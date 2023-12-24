https://ukraina.ru/20231224/1052344073.html

Юрий Кнутов: Россия устроит кровопускание ВСУ, даже если Украина мобилизует полмиллиона в 2024 году

Юрий Кнутов: Россия устроит кровопускание ВСУ, даже если Украина мобилизует полмиллиона в 2024 году - 24.12.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия устроит кровопускание ВСУ, даже если Украина мобилизует полмиллиона в 2024 году

Озвученные министром обороны Шойгу цифры потерь ВСУ в 383 тысячи косвенно подтверждают то, что Украина планирует провести мобилизацию 450-500 тысяч человек.

2023-12-24T02:05

2023-12-24T02:05

2023-12-24T02:07

интервью

юрий кнутов

всу

россия

су-34

авдеевка

артемовск

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То есть это фактическое подтверждение той цифры потерь, которую мы приводим, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Юрий Альбертович, периодически, как мы знаем из сводок Минобороны РФ, российские военные самолеты попадают в итак называемые авиа-засады. Расскажите, что это такое? - Такие операции операции должны готовиться с учетом предыдущего опыта. То есть тактика засад всегда использовалась и в годы Великой Отечественной войны. А наиболее широко советские ракетчики применяли ее во Вьетнаме против американцев. Тактика засады рассчитана на то, что самолеты противника летают по одному и тому же маршруту. То есть можно примерно отследить, понять, где эти самолеты появятся завтра, и подготовить грамотную засаду.То есть менять маршруты нужно в первую очередь. Подобная тактика была использована сербскими ракетчиками, когда они сбили F-117 из засады, который летал по одному и тому же маршруту (во время агрессии НАТО против Югославии 27 марта 1999 года ракетой из комплекса С-125 был сбит американский ударный самолет F-117А "Найтхок" - ред.).Поэтому нужно проводить разведку с использованием беспилотников по планируемому маршруту. Второе, это изменение этих маршрутов. И наконец, нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров, чтобы понять их расположение и зону покрытия. Учитывая, что Patriot на Украине не так много, я бы поставил вопрос, были ли это действительно комплексы этого типа, либо это NASAMS, может быть, французский SAMP/T. Могли быть использованы разные комплексы, даже старый Бук-М1 или С-300.- Судя по недавним сообщениям, ВСУ оставили Степовое к северу от Авдеевки. Как освобождение этого села нарушит транспортную систему снабжения ВСУ?- На сегодняшний день перекрытие каналов снабжения Авдеевки – самое главное. Мы можем не штурмовать сам населенный пункт сейчас. А в первую очередь наши войска стремятся осуществить тактическое окружение, когда будут перекрыты все каналы снабжения. Перекрыты даже не физически, а путем огневого воздействия. Продвижение наших войск под Авдеевкой имеет такой замысел.Но важно то, на каком варианте мы остановимся. Либо мы полностью закрываем возможность выхода из Авдеевки и доставки туда боеприпасов и резервов, либо мы оставляем узкий коридор, который простреливается, но не столь интенсивно, чтобы противник мог по нему вывести войска и таким образом мы решаем проблему сокращения наших потерь при вытеснении противника из Авдеевки.Недавно руководство Украины заявляло, что рассматривается вопрос об отводе войск, но уже накануне появилась информация о том, что туда пошли мощные резервы. Мнение Зеленского поменялось буквально за одну ночь. Его маниакальное стремление превратить любой город в крепость будет присутствовать и здесь.Поэтому мы должны спокойно реагировать на происходящее. Основная задача наших войск – замкнуть кольцо, а дальше освобождать квартал за кварталом, используя тактику малых котлов, которая применялась при освобождении Артемовска.- Видимо, также ВСУ будут цепляться и за плацдарм в уже упомянутых Крынках?- Это такая же история. Зеленский также заявил, что прекращает продвижение войск до сосредоточения резервов. Но самое интересное, что, когда резервы ВСУ были сосредоточены, по ним был нанесён удар бомбой ФАБ-1500 с УПМК, который все эти резервы разметал в пух и прах. После этого Зеленский опять вернулся к убийственной тактике по переброске украинских солдат на эти два плацдарма.Но это больше политическое решение, чем военное, потому что в военном отношении это решение глупое и безграмотное. Но Зеленский перед Новым годом пытается заявить, что у него есть победные результаты в Авдеевке, Крынках, Артемовске, хотя там все высоты вокруг Клещеевки под нашим контролем, и Клещеевка из серой зоны переходит в нашу.Несмотря на это, Зеленский пытается фальсифицировать происходящее, и этому же служат атаки БПЛА. Проводятся массированные налеты на Крым и на территорию России, чтобы можно было заявить о том, что Украина перенесла боевые действия на европейскую часть РФ.- Давайте поговорим об итогах уходящего года. Некоторые говорят о возможном наступлении ВС России в 2024 году. Как вы считаете, сложились ли для этого подходящие условия к концу этого года, или противник может нам какие-то сюрпризы на фронте преподнести?- Согласен с вами, украинская армия еще достаточно сильна, несмотря на то, что понесла катастрофические потери. Озвученные министром обороны Шойгу цифры в 383 тысячи косвенно подтверждают то, что Украина планирует провести мобилизацию 450-500 тысяч. То есть это фактическое подтверждение той цифры потерь, которую мы приводим.Учитывая подобного рода планы, можно сказать, что Украина еще имеет определённые ресурсы, чтобы создать нам проблемы на том или ином участке фронта. Поэтому мы не отказываемся от обороны, и вчера начальник генштаба генерал армии Герасимов прямо сказал, что пока мы остаемся на позициях активной обороны. Это не наступление, это активная оборона.Вопрос наступления в настоящее время не стоит. Он встанет тогда, когда противник будет окончательно измотан и обескровлен, и у нас появится возможность двигаться вперед с минимальными потерями. Причем далеко вперед.- Какой род войск оказал наибольшее влияние на военную кампанию 2023 года?- Сложно сказать, но так уже исторически сложилось, что бог войны – артиллерия, и беспилотная авиация, хотя как род войск она еще не оформлена. Вот они сыграли ключевую роль в сдерживании противника, в его изматывании и обескровливании.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231222/1052342766.html

https://ukraina.ru/20231222/1052328125.html

https://ukraina.ru/20231222/1052304658.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, юрий кнутов, всу, россия, су-34, авдеевка, артемовск