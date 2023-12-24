https://ukraina.ru/20231224/1052360144.html

Александр Каргин: Пока Орбан троллит "чушпанов" Евросоюза, Голландия сворачивает проект "Украина"

Александр Каргин: Пока Орбан троллит "чушпанов" Евросоюза, Голландия сворачивает проект "Украина" - 24.12.2023 Украина.ру

Александр Каргин: Пока Орбан троллит "чушпанов" Евросоюза, Голландия сворачивает проект "Украина"

Жизнеспособность проекта "Украина" и самой Европы зависит от того, какие силы придут к власти в Германии и Франции и кто станет президентом США в 2024 году.

2023-12-24T04:03

2023-12-24T04:03

2023-12-24T04:03

интервью

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виктор орбан

правые

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Пока же Евросоюз находится в процессе политического, экономического и психологического банкротства.Как европейская элита буквально за 10 лет умудрилась растерять собственный политический авторитет и превратилась в объект манипуляции со стороны США в интервью изданию Украина.ру объяснил политолог Александр Каргин.— Александр, премьер Виктор Орбан во время интервью венгерскому телеканалу 20 декабря озвучил неудобный вопрос. Намерен ли ЕС принять Украину с новыми регионами России, поинтересовался он. А вы как бы ответили?— Сложно дать ответ на этот вопрос, поскольку я не уверен, что Евросоюз собирается принимать Украину. Европейцам, у которых сейчас свои проблем много, дополнительная экономическая нагрузка в лице Киева абсолютно не нужна.Орбан же уникальный человек: с одной стороны, гениальный политик; с другой — гениальный тролль, говоря современным языком. Прежде всего он троллит своих коллег по европейскому цеху.— В чем у него проблема с коллективным Брюсселем?— У Евросоюза есть финансовые обязательства перед Венгрией, которые не выполняются по причине того, что евроэлитам не нравится конкретно Орбан и его политика. Премьер Венгрии не дает меньшинствам набирать силу, вводит жесткую миграционную политику и так далее.Поэтому Орбан говорит: ребята, если вы хотите, чтобы я согласовал транши для Украины, сначала верните долги Венгрии — дайте мне денег! То есть он их просто шантажирует во благо своей страны — это абсолютно логично. Он видит нынешних демократов как "чушпанов", которых можно и нужно разводить, чтобы они отдали то, что положено венграм.Однако важно понимать, что Орбан не пророссийский и тем более не прокитайский политик. Да, он находится в тактическом союзе с Россией, потому что это выгодно для его страны — через это можно давить на Брюссель. При этом есть масса вопросов, по которым позиция венгерского премьера расходится с политикой России.— Например?— На последнем голосовании в ООН Россия поставила вопрос об отношении к нацизму, в том числе, чтобы обратить внимание европейцев на происходящее на Украине — на неприкрытый нацизм. Кто поддержал российскую резолюцию? Израиль проголосовал "за"; американцы, украинцы, британцы и венгры проголосовали "против".То есть Венгрия проголосовала против позиции России. Почему? Потому что Орбану на тот момент так было выгодно. А сейчас его задача — получить с ЕС как можно больше денег,— В Европе происходит смена элит в ходе побед новых политиков. К чему это приведет?— Это может полностью переформатировать нынешнюю внутреннюю и внешнюю европейскую политику и привести к глобальному сдвигу. Европейцы находятся в экзистенциональном кризисе, не понимая, кто они и куда идут.Старой, классической Европы нет — сейчас это аморфное, трансгендерное непонятно что, с противоречивой внутренней политикой. Вроде бы толерантная, но не ко всем: если ты белый и цисгендерный, тебе вообще не особо рады. Вроде бы социальная, но при этом люди живут в нищете. На этом фоне к власти приходят политики-популисты.— Кто такой "популист"?— Это человек, который говорит о чаяниях народа и не стесняется выражать публично то, о чем простые европейцы шепчутся на кухнях. Например, к таким политикам я бы отнес Герта Вилдерса в Нидерландах.В Голландии огромные проблемы с радикальным исламом и миграцией. Голландцы чувствуют национальное вытеснение — что теряют свою страну. Герт говорит об этом открыто, радикальным языком — и его выбирают.Такие же процессы будут происходить и в других европейских странах. Но перемены, происходящие в Европе, к России не имеют отношения — это важно понимать.— Как правоконсервативные политики Европы относятся к России?— С одной стороны, у них есть антагонизм к России как к империи и многонациональному государству. Но, с другой стороны, они прекрасно понимают, что их враг — евробюрократия, глобальный современный, стопроцентно леволиберальный Запад.В этом плане первое, что они будут делать — то, что интересно России. Они будут сливать Украину, как абсолютно леволиберальный проект. Поэтому, с этой точки зрения, приход "правых" политиков к власти в Европе для России выгоден.Кроме того, Европа может абсолютно переформатироваться и вернуться к своим классическим началам. Это скорее всего случится путем гражданской войны. Тогда появятся жесткие ребята, которые завоевали почти весь мир — это важно понимать.— Смогут ли США контролировать элиту ЕС с учетом прихода к власти правоконсервативных политиков?— На данный момент Европа — это "телочка Америки", которая полностью зависима от США. Что будет дальше, во многом зависит от того, кто придет к власти в самой Америке.Если это будет Трамп, который "на одной волне" с правоконсервативными европейцами, он может просто переформатировать взаимодействие США и ЕС.У нас часто высказывают мысль, что Трамп хочет выйти из НАТО. Но это не так. Он лишь говорит, что НАТО не равно США в финансовом и военном плане. Дескать, ребята-европейцы, присылайте своих солдат и свою технику — каждый должен быть самостоятельным и участвовать в меру своих возможностей. И такой посыл понятен западным "правым".Также, я допускаю, что Трамп исполнит свое предвыборное обещание [по Украине]. Его главные проблемы — либералы-демократы в США с их нездоровой гендерной повесткой и прочим безумием. А главный оппонент — это Китай. Поэтому Трампу с Россией в каком-то смысле (не из личной симпатии) выгодно наладить отношения.Если же у власти в США останется Байден, а "правые" возьмут руководство в Европе — будет раскол, и, да, Европа будет выходить из-под влияния Америки.— К слову о евроэлитах. Олаф Шольц на саммите Евросоюза предложил Виктору Орбану сходить за кофе во время обсуждения начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Прибавит ли этот ход Шольцу веса на политической арене?— Предложение "попить кофе"? Не уверен, честно скажу!Во-первых, они сейчас переобуваются и говорят, что ничего не было. Во-вторых, понятно, что были закулисные переговоры. В-третьих, я не вижу Шольца как сильного европейского политика — у него низкие рейтинги. Он классический представитель нынешней леволиберальной элиты, которая терпит крах — не из-за Украины.Наконец, самый главный момент — Шольц не сумел уговорить Орбана "устраниться", когда шло голосование о выделении денег Украине. Орбан остался и заблокировал это решение.— Вы упомянули, что евроэлиты терпят крах не из-за Украины. А в чем причина?— Конечно, украинский кейс всем в Европе осточертел и все понимают, что зря в это ввязались. Но главная проблема европейских властей в другом — экономика летит "к чертям". Посмотрите, закрываются предприятия, не хватает рабочих мест, усугубляются проблемы с миграцией и культурные войны. Все идет по нарастающей, а у современных европейских "левых" нет решения этих проблем.— Как эти процессы повлияют на помощь Украине?— Нельзя сказать, что на данный момент Европа полностью свернула проект "Украина". Например, Зеленский во время своего евротура выпросил у Норвегии на миллиард оружия. Япония согласилась дать Киеву серьезный транш в несколько миллиардов долларов.Вряд ли Европа сейчас готова выключить рубильник и сказать, что никакой Украины не знает — "ху из мистер Зеленский". Им припомнят это.Но это может сделать новая генерация европейских политиков. Если к власти придут "правые", то они помощь Киеву будут либо сокращать, либо вообще прекратят — не в силу того, что они за Россию или против Украины. А потому что заинтересованы в обеспечении безопасности своих стран.Условно из таких людей я могу назвать Вилдерса из Голладии.— Роберт Фицо в Словакии…— Совершенно верно. Здесь ключевой момент, кто будет выигрывать выборы в Германии, Франции — эти государства являются сердцем и мозгом Евросоюза.Если, допустим, в Германии к власти придет "Альтернатива для Германии", а во Франции партия Марин Ле Пен — тогда вполне возможно произойдет глобальный пересмотр европейской политики в отношении Украины.— Как исламский фактор влияет на смену режимов в европейских странах?— Действительно, помимо темы с Украиной, вопросов миграции и радикализации общества, на усиление позиций "правых" в Европе значительно повлияли пропалестинские митинги.С одной стороны, протесты показали, что в Европе есть раскол на тему арабо-израильского конфликта. С другой стороны, формат, в котором проходили акции, абсолютно не устроил европейцев — там были насилие, агрессия и другие акты, которые отрицают не только трансгендерные, но и просто классические европейские ценности.Например, в Лондоне митингующие приходили к важным для британской нации памятникам (Уинстону Черчиллю в том числе) и вешали на них палестинские флаги. Неважно, за кого выступают простые британцы — за израильтян или палестинцев — но большинство граждан Великобритании это возмутило.Подобные жесты в том или ином виде произошли по всей Европе, и граждане почувствовали, что теряют себя и свои страны. И это сыграло на руку "правым" силам. В одном из интервью Вилдерс даже поблагодарил организаторов демонстраций за то, что удачно выступил на выборах в Голландии.— Каким вы видите будущее российско-европейских отношений?— Европейцы приняли двенадцатый антироссийский санкционный пакет. Россия подстроится под новые условия, а вот что будет с европейским рынком, непонятно.Во-первых, санкции ударят по городу Брюсселю в прямом смысле этого слова. Ключевой момент, который — запрет на торговлю алмазами с Россией. Брюссель — алмазная столица, где бизнесом по этим драгоценным камням заведуют в основном религиозные евреи — и они в шоке от принятых мер, которым долгое время сопротивлялись, а теперь потеряют гешефты, деньги.Во-вторых, это идеологический пакет. Его цель — показать, что Европа по-прежнему против России. Из этого я делаю вывод, что европейцы ничему не научились, и "тявканье" на РФ продолжится, пока не произойдет смена элит. Скоро в Европе пройдут выборы, и от их результатов будет все зависеть.— Можем ли мы говорить о том, что сейчас происходит важный исторический момент — идет политическое банкротство Европы?— Старой, послевоенной Западной Европы — да, стопроцентно. Мы видим ее экономическое, политическое, психологическое банкротство. Люди расколоты — нет единого гражданского общества.Я бы даже сказал, что Европа, которая формировалась в течение последних 60–70 лет, уже пала. Мы ждем выборы в европейских странах, чтобы окончательно похоронить и присыпать землей старушку Европу.Это не значит, что она исчезнет. Да, там может начаться глобальное гражданское противостояние, внутренние войны — и Европе конец. Но скорее всего, она переродится. Во что — узнаем в следующем году.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, ес, элита, россия, украина, нидерланды, сша, олаф шольц, виктор орбан, правые, либералы, политика, выборы