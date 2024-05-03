Маск прогнозировал обесценивание американской валюты при одном условии

Алексей Зубец: Путин указал на безумие элит США, которые размахивают долларом, как дубинкой Консервативные республиканцы, которых представляет близкий к Трампу Карлсон, прекрасно понимают, что история с безумным наращиванием госдолга рано или поздно может привести к краху долларовой системы, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец