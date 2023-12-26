https://ukraina.ru/20231226/1052392207.html
Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ
Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ
У Киева остались в запасе ресурсы, чтобы создать ВС России проблемы на том или ином участке фронта. Но когда противник будет окончательно обескровлен, у российских сил появится возможность продвигаться вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-26T05:40
2023-12-26T05:40
2023-12-26T05:40
новости
украина
россия
сво
всу
спецоперация
оборона
наступление
мобилизация
потери всу
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Несмотря на то, что армия ВСУ понесла катастрофические потери, она еще достаточно сильна. У Киева остались в запасе ресурсы, чтобы создать ВС России проблемы на том или ином участке фронта, рассказал эксперт.Озвученные Министром обороны РФ Сергеем Шойгу цифры в 383 тысячи косвенно подтверждают то, что Украина планирует провести мобилизацию 450-500 тысяч. То есть это фактическое подтверждение той цифры потерь, которую приводит МО РФ, добавил он.Вопрос наступления армии РФ в настоящее время не стоит. Он встанет тогда, когда противник будет окончательно измотан и обескровлен, и у российских сил появится возможность идти вперед с минимальными потерями, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231224/1052334564.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, всу, спецоперация, оборона, наступление, мобилизация, потери всу, валерий герасимов, сергей шойгу, минобороны рф
Новости, Украина, Россия, СВО, ВСУ, Спецоперация, оборона, наступление, мобилизация, потери ВСУ, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Минобороны РФ
Последние резервы: военный эксперт раскрыл, как Киев готовится отправить на убой полмиллиона солдат ВСУ
У Киева остались в запасе ресурсы, чтобы создать ВС России проблемы на том или ином участке фронта. Но когда противник будет окончательно обескровлен, у российских сил появится возможность продвигаться вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов