Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг - 24.12.2023 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг
Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг - 24.12.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг
Зеленский пока не увольняет Залужного и еще пытается с ним договориться. Увольнение главкома ВСУ вызовет серьезный политический кризис, который вынудит украинскую власть провести выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-12-24T05:00
2023-12-24T05:00
новости
сша
украина
владимир зеленский
валерий залужный
командование
украинская власть
выборы
парламентские выборы
покушение
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Есть мнение, что главком ВСУ Валерий Залужный специально пытается спровоцировать президента Украины Владимира Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье, рассказал эксперт.Такой ход может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы, добавил он.Зеленский был бы рад утопить Залужного, но не может. Потому что у главкома ВСУ есть серьезная поддержка на Западе. Но покушение на помощника Залужного и попытка прослушки его кабинета свидетельствуют о том, что ему посылают предупредительные сигналы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052282715.html
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новости, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, командование, украинская власть, выборы, парламентские выборы, покушение, прослушка, увольнение
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, командование, украинская власть, выборы, парламентские выборы, покушение, прослушка, увольнение

Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг

05:00 24.12.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Зеленский пока не увольняет Залужного и еще пытается с ним договориться. Увольнение главкома ВСУ вызовет серьезный политический кризис, который вынудит украинскую власть провести выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Есть мнение, что главком ВСУ Валерий Залужный специально пытается спровоцировать президента Украины Владимира Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье, рассказал эксперт.
Такой ход может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы, добавил он.
"Но Зеленский пока не увольняет Залужного. Видимо, он пытается с ним как-то договориться. Хотя западные СМИ и украинская социология явно показывают, что никакого согласия между ними нет", - отметил Скориков.
Зеленский был бы рад утопить Залужного, но не может. Потому что у главкома ВСУ есть серьезная поддержка на Западе. Но покушение на помощника Залужного и попытка прослушки его кабинета свидетельствуют о том, что ему посылают предупредительные сигналы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 03:00
Александр Носович: Пока вредный Орбан не пускает Украину в ЕС, НАТО осваивает театр войны против РоссииВоенные базы, которые разместятся на территории новых членов НАТО, будут постоянными, даже если лицемерно будут называться временными, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий Залужныйкомандованиеукраинская властьвыборыпарламентские выборыпокушениепрослушкаувольнение
 
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