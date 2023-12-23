"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского - 23.12.2023 Украина.ру
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"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского
"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского - 23.12.2023 Украина.ру
"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского
Ответственность за провалы на фронте Зеленский пытается возложить на военных и политический класс Украины. По мнению Зеленского, за провальные результаты ВСУ на поле боя должен отвечать Залужный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
2023-12-23T04:30
2023-12-23T04:30
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
банковая
выборы
петр порошенко
президент украины
власти украины
побег
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить на других ответственность за собственные непопулярные решения. Он говорит, что как главком ВСУ Валерий Залужный ответственен за результат на поле боя, рассказал политолог.Часть ответственности за провал "контрнаступа" президент Украины пытался возложить и на политический класс Украины. Тут одно из двух: либо Зеленский решил идти ва-банк, что не сулит ничего хорошего Украине, либо он готовится бежать, добавил он.В случае побега Зеленского самым очевидным кандидатом на его кресло на Банковой является Залужный. Вокруг него сейчас группируются Порошенко и соросята. К тому же он имеет поддержку со стороны Пентагона, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052282715.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, банковая, выборы, петр порошенко, президент украины, власти украины, побег
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Банковая, выборы, Петр Порошенко, президент Украины, власти Украины, побег

"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского

04:30 23.12.2023
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский автомобиль трасса Запорожье Мариуполь
Зеленский автомобиль трасса Запорожье Мариуполь
© пресс-служба президента Украины
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Ответственность за провалы на фронте Зеленский пытается возложить на военных и политический класс Украины. По мнению Зеленского, за провальные результаты ВСУ на поле боя должен отвечать Залужный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить на других ответственность за собственные непопулярные решения. Он говорит, что как главком ВСУ Валерий Залужный ответственен за результат на поле боя, рассказал политолог.

"Но Зеленскому важно дистанцироваться от неудач. У него будут виноваты все, кроме него. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко, западные союзники, которые не дали вооружения, НАТО. У победы много отцов, а поражение всегда сирота", - указал Калинчук.

Часть ответственности за провал "контрнаступа" президент Украины пытался возложить и на политический класс Украины. Тут одно из двух: либо Зеленский решил идти ва-банк, что не сулит ничего хорошего Украине, либо он готовится бежать, добавил он.
В случае побега Зеленского самым очевидным кандидатом на его кресло на Банковой является Залужный. Вокруг него сейчас группируются Порошенко и соросята. К тому же он имеет поддержку со стороны Пентагона, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 03:00
Александр Носович: Пока вредный Орбан не пускает Украину в ЕС, НАТО осваивает театр войны против РоссииВоенные базы, которые разместятся на территории новых членов НАТО, будут постоянными, даже если лицемерно будут называться временными, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйБанковаявыборыПетр Порошенкопрезидент Украинывласти Украиныпобег
 
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