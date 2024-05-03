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Новое старое правительство Сербии. Главная задача ─ тянуть время

Новое старое правительство Сербии. Главная задача ─ тянуть время - 03.05.2024 Украина.ру

Новое старое правительство Сербии. Главная задача ─ тянуть время

Парламент Сербии 2 мая утвердил состав нового правительства во главе с бывшим министром обороны Милошем Вучевичем

2024-05-03T18:54

2024-05-03T18:54

2024-05-03T18:54

эксклюзив

сербия

александр вучич

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В составе нового кабинета оказалось рекордное для Сербии количество министров – 31 (из них пять министров без портфеля), и четыре вице-премьера. Один из них, бывший директор Агентства безопасности и информирования (АБИ) Александр Вулин, теперь занимает лишь должность заместителя председателя правительства и не руководит ни одним из ведомств.Милош Вучевич, который на посту премьера сменил непопулярную в народе, но заслужившую доверие президента Александра Вучича Анну Брнабич, также является одним из наиболее приближенных к Вучичу политиков. Когда в 2023 году действующий президент решил уйти с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии, он предложил, чтобы на этой должности его сменил именно Вучевич.До этого Вучевич был мэром второго по величине города в Сербии – Нови Сада. Первый раз на эту должность он был избран в 2012 году, а потом переизбирался в 2016 и 2020 году. В октябре 2022 году Вучевич стал министром обороны Сербии в кабинете Анны Брнабич. Еще тогда общественность гадала, кому Вучич доверит возглавить кабинет министров, и Вучевич был одним из главных кандидатов наряду с министром финансов Синишей Мали. Однако очередной мандат на формирование правительства тогда получила Брнабич.В составе нового кабмина оказалось восемь новых членов, но большинство министров – это люди, которые с 2012 года, когда к власти пришла Сербская прогрессивная партия, уже занимали места в предыдущих кабинетах, некоторые даже неоднократно. Поэтому можно сказать, что каждое правительство Сербии с 2012 года, независимо от того, кто его возглавляет – сам Вучич (2014), Бранбич (2017) или теперь Вучевич, является правительством Александра Вучича.При этом главные политические фигуры переходят из одного кабинета в другой, получая под управление новые и новые ведомства. Так, главный коалиционный партнер Вучича, лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич, в новом правительстве займет должность министра внутренних дел, уступив МИД бывшему послу Сербии в США Марко Джуричу. До этого Дачич уже находился во главе МВД Сербии. Точно также он не раз назначался на пост главы сербского внешнеполитического ведомства.Министром обороны станет Братислав Гашич, который занимал эту должность с 2014 по 2016 год. В 2017 году он возглавил Разведывательное управление безопасности, а в 2022 году Гашич сменил на должности министра внутренних дел действующего вице-премьера Александра Вулина.Вулин с 2013 года проявил себя в качестве министра без портфеля, министра труда и социальных вопросов, министра обороны, министра внутренних дел и главы Агентства безопасности и информирования.Сам Вучевич назвал свое правительство преемственным. Действительно, оно составлено с учетом той политики балансирования между Востоком и Западом, которую все еще проводит президент Вучич. С учётом того, что распределение ведомств между ключевыми политическими фигурами свидетельствует о постепенном, но верном смещении этого баланса в сторону Запада.В новом правительстве ключевые ведомства оказались под контролем тех политиков, которых сербская общественность считает близкими к Вашингтону. Так, во главе министерства иностранных дел оказался экс-посол Сербии в США, а до этого директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии и один из участников переговоров в США осенью 2020 года, итогом которых стало ущемляющее сербские интересы в Косово и Метохии "Вашингтонское соглашение" Марко Джурич. До этого главой сербской дипломатии был Ивица Дачич, который традиционно считается человеком, поддерживающим близкие отношения с Москвой. Теперь он возглавит министерство внутренних дел. Оно тоже является одним из ключевых, однако у Дачича уже не будет возможности проводить официальные встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства.Прозападным политиком считается также министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, которая в разные периоды своей карьеры успела поработать вузовским преподавателем, банкиром и телепродюсером CNN International, освещая, среди прочего, войну в Афганистане в 2001 году и гражданскую войну в Македонии в 2002 году.С другой стороны, в правительстве оказались еще два чиновника, которые в сербских СМИ позиционируются как сторонники России – министры без портфеля Ненад Попович и Александр Вулин.Некоторые причисляют к таковым и министра по вопросам семьи Милицу Дурджевич-Стаменковски, которая в кабинете министров оказалась несмотря на то, что ее коалиция на выборах не набрала необходимых 3% голосов, чтобы получить место в парламенте. В правительство она попала по приглашению Вучича. Так что пока ее нельзя рассматривать как самостоятельную политическую фигуру, обладающую хоть каким-то влиянием.Примечательно, что Вулин до ноября 2023 года занимал должность директора Агентства безопасности и информирования, но добровольно ушел с неё, заявив, что его отставка продиктована интересами Сербии. Якобы Запад обвинил Вулина в русофильстве и стал оказывать давление на высшее руководство страны, требуя его увольнения. Таким образом за Вулиным закрепилась слава друга России не только в сербских, но и в российских СМИ.Ненад Попович имеет давние и прочные связи с российским бизнесом. В 1994 году он основал компанию, которая позднее переросла в электроэнергетический холдинг. Предприятия компании располагаются в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге. В 2005 году Попович был объявлен "лучшим предпринимателем года" в России. Также он имеет звание "Почетный энергетик", которое присвоено ему министром энергетики РФ Александром Новаком в 2014 году.Однако Попович имеет бизнес-связи и на Западе. В 2019 году он был приглашен на традиционный молитвенный завтрак к тогдашнему президенту США Дональду Трампу вместе с вице-спикером парламента Сербии Владимиром Маринковичем и главой "Сербского движения обновления" Вуком Драшковичем.Присутствие Поповича и Вулина в новом правительстве Сербии очевидно свидетельствует о том, что Вучич не готов порвать с политикой балансирования между Востоком и Западом и сделать решительный поворот в сторону последнего. Для него в новых геополитических обстоятельствах важно сохранять каналы коммуникации с Москвой хотя бы для защиты сербских национальных интересов на тех международных площадках, где Россия сохраняет свое влияние - например, в СБ ООН. Речь в первую очередь идет о сохранении суверенитета над южным краем Косово и Метохия и недопущении приема сепаратистского Косово в ООН.С другой стороны, непонятно, чем все это закончится, так как сербское руководство собственноручно и последовательно передает свой суверенитет в Косово и Метохии в руки албанских сепаратистов, подписывая с ними крайне невыгодные соглашения при посредничестве Брюсселя и Вашингтона.Первым было Брюссельское соглашение (2013), потом Вашингтонское (2020), а в конце и Брюссельско-Охридское, подписанное весной 2023 года. Все это делается во имя призрачной "евроинтеграции" Сербии, которую в своем обращении к парламенту новый премьер-министр Милош Вучевич назвал внешнеполитическим приоритетом своего правительства.И это не единственный противоречивый момент его обращения. Например, Вучевич обещал, что его кабинет будет работать над выполнением всех критериев и реформ, необходимых для присоединения к ЕС. С другой стороны, он признал, что Брюссель уже три года не открывает новые главы переговоров с Сербией, и что Европейский совет постоянно обременяет эти переговоры новыми и новыми политическими условиями.Новый премьер особо подчеркнул, что Совет по национальной безопасности Сербии осудил "нападение России на Украину", но согласился с политикой санкции против Российской Федерации и не желает присоединиться к ним.Также Вучевич выделил значимость стратегического партнерства Сербии с Китаем и анонсировал ратификацию и вступление в силу ранее подписанного двухстороннего соглашения о свободной торговле. Одновременно он не упустил подчеркнуть, что США являются "мировой державой", и что в интересах Сербии выстраивать с ними хорошие отношения.При этом Вучевич не уточнил, каким образом Сербия намерена дальше балансировать между главными акторами мировой политики, чьи взаимоотношения постоянно ухудшаются. Его выступление также не дало ответ на вопрос, что именно в сферах статуса Косово и антироссийских санкций официальный Белград считает поражением, а что унижением, и где во всем этом сербский национальный интерес, который обещал защищать премьер.По всей видимости, в политике Сербии, хотя бы на уровне риторики, мало что изменится. Это будет та же "евроинтеграция", умноженная на "экономическое процветание республики" и "благосостояние населения". За скобками же останется вопрос защиты суверенитета и территориальной целостности и отказ от присоединения к санкциям против России.Как между этими двумя сторонами уравнения поставить знак равенства, Милош Вучевич вряд ли знает, равно как и Александр Вучич. Но зато Вучич точно знает, как тянуть время, пытаясь отсрочить трудные политические решения.

https://ukraina.ru/20240412/1054484545.html

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https://ukraina.ru/20240327/1054151900.html

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