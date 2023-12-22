https://ukraina.ru/20231222/1052318610.html

Говорить об использовании активов РФ для Киева преждевременно – Кирби

Говорить об использовании активов РФ для Киева преждевременно – Кирби - 22.12.2023 Украина.ру

Говорить об использовании активов РФ для Киева преждевременно – Кирби

Говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине пока рано, считает координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. На брифинге он заявил, что Белый дом всё ещё ждёт от Конгресса решения по помощи Киеву

2023-12-22T00:31

2023-12-22T00:31

2023-12-22T00:31

новости

украина

сша

джон кирби

белый дом

финансирование

всу

сво

россия

замороженные активы

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Ранее издание New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщало, что Белый дом начал срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Киева. На Западе считают, что использование российских средств может вынудить РФ пойти на переговоры по завершению украинского конфликта. До этого газета Financial Times писала, что в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов. Тем временем, Европейский центральный банк предупреждал, что использование Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что конфискация российский активов повлечёт очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и воспользуется. Он также отметил, что Россия будет прорабатывать ответные меры. Всего после начала Спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.

https://ukraina.ru/20231212/1052003056.html

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новости, украина, сша, джон кирби, белый дом, финансирование, всу, сво, россия, замороженные активы