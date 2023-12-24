https://ukraina.ru/20231224/1052317301.html

Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг

Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг - 24.12.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг

Зеленский пока не увольняет Залужного и еще пытается с ним договориться. Увольнение главкома ВСУ вызовет серьезный политический кризис, который вынудит украинскую власть провести выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-12-24T05:00

2023-12-24T05:00

2023-12-24T05:00

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украина

владимир зеленский

валерий залужный

командование

украинская власть

выборы

парламентские выборы

покушение

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Есть мнение, что главком ВСУ Валерий Залужный специально пытается спровоцировать президента Украины Владимира Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье, рассказал эксперт.Такой ход может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы, добавил он.Зеленский был бы рад утопить Залужного, но не может. Потому что у главкома ВСУ есть серьезная поддержка на Западе. Но покушение на помощника Залужного и попытка прослушки его кабинета свидетельствуют о том, что ему посылают предупредительные сигналы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052282715.html

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2023

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новости, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, командование, украинская власть, выборы, парламентские выборы, покушение, прослушка, увольнение