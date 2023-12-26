Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина" - 26.12.2023 Украина.ру
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Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"
Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина" - 26.12.2023 Украина.ру
Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"
Линия Суровикина сыграла основную роль в остановке украинского наступления, об этом ранее заявил экс-руководитель ЦРУ. Но если бы у России не было героически воюющих солдат, то одна линия обороны эффекта бы не дала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2023-12-26T05:20
2023-12-26T05:20
новости
россия
украина
сергей суровикин
оборона
укрепления
военные
вс рф
армия
бойцы
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В плане обороны линия Суровикина сыграла основную роль в остановке украинского наступления, об этом заявил экс-руководитель ЦРУ, а российские федеральные СМИ это широко перепечатали, рассказал политтехнолог.Но важно подчеркнуть, что если бы у России не было героически воюющих солдат, то одна бы линия эффекта не дала. Но если бы не была построена линия обороны, то и героизм солдат мог, к сожалению, не привести к положительному результату, добавил он.Если у Украины есть военачальник, который способен правильно распределить ресурсы, продумав, как заманить в ловушку ВС РФ, то, возможно, линию обороны и получится скопировать. Но, судя по тому, как развиваются события, такого военачальника у нее просто нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html
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новости, россия, украина, сергей суровикин, оборона, укрепления, военные, вс рф, армия, бойцы, строительство, мины
Новости, Россия, Украина, Сергей Суровикин, оборона, укрепления, военные, ВС РФ, Армия, бойцы, Строительство, мины

Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"

05:20 26.12.2023
 
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв
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Линия Суровикина сыграла основную роль в остановке украинского наступления, об этом ранее заявил экс-руководитель ЦРУ. Но если бы у России не было героически воюющих солдат, то одна линия обороны эффекта бы не дала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
В плане обороны линия Суровикина сыграла основную роль в остановке украинского наступления, об этом заявил экс-руководитель ЦРУ, а российские федеральные СМИ это широко перепечатали, рассказал политтехнолог.
Но важно подчеркнуть, что если бы у России не было героически воюющих солдат, то одна бы линия эффекта не дала. Но если бы не была построена линия обороны, то и героизм солдат мог, к сожалению, не привести к положительному результату, добавил он.
"Отсюда можно дать ответ на вопрос, может ли Украина скопировать линию Суровикина. На мой взгляд, скорее нет, чем да. С точки зрения карго-культа (то есть внешних проявлений), конечно, они могут взять лопату, выкопать траншею, сделать бетонные пирамидки и поставить их; могут набросать мин", - указал Ющук.
Если у Украины есть военачальник, который способен правильно распределить ресурсы, продумав, как заманить в ловушку ВС РФ, то, возможно, линию обороны и получится скопировать. Но, судя по тому, как развиваются события, такого военачальника у нее просто нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Заголовок открываемого материала
05:20Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"
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