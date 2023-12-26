Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
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Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ
Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ
У Киева остались в запасе ресурсы, чтобы создать ВС России проблемы на том или ином участке фронта. Но когда противник будет окончательно обескровлен, у российских сил появится возможность продвигаться вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-26T05:40
2023-12-26T05:40
новости
украина
россия
сво
всу
спецоперация
оборона
наступление
мобилизация
потери всу
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Несмотря на то, что армия ВСУ понесла катастрофические потери, она еще достаточно сильна. У Киева остались в запасе ресурсы, чтобы создать ВС России проблемы на том или ином участке фронта, рассказал эксперт.Озвученные Министром обороны РФ Сергеем Шойгу цифры в 383 тысячи косвенно подтверждают то, что Украина планирует провести мобилизацию 450-500 тысяч. То есть это фактическое подтверждение той цифры потерь, которую приводит МО РФ, добавил он.Вопрос наступления армии РФ в настоящее время не стоит. Он встанет тогда, когда противник будет окончательно измотан и обескровлен, и у российских сил появится возможность идти вперед с минимальными потерями, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, украина, россия, сво, всу, спецоперация, оборона, наступление, мобилизация, потери всу, валерий герасимов, сергей шойгу, минобороны рф
Новости, Украина, Россия, СВО, ВСУ, Спецоперация, оборона, наступление, мобилизация, потери ВСУ, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Минобороны РФ

Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ

05:40 26.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
У Киева остались в запасе ресурсы, чтобы создать ВС России проблемы на том или ином участке фронта. Но когда противник будет окончательно обескровлен, у российских сил появится возможность продвигаться вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Несмотря на то, что армия ВСУ понесла катастрофические потери, она еще достаточно сильна. У Киева остались в запасе ресурсы, чтобы создать ВС России проблемы на том или ином участке фронта, рассказал эксперт.
Озвученные Министром обороны РФ Сергеем Шойгу цифры в 383 тысячи косвенно подтверждают то, что Украина планирует провести мобилизацию 450-500 тысяч. То есть это фактическое подтверждение той цифры потерь, которую приводит МО РФ, добавил он.

"Поэтому мы не отказываемся от обороны, и вчера начальник Генштаба генерал армии [Валерий] Герасимов прямо сказал, что пока мы остаемся на позициях активной обороны. Это не наступление, это активная оборона", - подчеркнул Кнутов.

Вопрос наступления армии РФ в настоящее время не стоит. Он встанет тогда, когда противник будет окончательно измотан и обескровлен, и у российских сил появится возможность идти вперед с минимальными потерями, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Корнилов интервью
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Владимир Корнилов: Мы готовы к переговорам по Украине, но их итог зависит от результатов выборов в США Все мы работаем над одним – над как можно более быстрой и полной победой. Все мы надеемся, что она наступит. Желательно, чем быстрее – тем лучше.
 
НовостиУкраинаРоссияСВОВСУСпецоперацияоборонанаступлениемобилизацияпотери ВСУВалерий ГерасимовСергей ШойгуМинобороны РФ
 
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