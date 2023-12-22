https://ukraina.ru/20231222/1052340224.html

"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино

"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино - 22.12.2023 Украина.ру

"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино

С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвящённый героям специальной военной операции.

2023-12-22T16:53

2023-12-22T16:53

2023-12-22T16:53

новости

rt

фестиваль

кино

москва

россия

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052340081_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e22b2d98806c90a85541b0e307456bdc.jpg

Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО. За 2023 год он прошёл в семи городах России: кинопоказы состоялись в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде. Также фестиваль поехал в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале.Кроме того, "RT.Док: Время героев" впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей. "Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но проводя наш фестиваль "RT.Док: Время героев" убедились в том, что интерес к документалистике высок. Зрители хотят видеть истории настоящих героев. Второй фестиваль в Москве символично откроем в День Защитника Отечества — день, когда мы вспоминаем героев прошлого и чествуем наших защитников, героев нового времени", — поделилась генеральный продюсер "RT.Док: Время героев", руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева. II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" откроется в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23 февраля, в День защитника Отечества. В программу войдут порядка 20 документальных лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это фильмы не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов, а также авторов из других стран. Состоятся встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. В рамках I Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" проходили не только кинопоказы, но и мероприятия деловой программы. Спикерами стали пранкеры Вован и Лексус, телеведущий, генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников, актриса и общественный деятель Яна Поплавская, телеведущая, автор-документалист Анна Чапман, российский писатель, журналист Герман Садулаев, актёр театра и кино, резидент продюсерского центра Insight People Александр Мартынов, журналист, политолог Александр Казаков, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, радиоведущий, соучредитель литературной премии "ГЛАВКНИГА" Вячеслав Коновалов и другие. В разных городах на сцене выступили музыкальные друзья фестиваля — Сергей Галанин и группа "СерьГа", композитор-неоклассик Игорь Скворцов, Юлия Чичерина, рок-группа "Зверобой", певица Юта, всемирно известная скрипачка Марианна Васильева.

https://ukraina.ru/20231221/1032925638.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, rt, фестиваль, кино, москва, россия, сво, спецоперация