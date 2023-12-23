"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский автомобиль трасса Запорожье Мариуполь
© пресс-служба президента Украины
Ответственность за провалы на фронте Зеленский пытается возложить на военных и политический класс Украины. По мнению Зеленского, за провальные результаты ВСУ на поле боя должен отвечать Залужный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
"Но Зеленскому важно дистанцироваться от неудач. У него будут виноваты все, кроме него. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко, западные союзники, которые не дали вооружения, НАТО. У победы много отцов, а поражение всегда сирота", - указал Калинчук.
Часть ответственности за провал "контрнаступа" президент Украины пытался возложить и на политический класс Украины. Тут одно из двух: либо Зеленский решил идти ва-банк, что не сулит ничего хорошего Украине, либо он готовится бежать, добавил он.
В случае побега Зеленского самым очевидным кандидатом на его кресло на Банковой является Залужный. Вокруг него сейчас группируются Порошенко и соросята. К тому же он имеет поддержку со стороны Пентагона, резюмировал собеседник Украина.ру.
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