Маск прогнозировал обесценивание американской валюты при одном условии
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Американскому доллару придет конец, если Соединенные Штаты Америки не решат вопрос огромного государственного долга, сообщил известный американский бизнесмен Илон Маск
"Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", – написал он в соцсети Х.
Ранее такое же мнение высказывал руководитель американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, который подчеркивал, что США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга.
По официальным данным, за время президентства Джо Байдена госдолг США увеличился до 34,4 триллионов долларов. Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала эту сумму "пугающей".По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году он превысит отметку в 123% ВВП страны.
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