Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв"зубы дракона" в Черниговской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв
Линия Суровикина сыграла основную роль в остановке украинского наступления, об этом ранее заявил экс-руководитель ЦРУ. Но если бы у России не было героически воюющих солдат, то одна линия обороны эффекта бы не дала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
В плане обороны линия Суровикина сыграла основную роль в остановке украинского наступления, об этом заявил экс-руководитель ЦРУ, а российские федеральные СМИ это широко перепечатали, рассказал политтехнолог.
Но важно подчеркнуть, что если бы у России не было героически воюющих солдат, то одна бы линия эффекта не дала. Но если бы не была построена линия обороны, то и героизм солдат мог, к сожалению, не привести к положительному результату, добавил он.
"Отсюда можно дать ответ на вопрос, может ли Украина скопировать линию Суровикина. На мой взгляд, скорее нет, чем да. С точки зрения карго-культа (то есть внешних проявлений), конечно, они могут взять лопату, выкопать траншею, сделать бетонные пирамидки и поставить их; могут набросать мин", - указал Ющук.
Если у Украины есть военачальник, который способен правильно распределить ресурсы, продумав, как заманить в ловушку ВС РФ, то, возможно, линию обороны и получится скопировать. Но, судя по тому, как развиваются события, такого военачальника у нее просто нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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