https://ukraina.ru/20231226/1052393230.html

Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"

Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина" - 26.12.2023 Украина.ру

Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"

Линия Суровикина сыграла основную роль в остановке украинского наступления, об этом ранее заявил экс-руководитель ЦРУ. Но если бы у России не было героически воюющих солдат, то одна линия обороны эффекта бы не дала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2023-12-26T05:20

2023-12-26T05:20

2023-12-26T05:20

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россия

украина

сергей суровикин

оборона

укрепления

военные

вс рф

армия

бойцы

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В плане обороны линия Суровикина сыграла основную роль в остановке украинского наступления, об этом заявил экс-руководитель ЦРУ, а российские федеральные СМИ это широко перепечатали, рассказал политтехнолог.Но важно подчеркнуть, что если бы у России не было героически воюющих солдат, то одна бы линия эффекта не дала. Но если бы не была построена линия обороны, то и героизм солдат мог, к сожалению, не привести к положительному результату, добавил он.Если у Украины есть военачальник, который способен правильно распределить ресурсы, продумав, как заманить в ловушку ВС РФ, то, возможно, линию обороны и получится скопировать. Но, судя по тому, как развиваются события, такого военачальника у нее просто нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html

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2023

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новости, россия, украина, сергей суровикин, оборона, укрепления, военные, вс рф, армия, бойцы, строительство, мины