Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ

Владимир Корнилов: Мы готовы к переговорам по Украине, но их итог зависит от результатов выборов в США

Все мы работаем над одним – над как можно более быстрой и полной победой. Все мы надеемся, что она наступит. Желательно, чем быстрее – тем лучше.