Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя - 23.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231223/1052342001.html
Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя
Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя - 23.12.2023 Украина.ру
Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя
Когда российские бойцы выходят на диалог с командирами ВСУ и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой. Своих "трехсотых" и "двухсотых" ВСУ бросают на линии фронта. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
2023-12-23T05:45
2023-12-23T05:45
новости
украина
россия
батальон
русь
убитые
раненые
всу
потери всу
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_a5c4e389131a086e94679e14dee64b2c.jpg.webp
Потери ВСУ в районе Часов Яра достаточно серьезные. Но через их медпункты проходят лишь те, кого сослуживцы не бросили на поле боя. Даже когда российские бойцы выходят на диалог и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой, рассказал начмед.К сожалению, противник не страдает гуманизмом. Своих "трехсотых" и "двухсотых" военных ВСУ бросают на линии фронта и отказываются забирать, добавил он.Если противник захочет забрать своихраненых, то огонь открывать мы не будем. Мы всегда держим слово даже перед врагом. Потому что солдаты ВСУ - это те же славянские люди, близкие русским по духу, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231222/1052304658.html
часов яр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_dc376ee5d013fb7ebae60e52a9ab47b5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, батальон, русь, убитые, раненые, всу, потери всу, медицина, потери, сво, часов яр
Новости, Украина, Россия, батальон, Русь, убитые, раненые, ВСУ, потери ВСУ, медицина, потери, СВО, Часов Яр

Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя

05:45 23.12.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP / Libkos
Читать в
Когда российские бойцы выходят на диалог с командирами ВСУ и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой. Своих "трехсотых" и "двухсотых" ВСУ бросают на линии фронта. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Потери ВСУ в районе Часов Яра достаточно серьезные. Но через их медпункты проходят лишь те, кого сослуживцы не бросили на поле боя. Даже когда российские бойцы выходят на диалог и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой, рассказал начмед.
К сожалению, противник не страдает гуманизмом. Своих "трехсотых" и "двухсотых" военных ВСУ бросают на линии фронта и отказываются забирать, добавил он.

"Выходим на командира их (ВСУ.- Ред.) подразделения. Благо, что их частоты нам известны. Выходим и задаем вопрос: вы своих "двухсотых" и "трехсотых" забирать будете? Потому что тратить на них силы и средства наших подразделений не считаю целесообразным", - отметил начальник медслужбы.

Если противник захочет забрать своихраненых, то огонь открывать мы не будем. Мы всегда держим слово даже перед врагом. Потому что солдаты ВСУ - это те же славянские люди, близкие русским по духу, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Артем Драбкин интервью - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Вчера, 06:42
Артем Драбкин: ВСУ в 2024 году не уйдут из "Ржева", если Россия не устроит им "Сталинград" и "Ленинград" Даже если мы возьмем Авдеевку, это не решит задачу демилитаризации и денацификации Украины. Потому что мы упремся в следующий крупный опорный пункт. Это не позволит нам реализовать масштабные цели
 
НовостиУкраинаРоссиябатальонРусьубитыераненыеВСУпотери ВСУмедицинапотериСВОЧасов Яр
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:19ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО
06:00"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину
05:52Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО
05:45Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя
05:38"Санкционные фантазии Вашингтона" перечёркивают последние возможности по диалогу с Россией – Антонов
05:30Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии
05:15Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину
05:10Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО
04:45Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни
04:31Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
04:30"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского
04:15Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США
04:12ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на её территории – МИД
03:52Солдаты ВСУ жалуются на нехватку снарядов и тотальную усталость – Washington Post
03:27В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом
03:09Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения СВО – Кадыров
02:49Дальняя авиация ВКС России получает самолёты с новым цифровым оборудованием – МО
02:20Киевские каратели за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:53"Ей Богу клоуны". Блогер Подоляка отреагировал на украинский приговор
01:30На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села
Лента новостейМолния