находились в приподнятом настроении. Советник главы ОП Подоляк обещал уже в апреле-мае, в крайнем случае – в сентябре, дать интервью из Ялты.Однако, с наступлением Киев тянул очень долго, что было связано с причинами как объективными, так и субъективными.Объективные – необходимость обучения и вооружения резервов.Субъективные – расчёт Зеленского на получение большего объёма военной помощи и деморализацию российских войск и населения под угрозой мощного наступления.В результате время перетянули: российская сторона успела подготовится, а сами новости о наступлении были восприняты в России чуть ли не с облегчением.23 июня: мятеж ПригожинаПользуясь недовольством командованием "Вагнера" большими потерями при штурме Артёмовска, Евгений Пригожин с непонятной целью двинул колонну "Вагнера" на Москву.Это выступление оказалось неожиданным для всех без исключения сторон. В частности, Украина не смогла воспользоваться кризисом ни в военном, ни даже в пропагандистском смысле.Конфликт был урегулирован дипломатическим путём. Пригожин отказался от деятельности на территории России. В августе он погиб авиакатастрофе. Подразделения "Вагнера" в России перешли под контроль Министерства обороны.18 июля: Россия вышла из "зерновой сделки""Зерновая сделка" должна была, с одной стороны, дать России возможность снять часть санкций, связанных с экспортом продуктов питания, с другой стороны, сохранить между Москвой и Киевом хотя бы подобие диалога, основанного на общем интересе. При этом, у России не было никаких планов блокировать украинские порты (их и сейчас нет – торговые суда спокойно ходят в украинские гавани).Естественно, из этого ничего не получилось, поскольку санкции вводились не для того чтобы их снимать, а у нынешнего руководства Украины нет никаких интересов, связанных со страной и её дальнейшим существованием. Это было известно, но российское руководство старается использовать все возможности для политико-дипломатического решения конфликта.Результатом выхода России из сделки стали систематические удары по украинским портам, существенно сократившие их перевалочные возможности и внёсшие вклад в кризис на сухопутной границе с ЕС.10 сентября: единый день выборов в РоссииЭти выборы были действительно историческими, поскольку прошли на территории, в том числе, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.С одной стороны, это важный шаг на пути интеграции новых регионов в российское политико-правовое пространство.С другой стороны, это важный символический акт, демонстрирующий невозможность новых "Минских соглашений" – новые территории являются составной частью России и их размен на какие-то политические уступки со стороны Киева невозможен.Безальтернативность принадлежности этих четырёх регионов была подчёркнута 8 декабря, когда Владимир Путин заявил о своём намерении выдвигаться на пост президента в ответ на вопрос полковника НМ ДНР Артёма Жоги, который позже и стал одним из сопредседателей предвыборного штаба действующего президента.7 октября: кризис на Ближнем ВостокеНабег ХАМАС на территорию Израиля и последующая военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа самым непосредственным образом затронула интересы Украины.Во-первых, отвлекла внимание масс-медиа на новый кризис.Во-вторых, способствовала перенаправлению потоков военной и финансовой помощи (помощь Украине не пострадала, поскольку в оперативном отношении источники помощи разные, но психологические возникло именно такое ощущение).Несмотря на весь шум, особого влияния на развитие украинского кризиса эти события не оказали. Разве что конфликт выйдет на пределы Газы. Но не похоже, чтобы ХАМАС кто-то всерьёз собирался защищать.29 октября: парламентские выборы на УкраинеВ этот день действительно должны были, в соответствии с Конституцией, пройти выборы Верховной Рады.До начала СВО перспективы этих выборов активно обсуждались, политологи фантазировали относительно их возможной конфигурации в том смысле, что "Слуга народа" будет разжалована из президентской партии… Даже в начале 2023 года вопрос о выборах ещё дискутировался.Провал наступления разговоры в этом направлении закончил – в соответствии с Избирательным Кодексом выборы могут быть проведены только через три месяца после прекращения действия военного положения.Скорее всего, теперь парламентские выборы будут проведены одновременно с президентскими.Интересно, что определённые круги на Западе, чьё мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм в августе, выступают за проведение президентских выборов, но ничего не говорят о выборах парламентских, хотя формально Украина – парламентско-президентская республика.4 декабря: конец контрнаступленияГлавком Валерий Залужный отдал приказ о переходе к стратегической обороне.Ещё до этого начался активный обмен мнениями, кто виноват. По версии американцев виноваты украинцы, недостаточно буквально исполнявшие их "рекомендации".По версии украинцев во всём виноваты американцы, не поставлявшие своевременно всю нужную номенклатуру вооружений.Результатом стало разочарование на Западе и на Украине, где обвалились рейтинги власти (но не ВСУ – впрочем, украинской социологии вряд ли можно верить).Судя по всему, в Киеве действительно рассчитывали закончить войну в 2023 году. Во всяком случае кампания мобилизации и обсуждение нового закона о мобилизации производят впечатление некоторой истеричности – к этому явно не готовились.6 декабря: началась блокада украинской границыНаселение стран Восточной Европы оказалось недовольным если не поддержкой Украины как таковой, то льготами, полученными Украиной в рамках ЕС.Во-первых, аграрии недовольны массовым ввозом украинской продукции, которая сбивает цены на рынке. Во-вторых, перевозчики недовольны льготами, полученными украинскими коллегами.Недовольство охватывает Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию. В первых двух странах протесты, возможно, оказали влияние на внутриполитическую конъюнктуру, способствовав замене правительств, слишком увлёкшихся помощью Украине.На протяжении нескольких недель несколько пограничных таможенных пунктов было заблокировано. Нельзя сказать, что ущерб был катастрофический, но демонстрация такой поддержки со стороны "союзников" произвела неприятное впечатление на украинцев.7 декабря: провал голосования в Сенате СШАВ США возник парламентский кризис. Республиканцы требуют финансирования укрепления границы с Мексикой. Отказываясь в противном случае голосовать за помощь Украине и Израилю.Для США в этом ничего особенного нет – обычный парламентский кризис, обусловленный желанием демократов и республиканцев укрепить свои позиции в преддверии президентских выборов 5 ноября 2024 года.Двухпартийный консенсус относительно помощи Украине сохраняется и помощь будет восстановлена, как только будет преодолён кризис.Однако происходит это на фоне неудачных действий ВСУ, связанных с недостаточной поддержкой со стороны США, и разочарования украинцев в поддержке со стороны союзников.***Конечный итог прошедшего года – в пользу России. России удалось:– остановить украинское наступление и перехватить стратегическую инициативу на фронте;– сохранить политическую стабильность;– обеспечить экономический рост и нормальную ситуацию на рынке, несмотря на действие беспрецедентных санкций;– сорвать попытки дипломатической блокады со стороны стран Запада.Хорошие итоги года, однако, не должен нас успокаивать. Украинский режим всё ещё силён, а Запад не готов к строительству нового, более справедливого мироустройства.Впереди много испытаний.

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