https://ukraina.ru/20231223/1052333602.html

"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского

"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского - 23.12.2023 Украина.ру

"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского

Ответственность за провалы на фронте Зеленский пытается возложить на военных и политический класс Украины. По мнению Зеленского, за провальные результаты ВСУ на поле боя должен отвечать Залужный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук

2023-12-23T04:30

2023-12-23T04:30

2023-12-23T04:30

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить на других ответственность за собственные непопулярные решения. Он говорит, что как главком ВСУ Валерий Залужный ответственен за результат на поле боя, рассказал политолог.Часть ответственности за провал "контрнаступа" президент Украины пытался возложить и на политический класс Украины. Тут одно из двух: либо Зеленский решил идти ва-банк, что не сулит ничего хорошего Украине, либо он готовится бежать, добавил он.В случае побега Зеленского самым очевидным кандидатом на его кресло на Банковой является Залужный. Вокруг него сейчас группируются Порошенко и соросята. К тому же он имеет поддержку со стороны Пентагона, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052282715.html

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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, банковая, выборы, петр порошенко, президент украины, власти украины, побег