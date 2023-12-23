Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Когда российские бойцы выходят на диалог с командирами ВСУ и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой. Своих "трехсотых" и "двухсотых" ВСУ бросают на линии фронта. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Потери ВСУ в районе Часов Яра достаточно серьезные. Но через их медпункты проходят лишь те, кого сослуживцы не бросили на поле боя. Даже когда российские бойцы выходят на диалог и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой, рассказал начмед.
К сожалению, противник не страдает гуманизмом. Своих "трехсотых" и "двухсотых" военных ВСУ бросают на линии фронта и отказываются забирать, добавил он.
"Выходим на командира их (ВСУ.- Ред.) подразделения. Благо, что их частоты нам известны. Выходим и задаем вопрос: вы своих "двухсотых" и "трехсотых" забирать будете? Потому что тратить на них силы и средства наших подразделений не считаю целесообразным", - отметил начальник медслужбы.
Если противник захочет забрать своихраненых, то огонь открывать мы не будем. Мы всегда держим слово даже перед врагом. Потому что солдаты ВСУ - это те же славянские люди, близкие русским по духу, резюмировал собеседник Украина.ру.
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