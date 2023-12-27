https://ukraina.ru/20231227/1052428435.html

Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря

Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря - 27.12.2023 Украина.ру

Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря

Украина.ру, 27.12.2023

2023-12-27T09:00

2023-12-27T09:00

2023-12-27T09:13

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Тимошенко отказалась голосовать за проект о мобилизации. Украинские саперы подорвались при минировании участков, ВС РФ уничтожают противника и технику. Запад всеми силами затягивает конфликтПартия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной Раде Украины за новый законопроект о мобилизации, его считают неконституционным. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко."Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным, он неконституционный, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", - заявила Тимошенко на видео, опубликованном в соцсетях.Она добавила, что мобилизация на Украине просто необходима, но "такие законы не решат проблемы" нехватки военных на фронте.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который представляет фракцию партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", в свою очередь заявил, что законопроект требует пересмотра.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. А издание New York Times писало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.В декабре на пресс-конференции Зеленский сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.Провалы ВСУНа территории Украины звучит воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 1.20 (2.20 мск) сигнал прозвучал в Днепропетровской области. Затем, в 2 часа ночи по местному времени (3 часа утра по мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях.Утром тревога была объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе и Херсоне.Глава МВД Украины Игорь Клименко информировал о повреждении железнодорожного вокзала в Херсоне в результате взрывов.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что украинские саперы подорвались при минировании местности на Купянском участке фронта в Харьковской области."Юго-западнее населенного пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооруженными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.Он уточнил, что в результате взрыва один украинский военный скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести.Накануне Минобороны РФ сообщало, что потери ВСУ на Купянском направлении составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".Начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский также рассказал об успехах ВС РФ."Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли шесть ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригады, подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники в укрытиях 67-го батальона территориальной обороны в районе Котляровки", - сообщил он.Также Зыбинский указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены были отойти в южном и юго-западном направлениях после неудачных контратак в районе Синьковки в Харьковской области."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Купянском направлении. В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях", - сообщил он.Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" под командованием старшего лейтенанта Евгения Бычкова уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Фурия" в районе Токаревки. "Общие потери вооруженных сил Украины составили до 25 военнослужащих, танк Т-64, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и 3 автомобиля", - подытожил начальник пресс-центра группировки.Кроме того, бойцы ВДВ Южной группировки войск уничтожили дронами-камикадзе пехоту ВСУ на Артемовском направлении."Разведка Ивановских десантников получила данные о проведении ротации на одном из участков артемовского направления... При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор увидел скопление военнослужащих ВСУ в одном из опорных пунктов и направил FPV-дрон для их уничтожения", - сообщили в Минобороны.В ведомстве добавили, что украинские военные заметили опасность и открыли огонь из стрелкового оружия по ударному беспилотнику, но это им не помогло."Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление личного состава украинских формирований. Выжившие и пытавшиеся убежать были ликвидированы вторым FPV-дроном", - сказали в Минобороны.В оборонном ведомстве отметили, что было уничтожено до отделения пехоты ВСУ.Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в свою очередь рассказал, что в России создают новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы."На текущей момент в контуре "Ростеха" создается еще один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", - рассказал Чемезов.Он уточнил, что одна из особенностей новых беспилотников – "высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, то есть подавить их сложно".Согласно открытым данным, российские дроны-камикадзе серии "Ланцет" хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Они демонстрируют высокую степень эффективности при поражении живой силы и техники ВСУ.Российские войска широко применяют в зоне СВО беспилотники различных классов. Как отмечал на расширенной коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, с начала СВО российская промышленность увеличила выпуск беспилотников почти в 17 раз. В зоне СВО развернуты подразделения беспилотной авиации, подготовлены более 1,7 тысячи расчетов БПЛА и свыше 1,5 тысячи операторов FPV-дронов.Несмотря на неудачи украинские войска не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за прошедшие сутки они 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 199 боеприпасов."На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На Горловском - 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватский район и Донецк.Два человека в Донецке получили ранения.С начала суток ВСУ выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - указали в телеграм-канале представительства.С 5.30 до 7.40 обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив еще семь таких же снарядов.Затягивание конфликтаЗападные страны продолжают накачивать Киев деньгами и оружием, затягивая конфликт.Официальные представители ЕС в качестве альтернативы заблокированному четырехлетнему плану выделения Украине 50 млрд евро рассматривают вариант предоставления Киеву 20 млрд евро с использованием структуры долга, сообщила Financial Times со ссылкой на свои источники."Эта схема предполагает предоставление государствами-членами гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 млрд евро на рынках капитала для Киева в следующем году", - говорится в материале.По оценкам источников, участвующих в дискуссиях по данному вопросу., эта модель финансирования "набрала популярность как наиболее практичный способ оказания поддержки" на тут случай, если Венгрия откажется снять вето на запланированном на 1 февраля саммите.Газета обращает внимание, что рассматриваемый новый вариант поддержки Киева не требовал бы гарантий от всех 27 государств-членов ЕС, при условии, что основными участниками будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку для этого не потребовалась бы единогласная поддержка.Она пишет, что некоторым странам, включая Германию и Нидерланды, потребуется одобрение парламента для получения национальных гарантий.В ней отмечается, что существует еще одни запасной план финансирования Украины: предоставление Евросоюзом дешевых кредитов на сумму 18 млрд евро на несколько месяцев и до года. Но для реализации этого варианта потребуется решение большинства стран.На саммите в декабре лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что заблокировал на саммите выделение средств на эти цели."Мы вернемся к этому вопросу на саммите в начале следующего года, после необходимой подготовки", - написал он в соцсети Х.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, продолжат ли США финансировать Украину в следующем году.По ее словам, Штаты будут делать все, чтобы в следующем году тема поддержки киевского режима оставалась на плаву, любые методы пойдут в ход."Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги - они будут это делать. Если не получится - они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении", - сказала она.По словам Захаровой, представители Демократической партии США не смогут отказаться от поддержки Киева в период предвыборной гонки на президентских выборах в 2024 году."Любые методы пойдут в ход, любые, и безусловно будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался, а для демократов, для тех, кто сейчас идет на предвыборный цикл, это смерти подобно", - добавила она.Захарова подчеркнула, что Белый дом не волнует судьба самой Украины и украинцев.* Внесен в список экстремистов и террористов.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, мария захарова, сша, ес, венгрия, конфликт, украина, всу, провал, обстрелы, минирование, тимошенко, алексей гончаренко, мобилизация