"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино - 22.12.2023 Украина.ру
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"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино
"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино - 22.12.2023 Украина.ру
"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино
С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвящённый героям специальной военной операции.
2023-12-22T16:53
2023-12-22T16:53
новости
rt
фестиваль
кино
москва
россия
сво
спецоперация
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Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО. За 2023 год он прошёл в семи городах России: кинопоказы состоялись в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде. Также фестиваль поехал в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале.Кроме того, "RT.Док: Время героев" впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей. "Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но проводя наш фестиваль "RT.Док: Время героев" убедились в том, что интерес к документалистике высок. Зрители хотят видеть истории настоящих героев. Второй фестиваль в Москве символично откроем в День Защитника Отечества — день, когда мы вспоминаем героев прошлого и чествуем наших защитников, героев нового времени", — поделилась генеральный продюсер "RT.Док: Время героев", руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева. II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" откроется в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23 февраля, в День защитника Отечества. В программу войдут порядка 20 документальных лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это фильмы не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов, а также авторов из других стран. Состоятся встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. В рамках I Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" проходили не только кинопоказы, но и мероприятия деловой программы. Спикерами стали пранкеры Вован и Лексус, телеведущий, генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников, актриса и общественный деятель Яна Поплавская, телеведущая, автор-документалист Анна Чапман, российский писатель, журналист Герман Садулаев, актёр театра и кино, резидент продюсерского центра Insight People Александр Мартынов, журналист, политолог Александр Казаков, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, радиоведущий, соучредитель литературной премии "ГЛАВКНИГА" Вячеслав Коновалов и другие. В разных городах на сцене выступили музыкальные друзья фестиваля — Сергей Галанин и группа "СерьГа", композитор-неоклассик Игорь Скворцов, Юлия Чичерина, рок-группа "Зверобой", певица Юта, всемирно известная скрипачка Марианна Васильева.
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новости, rt, фестиваль, кино, москва, россия, сво, спецоперация
Новости, RT, Фестиваль, кино, Москва, Россия, СВО, Спецоперация

"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино

16:53 22.12.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкПервый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Первый международный фестиваль документального кино aRTel.doc: Время героев - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвящённый героям специальной военной операции.
Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО. За 2023 год он прошёл в семи городах России: кинопоказы состоялись в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде.
Также фестиваль поехал в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале.
Кроме того, "RT.Док: Время героев" впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей.
"Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но проводя наш фестиваль "RT.Док: Время героев" убедились в том, что интерес к документалистике высок. Зрители хотят видеть истории настоящих героев. Второй фестиваль в Москве символично откроем в День Защитника Отечества — день, когда мы вспоминаем героев прошлого и чествуем наших защитников, героев нового времени", — поделилась генеральный продюсер "RT.Док: Время героев", руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.
II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" откроется в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23 февраля, в День защитника Отечества.
В программу войдут порядка 20 документальных лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это фильмы не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов, а также авторов из других стран.
Состоятся встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. В рамках I Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" проходили не только кинопоказы, но и мероприятия деловой программы.
Спикерами стали пранкеры Вован и Лексус, телеведущий, генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников, актриса и общественный деятель Яна Поплавская, телеведущая, автор-документалист Анна Чапман, российский писатель, журналист Герман Садулаев, актёр театра и кино, резидент продюсерского центра Insight People Александр Мартынов, журналист, политолог Александр Казаков, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, радиоведущий, соучредитель литературной премии "ГЛАВКНИГА" Вячеслав Коновалов и другие.
В разных городах на сцене выступили музыкальные друзья фестиваля — Сергей Галанин и группа "СерьГа", композитор-неоклассик Игорь Скворцов, Юлия Чичерина, рок-группа "Зверобой", певица Юта, всемирно известная скрипачка Марианна Васильева.
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«... а то шкварчала ваша папироска!» Как снимали самую знаменитую украинскую кинокомедию21 декабря 1961 года состоялась премьера самой известной и, пожалуй, самой лучшей кинокомедии Киевской киностудии им. Довженко. Съёмки её сопровождались невероятными скандалами, никто из создателей не верил, что из картины «будет толк», поэтому, когда оказалось, что они создали «нетленку», мягко говоря, очень удивились.
 
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