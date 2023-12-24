Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг
Зеленский пока не увольняет Залужного и еще пытается с ним договориться. Увольнение главкома ВСУ вызовет серьезный политический кризис, который вынудит украинскую власть провести выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Есть мнение, что главком ВСУ Валерий Залужный специально пытается спровоцировать президента Украины Владимира Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье, рассказал эксперт.
Такой ход может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы, добавил он.
"Но Зеленский пока не увольняет Залужного. Видимо, он пытается с ним как-то договориться. Хотя западные СМИ и украинская социология явно показывают, что никакого согласия между ними нет", - отметил Скориков.
Зеленский был бы рад утопить Залужного, но не может. Потому что у главкома ВСУ есть серьезная поддержка на Западе. Но покушение на помощника Залужного и попытка прослушки его кабинета свидетельствуют о том, что ему посылают предупредительные сигналы, резюмировал собеседник Украина.ру.
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