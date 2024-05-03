Маск прогнозировал обесценивание американской валюты при одном условии - 03.05.2024 Украина.ру
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Маск прогнозировал обесценивание американской валюты при одном условии
Маск прогнозировал обесценивание американской валюты при одном условии - 03.05.2024 Украина.ру
Маск прогнозировал обесценивание американской валюты при одном условии
Американскому доллару придет конец, если Соединенные Штаты Америки не решат вопрос огромного государственного долга, сообщил известный американский бизнесмен Илон Маск 
2024-05-03T21:20
2024-05-03T21:20
новости
илон маск
сша
госдолг
джо байден
доллар
валюта
обесценивание
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Ранее такое же мнение высказывал руководитель американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, который подчеркивал, что США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга. По официальным данным, за время президентства Джо Байдена госдолг США увеличился до 34,4 триллионов долларов. Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала эту сумму "пугающей".По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году он превысит отметку в 123% ВВП страны.
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новости, илон маск, сша, госдолг, джо байден, доллар, валюта, обесценивание
Новости, Илон Маск, США, госдолг, Джо Байден, доллар, валюта, обесценивание

Маск прогнозировал обесценивание американской валюты при одном условии

21:20 03.05.2024
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Американскому доллару придет конец, если Соединенные Штаты Америки не решат вопрос огромного государственного долга, сообщил известный американский бизнесмен Илон Маск 
"Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", – написал он в соцсети Х.
Ранее такое же мнение высказывал руководитель американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, который подчеркивал, что США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга.
По официальным данным, за время президентства Джо Байдена госдолг США увеличился до 34,4 триллионов долларов. Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала эту сумму "пугающей".По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году он превысит отметку в 123% ВВП страны.
Алексей Зубец для интервью
9 февраля, 17:13
Алексей Зубец: Путин указал на безумие элит США, которые размахивают долларом, как дубинкойКонсервативные республиканцы, которых представляет близкий к Трампу Карлсон, прекрасно понимают, что история с безумным наращиванием госдолга рано или поздно может привести к краху долларовой системы, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиИлон МаскСШАгосдолгДжо Байдендолларвалютаобесценивание
 
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Заголовок открываемого материала
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