https://ukraina.ru/20231222/1052321999.html

Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg

Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg - 22.12.2023 Украина.ру

Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg

Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал ЕС задействовать для помощи киевскому режиму средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает 80 миллиардами евро. Об этом сообщает агентство Блумберг

2023-12-22T05:21

2023-12-22T05:21

2023-12-22T05:21

новости

финляндия

ес

евросоюз

украина

венгрия

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_899489c173cb801db4ece6bd25c782e4.jpg

Рен предлагает использовать средства ESM в качестве "плана Б" для помощи Киеву на фоне запрета Венгрии на выделение новых средств Украине."У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть глубокая, экзистенциальная потребность в Украине… Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", - считает Рен.По его словам, он очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии."Нельзя терять времени, поэтому остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, идёт своим путём", - подчеркнул Рен.Агентство отмечает, что механизм ESM был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. Ранее чиновники в Брюсселе и Берлине уже обсуждали возможность использовать его в качестве потенциального источника средств на реконструкцию Украины.Рен также предложил, чтобы "реалистичная и надёжная долгосрочная стратегия ЕС" включала использование замороженных активов Центробанка РФ в размере 260 миллиардов евро.

https://ukraina.ru/20231221/1052303596.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, ес, евросоюз, украина, венгрия, военная помощь