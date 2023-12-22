https://ukraina.ru/20231222/1052334037.html

"Афганистан переезжает в Украину". Верховная Рада приняла закон о легализации каннабиса

"Афганистан переезжает в Украину". Верховная Рада приняла закон о легализации каннабиса - 22.12.2023 Украина.ру

"Афганистан переезжает в Украину". Верховная Рада приняла закон о легализации каннабиса

Верховная Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе. С 2024 года на украинских землях заколосятся гектары этого легкого наркотика. Производить каннабис будут в промышленных объемах

2023-12-22T13:51

2023-12-22T13:51

2023-12-22T13:51

эксклюзив

украина

афганистан

верховная рада

закон

каннабис

законопроект

соцсети

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Как сообщается, его предназначение – исключительно в медицинских и научных целях. Однако эксперты уверены, что в нынешних условиях контролировать законность оборота наркотика будет невозможно. Это повлечет за собой много проблем, когда в стране – сотни тысяч людей с посттравматическим синдромом и с оружием в руках. Больше мнений – в обзоре соцсетей.Политик Олег Царев:21 декабря войдет в украинскую историю как великий день. Верховная рада приняла закон о легализации каннабиса. Точнее марихуаны. Еще точнее – конопли. Авторы закона настаивают, что он принят исключительно в медицинских и научных целях. Уже смешно, но дальше смешнее. Выращивать коноплю смогут только юридические лица, получившие лицензию и сертификат. Под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для полиции. А каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку. В Верховной раде за закон не голосовали только фракции Порошенко и Тимошенко. Помимо отказа от легализации марихуаны, Юлия Тимошенко сегодня нанесла еще один удар в спину европейским стремлениям Украины. Она решительно обрушилась на ЛГБТ*. СМИ разогнали некое размытое видео. Там женщина, похожая на Юлию Владимировну, с прической, похожей на косу вокруг головы, и с интонациями, похожими на возмущение, заявляет, что есть только два пола – мужской и женский. Она кипит гневом, протестует и обещает: как только будет перезагрузка власти — мы все разнообразие гендеров отменим. Были времена, когда Тимошенко называли женщиной с тестикулами и даже единственным мужчиной в политике. И тогда ей это льстило. Теперь ситуация меняется, и Юлия Владимировна вслед за ней.Политический эксперт Юрий Романенко:Легализация канабиса и спич Умерова об освобождении Крыма в 2024 году совпали не случайно.Политолог Юрий Баранчик:Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. Решение поддержали 248 "народных" депутатов. Что интересно. Обсуждение данного вопроса продолжалось несколько лет, но получила активную поддержку укрофюрера Зеленского (давно вникшего в тему лично) в июне этого года. Именно сейчас, когда дела в стране, мягко скажем, не ахти, этот вопрос подошёл-таки к своему завершению. Депутаты, конечно оговорились, дескать ни-ни. Никаких "рекреационных" целей. Но поди ж ты, раздели, где рекреационные (в определение которых включено понятие "оздоровление"), а где медицинские цели, коли каннабис (анаша, марихуана) легально попадёт в аптеки городов и весей незалежной. Всё как всегда: когда в стране наступают чёрные дни, на повестке выплывает сакраментальное "почём нынче опиум для народа"(с). Ведь надо же чем-то затуманивать мозги граждан. И если не срабатывает уже пропаганда, то почему бы и нет? P.S. Предполагается, что выращивать каннабис смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным(!) видеонаблюдением с доступом для Национальной полиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту. Вы представляете сколько бабла можно будет попилить на таком "высокотехнологичном" процессе выращивания каннабиса, его мониторинге и выдаче лицензий? Мир хоть тресни, а они – не меняются.Общественный деятель Татьяна Поп:Ей-богу, не хотела опять писать про Украину, но тут прямо мимо не пройти - Зеля наконец-то поставит себе свою любимую "елку", а не вот эту вот надоевшую хвою! Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации каннабиса. Формально медицинского, на практике, как все понимают, для широких масс в стране и на экспорт. Не знаю, задумывали ли офисные это как пиар-перемогу на фоне тотальной зрадищи по всем остальным фронтам, но со стороны выглядит максимально тупо с какой стороны не посмотри. Хипстеры и офисный планктон, топившие за такое приближение к "цивилизованным странам", первыми сбежали из страны под видом беженцев, а населению травка, хоть медицинская, хоть обычная, зарплаты и пенсии не заменит. Боевики с ПТРС, которых якобы собрались лечить дурью, тоже требуют от власти не кайфовых экспериментов, а нормальной реабилитации. А на все это денег нет. Да еще и хозяева спрыгивают с темы "вечной поддержки" и намекают – живите на свои. Ну или курите свое в сторонке. Кстати, по официальным данным ООН, после побега американцев из Афганистана, посевы мака там сократились на 95%. Как раз после этого Штаты переключились на Украину, и вместе с войной и бардаком успешно продвинули нэньке конопляную повесточку. Параллели напрашиваются сами собой.Политический эксперт Олег Попенко:Сегодня в ВРУ просто праздник. Украинский политический фейсбук* просто браслет счастьем, как же, приняли закон про медицинский каннабис... Это вам не тарифная политика в Украине, это вам не стоимость газа или тарифы на электроэнергию. Наших нардепов вопросы коммуналки и жкх не интересуют в принципе, как и интересы простых людей. Зачем им интересы украинцев, ведь ближе торговля разрешениями на выращивание, производство и продажу каннабиоидов. Вы представляете о каких объёмах денег идёт речь? И представьте уровень коррупции, в нашей совсем не коррупционной стране. Все это время, целый год рассказывали о том как это нужно будет нашим раненым солдатам ( и здесь возможно да, я, не эксперт) но начали в публичных выступлениях прослеживаться и другие вещи. Например, такие выступления что 10 млн украинцев живущих в постоянном стрессе, Речь идёт не о нескольких сотнях тысяч военнослужащих с ПТСР, а о миллионах украинцев которым можно будет продавать каннабис.Это практически неконтролируемый огромный коррупционный рынок сбыта и с открытыми границами и возможностями.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ukraina.ru/20230726/1048263687.html

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эксклюзив, украина, афганистан, верховная рада, закон, каннабис, законопроект, соцсети