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Крымский мост — обманка? Подполковник ФСБ Храпач о том, какие диверсии СБУ готовит России на 9 мая

Крымский мост — обманка? Подполковник ФСБ Храпач о том, какие диверсии СБУ готовит России на 9 мая - 03.05.2024 Украина.ру

Крымский мост — обманка? Подполковник ФСБ Храпач о том, какие диверсии СБУ готовит России на 9 мая

На майские праздники Владимир Зеленский обещал России сделать "большой бабах" по Крымскому мосту. Ведь необходимо как-то скрыть свои позорные неудачи на фронте, Украина.ру, 03.05.2024

2024-05-03T19:04

2024-05-03T19:04

2024-05-03T19:04

видео

сергей храпач

фсб

сбу

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день победы

9 мая

диверсия

майские праздники

крым

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На майские праздники Владимир Зеленский обещал России сделать "большой бабах" по Крымскому мосту. Ведь необходимо как-то скрыть свои позорные неудачи на фронте, потерю Работино и Очеретино. Ждать ли атаки на Крым ко Дню Победы и какие еще диверсии в России может готовить СБУ, в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Эксперт также ответил на вопросы подписчиков, в том числе и о том, почему уничтожать тоннель под Ла-Маншем между Францией и Англией мы не будем. 00:40 – Украина получила от США дальнобойные ракеты. Стоит ли ждать новых ударов по Крымскому мосту? 02:08 – зачем Зеленский заговорил о переговорах с Россией? 04:18 – Для чего киевский режим заранее рассказывает о направлении своих ударов? 08:20 – почему не наносятся удары по украинским центрам принятия решений? 12:19 – насколько защищён Крымский мост от вражеских атак? 15:31 – о последствиях использования американских истребителей F-16 на Украине; 18:53 – почему не перерезали линии поставок западных вооружений на Украину? 20:39 – какие новые диверсии готовит Украина в России? 26:13 – стоит ли ожидать масштабной атаки беспилотников на Москву? 28:43 – ждать ли наступления российской армии на Харьков?

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