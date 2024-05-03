Крымский мост — обманка? Подполковник ФСБ Храпач о том, какие диверсии СБУ готовит России на 9 мая
На майские праздники Владимир Зеленский обещал России сделать "большой бабах" по Крымскому мосту. Ведь необходимо как-то скрыть свои позорные неудачи на фронте, потерю Работино и Очеретино. Ждать ли атаки на Крым ко Дню Победы и какие еще диверсии в России может готовить СБУ, в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
Эксперт также ответил на вопросы подписчиков, в том числе и о том, почему уничтожать тоннель под Ла-Маншем между Францией и Англией мы не будем.
00:40 – Украина получила от США дальнобойные ракеты. Стоит ли ждать новых ударов по Крымскому мосту?
02:08 – зачем Зеленский заговорил о переговорах с Россией?
04:18 – Для чего киевский режим заранее рассказывает о направлении своих ударов?
08:20 – почему не наносятся удары по украинским центрам принятия решений?
12:19 – насколько защищён Крымский мост от вражеских атак?
15:31 – о последствиях использования американских истребителей F-16 на Украине;
18:53 – почему не перерезали линии поставок западных вооружений на Украину?
20:39 – какие новые диверсии готовит Украина в России?
26:13 – стоит ли ожидать масштабной атаки беспилотников на Москву?
28:43 – ждать ли наступления российской армии на Харьков?
Эксперт также ответил на вопросы подписчиков, в том числе и о том, почему уничтожать тоннель под Ла-Маншем между Францией и Англией мы не будем.
00:40 – Украина получила от США дальнобойные ракеты. Стоит ли ждать новых ударов по Крымскому мосту?
02:08 – зачем Зеленский заговорил о переговорах с Россией?
04:18 – Для чего киевский режим заранее рассказывает о направлении своих ударов?
08:20 – почему не наносятся удары по украинским центрам принятия решений?
12:19 – насколько защищён Крымский мост от вражеских атак?
15:31 – о последствиях использования американских истребителей F-16 на Украине;
18:53 – почему не перерезали линии поставок западных вооружений на Украину?
20:39 – какие новые диверсии готовит Украина в России?
26:13 – стоит ли ожидать масштабной атаки беспилотников на Москву?
28:43 – ждать ли наступления российской армии на Харьков?