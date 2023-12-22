Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg - 22.12.2023 Украина.ру
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Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg
Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg - 22.12.2023 Украина.ру
Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg
Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал ЕС задействовать для помощи киевскому режиму средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает 80 миллиардами евро. Об этом сообщает агентство Блумберг
2023-12-22T05:21
2023-12-22T05:21
новости
финляндия
ес
евросоюз
украина
венгрия
военная помощь
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Рен предлагает использовать средства ESM в качестве "плана Б" для помощи Киеву на фоне запрета Венгрии на выделение новых средств Украине."У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть глубокая, экзистенциальная потребность в Украине… Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", - считает Рен.По его словам, он очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии."Нельзя терять времени, поэтому остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, идёт своим путём", - подчеркнул Рен.Агентство отмечает, что механизм ESM был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. Ранее чиновники в Брюсселе и Берлине уже обсуждали возможность использовать его в качестве потенциального источника средств на реконструкцию Украины.Рен также предложил, чтобы "реалистичная и надёжная долгосрочная стратегия ЕС" включала использование замороженных активов Центробанка РФ в размере 260 миллиардов евро.
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новости, финляндия, ес, евросоюз, украина, венгрия, военная помощь
Новости, Финляндия, ЕС, Евросоюз, Украина, Венгрия, военная помощь

Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg

05:21 22.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал ЕС задействовать для помощи киевскому режиму средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает 80 миллиардами евро. Об этом сообщает агентство Блумберг
Рен предлагает использовать средства ESM в качестве "плана Б" для помощи Киеву на фоне запрета Венгрии на выделение новых средств Украине.
"У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть глубокая, экзистенциальная потребность в Украине… Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", - считает Рен.
По его словам, он очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии.
"Нельзя терять времени, поэтому остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, идёт своим путём", - подчеркнул Рен.
Агентство отмечает, что механизм ESM был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. Ранее чиновники в Брюсселе и Берлине уже обсуждали возможность использовать его в качестве потенциального источника средств на реконструкцию Украины.
Рен также предложил, чтобы "реалистичная и надёжная долгосрочная стратегия ЕС" включала использование замороженных активов Центробанка РФ в размере 260 миллиардов евро.
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