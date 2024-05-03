Штрафы за нарушение воинского учета на Украине вырастут в 5 раз, а полномочия военкомов расширятся - 03.05.2024 Украина.ру
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Штрафы за нарушение воинского учета на Украине вырастут в 5 раз, а полномочия военкомов расширятся
Штрафы за нарушение воинского учета на Украине вырастут в 5 раз, а полномочия военкомов расширятся - 03.05.2024 Украина.ру
Штрафы за нарушение воинского учета на Украине вырастут в 5 раз, а полномочия военкомов расширятся
Комитет Верховной Рады одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации. В документе прописано существенное расширение полномочий работников военкоматов (центров территориального комплектования – ТЦК), сообщил зампред комитета Андрей Осадчук
2024-05-03T18:30
2024-05-03T18:30
новости
украина
минобороны
генштаб
мобилизация
всу
сво
спецоперация
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"Новация законопроекта, который поддержал Комитет: по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола издается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", – приводит его слова издание "Цензор.нет". По словам Осадчука, теперь военкомы получат право выписывать постановление о привлечении к ответственности сразу, а в случае, если уклонист не платит штраф, то его счета заблокируют. Депутат уверен, что благодаря новому законопроекту военкомы смогут штрафовать всех военнообязанных, которые когда-либо нарушали требование уведомлять военкомат об изменении места жительства, получении документов об образовании, загранпаспорта и т.д. "В принципе можно оштрафовать всех... Я думаю что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет – они имели подобные ситуации", – считает Осадчук. Такие меры считаются лояльными, так как депутаты предварительно убрали из законопроекта уголовную ответственность за отказ от прохождения комиссии. Кроме того, штрафы за нарушение воинского учета теперь увеличатся в пять раз: для физических лиц до 25,5 тысяч гривен, а для юридических лиц – до 60 тысяч. Ранее за нарушение правил воинского учета украинцы должны были платить 17 тысяч гривен, а за неявку по повестке без уважительных причин – до 153-204 тысяч гривен.
https://ukraina.ru/20240503/1054877187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, минобороны, генштаб, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Минобороны, Генштаб, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Штрафы за нарушение воинского учета на Украине вырастут в 5 раз, а полномочия военкомов расширятся

18:30 03.05.2024
 
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Комитет Верховной Рады одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации. В документе прописано существенное расширение полномочий работников военкоматов (центров территориального комплектования – ТЦК), сообщил зампред комитета Андрей Осадчук
"Новация законопроекта, который поддержал Комитет: по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола издается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", – приводит его слова издание "Цензор.нет".
По словам Осадчука, теперь военкомы получат право выписывать постановление о привлечении к ответственности сразу, а в случае, если уклонист не платит штраф, то его счета заблокируют.
"Именно таким инструментом кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против, – блокировки счетов, блокировки имущества. То есть если вы не оплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться", – добавил он.
Депутат уверен, что благодаря новому законопроекту военкомы смогут штрафовать всех военнообязанных, которые когда-либо нарушали требование уведомлять военкомат об изменении места жительства, получении документов об образовании, загранпаспорта и т.д.

"В принципе можно оштрафовать всех... Я думаю что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет – они имели подобные ситуации", – считает Осадчук.

Такие меры считаются лояльными, так как депутаты предварительно убрали из законопроекта уголовную ответственность за отказ от прохождения комиссии.
Кроме того, штрафы за нарушение воинского учета теперь увеличатся в пять раз: для физических лиц до 25,5 тысяч гривен, а для юридических лиц – до 60 тысяч.
Ранее за нарушение правил воинского учета украинцы должны были платить 17 тысяч гривен, а за неявку по повестке без уважительных причин – до 153-204 тысяч гривен.
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