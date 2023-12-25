https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html

Евгений Ющук: Даже если ВСУ скопируют линию обороны Суровикина, им не удастся повторить маневр России

Евгений Ющук: Даже если ВСУ скопируют линию обороны Суровикина, им не удастся повторить маневр России - 25.12.2023 Украина.ру

Евгений Ющук: Даже если ВСУ скопируют линию обороны Суровикина, им не удастся повторить маневр России

Почему в линии Суровикина главное — не "зубы дракона", а система сплошного огня и логистика, а также, могут ли ее повторить Вооруженные силы Украины (ВСУ), в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.

2023-12-25T07:15

2023-12-25T07:15

2023-12-25T07:23

интервью

всу

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россия

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сергей суровикин

оборона

наступление

харьков

павлоград

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— Евгений Леонидович, Владимир Зеленский объявил о создании оборонительных сооружений от Донбасса до Западной Украины. Могут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопировать линию обороны Суровикина, чтобы сопротивляться русской армии?— Есть понятие "карго-культ", которое достаточно широко на слуху. Его суть в том, что зачастую люди, которые не понимают смысла, сути того или иного явления или действия, начинают воспроизводить его внешнюю оболочку. Например, дикари пытаются построить самолет из палок.В отношении линии обороны Суровикина — она сыграла основную роль в остановке украинского наступления, заявил экс-руководитель ЦРУ, а наши федеральные СМИ это широко перепечатали. Так вот линия Суровикина — это не "зубы дракона", не окопы, не блиндажи, и даже не минные поля — это нечто иное.Чтобы понять смогут ли ВСУ повторить то, что придумали русские, необходимо посмотреть, как все начиналось. А начиналось все фактически в чистом поле, когда мы наблюдали крайне тяжелую ситуацию под Харьковом — в тех же местах, где в 1942 году немцы разгромили Красную Армию и после дошли почти до самого Сталинграда, где были остановлены в 100 километрах от города.Там такое место, чистая степь, оно так устроено, что ты в этом месте обороняться не можешь. В нем нельзя останавливаться: надо либо до него не доходить, либо двигаться дальше.Так вот наше командование приняло гораздо более разумное решение [чем во время Великой Отечественной войны] — отвести войска на линию Сватово-Кременная, где можно держать оборону. Это было сделано быстро и сопровождалось словами, что фронт практически обрушился.Когда это все произошло в ноябре 2022 года, позвали Суровикина и начали планировать следующую кампанию с учетом наступления ВСУ. На линии Сватово-Кременная их остановили, наступательный потенциал украинской армии исчерпался, но на эйфории украинцы и их западные кураторы решили готовить весеннее наступление, в которое вложили все силы и средства.— В чем заключалась суть выстроенной линии обороны?— Чтобы выстроить линию обороны, видимо, Суровикин сыграл в голове у себя все варианты военных действий наиболее вероятных на всей линии фронта. Подумал за Залужного, за американцев с англичанами и стал смотреть, где их можно останавливать, чтобы ВСУ не пробились.В итоге главной в нашей обороне стала система сплошного огня (это у Сергея Колясникова, который Zergulio, очень хорошо и подробно описано). Врагов сначала встречают минные поля, потом начинают жечь непосредственно бойцы, находящиеся на позициях. После подключается артиллерия, которая стоит поглубже; далее прилетают самолеты с вертолетами и начинают тоже врагов "долбить". И всё это синхронизировано "по времени включения" в работу и пересекается по секторам поражения – чтобы не было брешей, через которые противник может пройти.При этом враги не занимают созерцательную позицию, а пытаются устранить эту проблему и уничтожить наши огневые средства. Где-то им это удается, а где-то наши средства должны сманеврировать и уйти на другую оборудованную позицию, подготовленную заранее. И главное — она тоже органично входит в систему сплошного огня.Когда это было спланировано, уже под это подготовили инженерные сооружения: порядка 5% успеха дали "зубы дракона", бетонные блоки, блиндажи и прочие инженерные конструкции, но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороныи героизм наших бойцов. Плюс к системе сплошного огня добавляется логистика, что тоже очень важно. Пушки расходуют снаряды, ломаются — необходимо заменить испорченное орудие, подвезти боеприпасы, надо также накормить солдат, подвезти пополнение, вывезти раненых.Когда военная логистика была налажена, плюс ко всему добавилось обстоятельство, что Запад дал Украине дальнобойные системы артиллерии, чтобы вывести из строя наши складские запасы, и это тоже потребовалось учитывать при создании обороны.Когда все это было сделано, получилось то, что получилось. ВСУ потерпели поражение в своем наступлении. План Украины не был достигнут ни на сколько. Потери гигантские — результата практически ноль. Они это сами понимают.Важно подчеркнуть то, что, если бы у нас не было героически воющих солдат, то одна бы линия эффекта не дала. Но если бы у нас не было этой линии, то и героизм солдат мог, к сожалению, не привести к положительному для нас результату.Отсюда можно дать ответ на вопрос, может ли Украина скопировать линию Суровикина. На мой взгляд, скорее нет, чем да. С точки зрения карго-культа (то есть внешних проявлений), конечно, они могут взять лопату, выкопать траншею, сделать бетонные пирамидки и поставить их; могут набросать мин. Но это как с художниками — краски, альбомы, холст, продаются в каждом магазине — любой человек может их купить, но известен почему-то именно Айвазовский.Если у Украины есть военачальник, который способен ее ограниченные ресурсы правильно распределить, продумав, где мы пойдем в атаку, и как нас заманить в ловушку — то, возможно, линию Суровикина и получится скопировать. Но, судя по тому, как события развиваются, такого военачальника у Украины нет. Это значит, что Залужный — лучший генерал Украины. А наступление кто проиграл? Залужный.Я считаю, что повторить в чистом виде линию обороны Суровикина у ВСУ не получится. Визуально на местности – конечно, да. Но есть и другой вопрос — может так получиться, что соотношение сил у нашей и украинской армий будет не подавляюще превосходящим с нашей стороны.Тогда, я надеюсь, мы не полезем в наступление (оно будет обречено на провал, если нет подавляющего, в 6-9 раз, превосходства над противником), а подождем, пока у нас накопятся силы. И потом будем бить в уязвимые места украинской обороны.— Многие СМИ пишут, что после взятия нами Славянска и Краматорска или взятия Угледара у ВСУ больше не будет никаких оборонительных линий. Но у них за Донбассом достаточно мощные и крупные города. Например, есть линия Лозовая — Павлоград — Межевая — Чаплино. Дальше идет линия Запорожье — Синельниково, Днепропетровск. К западу от Харькова есть городки Люботин, Валки и так далее. Можем ли мы сейчас говорить, что взятие какого-то железнодорожного узла станет концом сопротивления Украины?— Еще до того, как началась СВО, я публично говорил две вещи. Первое — у нас небольшая армия. Да, она компактная, высокопрофессиональная, но ведь Украина — огромная страна. Если тонким слоем размазать нашу армию по последней, то получится не очень хорошо.Это можно сделать только в одном случае — когда население жаждет нашего прихода и на этапе входа в населенные пункты не оказывает сопротивления, а с цветами и жареными курами встречает войска. Но, к сожалению, на тот момент украинская и западная пропаганда сработали не в нашу пользу.Поэтому и пришлось значительно увеличивать нашу армию, и то каких-то сокрушительных побед из серии дойти до Киева и Львова мы пока не совершили.Построить оборонительные укрепления могут все. С технической точки зрения, безусловно, произвести цемент, напилить досок, выдать лопаты, выкопать окопы и блиндажи, Украина в состоянии еще много где. Об этом я уже сказал.Вопрос в их наполнении средствами огневого поражения: ракетами, пушками, противотанковыми комплексами, боевой авиацией. А также – и это главное – в предугадывании наших шагов и в распределении всех этих средств там, где наши войска пойдут в наступление. Своего оружия у Украины нет. Если Запад начнет поставлять ВСУ меньше вооружений, то им будет нечем воевать и оборонять свои линии, какие бы они не понастроили, причем даже если они смогут предугадать наши планы.— А в каком случае Запад может уменьшить военную помощь ВСУ?— Запад начнет поставлять меньше оружия ВСУ, если сочтет, что ему это неинтересно. Если хорошо вытряхнуть арсеналы — у Запада поставок Украине надолго хватит. Даже по открытым источникам это видно. Посмотрите количество танков в США, их там еще на 15 лет хватит — даже при военных действиях сегодняшними темпами. Но зачем это надо Западу и надо ли ему это — большой вопрос.У Запада вряд ли есть желание получить усиленную Россию за счет полной победы над Украиной, поэтому они скорее всего захотят договориться. Каждая сторона зафиксирует убытки, все объявят себя победителями, дальше события будут развиваться обычным чередом.Поэтому я склонен считать, что скорее всего мы [Россия и Запад] зависнем на какой-то промежуточной линии по взаимной договоренности, пусть даже подковерной. Возможно, достигнем каких-то договоренностей на тему, кто куда лезет, а куда нет ("красиво" это называют обычно разделом сфер влияния) — и на этом все успокоится.— Какого рода это могут быть договоренности? На каких границах Украины могут остановится Запад и Россия?— Есть мнения, что на Украине для достижения длительных результатов в принципе можно или по Днепру останавливаться, или по Карпатам, как по естественным рубежам. Все остальное — промежуточное и достаточно спорное получается.Главное, я считаю, что не надо иметь эйфорию на тему того, что мы прямо сейчас всех быстро победим — нам самим это не нужно. Целей необходимо, по моему мнению, достигать политически, и главное – что сделать это вполне возможно. Военный компонент может, как показывает история, быть подготовительным и во многом "отрезвляющим" стороны, и предварять собой дальнейшие политические решения.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html

https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, всу, украина, россия, сво, сергей суровикин, оборона, наступление, харьков, павлоград, военная помощь