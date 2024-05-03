Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы - 03.05.2024 Украина.ру
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Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы
Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы - 03.05.2024 Украина.ру
Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы
Десятки мирных жителей были убиты и еще более ста получили ранения за участие в митинге по случаю празднования Великой Победы в Мариуполе десять лет назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о годовщине кровавой расправы нацбатальонов "Азов"* и "Днепр" над правоохранителями и гражданскими в портовом городе
2024-05-03T17:53
2024-05-03T17:54
новости
россия
мариуполь
украина
"азов"
мария захарова
мид рф
день победы
9 мая
декоммунизация
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"9 мая исполняется 10 лет другой трагической дате в истории современной Украины – бойне, устроенной боевиками запрещенных в России карательных батальонов "Азов"* и "Днепр" против милиционеров Мариуполя. Тогда блюстители правопорядка отказались подчиняться киевскому режиму и выполнять преступный приказ о разгоне митинга горожан по случаю праздника Великой Победы", – сказала Захарова во время брифинга. Несогласные с неонацистами стражи порядка забаррикадировались в мариупольском отделе полиции, которое затем пытались взять штурмом представители нацбатальонов, которых количественно было больше. Они же начали стрелять в милиционеров, которых поддержали мирные жители. Уничтожать всех тех, кто выступил против запрета празднования Дня Победы, неонацисты продолжили и 10 мая, а всего в те дни в Мариуполе были убиты десятки человек, более ста получили ранения, добавила Захарова. "Искренне скорбим с мариупольцами. Восхищаемся вашей волей и мужеством, сломить которые кровавому киевскому режиму оказалось не по зубам", – добавила она. Спикер российского министерства также напомнила, что после восьми лет неонацистской оккупации и террора Мариуполь вновь стал свободным и вместе с другими населенными пунктами ДНР проголосовал в сентябре 2022 года за возвращение в состав России. Теперь город ждет поступательное развитие и процветание, заключила она. Ранее в МИД РФ сравнили киевский режим с террористами "Аль-Каиды"* *Запрещённые в РФ организации, признанные террористическими.
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новости, россия, мариуполь, украина, "азов", мария захарова, мид рф, день победы, 9 мая, декоммунизация
Новости, Россия, Мариуполь, Украина, "Азов", Мария Захарова, МИД РФ, День Победы, 9 мая, декоммунизация

Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы

17:53 03.05.2024 (обновлено: 17:54 03.05.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Десятки мирных жителей были убиты и еще более ста получили ранения за участие в митинге по случаю празднования Великой Победы в Мариуполе десять лет назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о годовщине кровавой расправы нацбатальонов "Азов"* и "Днепр" над правоохранителями и гражданскими в портовом городе
"9 мая исполняется 10 лет другой трагической дате в истории современной Украины – бойне, устроенной боевиками запрещенных в России карательных батальонов "Азов"* и "Днепр" против милиционеров Мариуполя. Тогда блюстители правопорядка отказались подчиняться киевскому режиму и выполнять преступный приказ о разгоне митинга горожан по случаю праздника Великой Победы", – сказала Захарова во время брифинга.
Несогласные с неонацистами стражи порядка забаррикадировались в мариупольском отделе полиции, которое затем пытались взять штурмом представители нацбатальонов, которых количественно было больше. Они же начали стрелять в милиционеров, которых поддержали мирные жители.
Уничтожать всех тех, кто выступил против запрета празднования Дня Победы, неонацисты продолжили и 10 мая, а всего в те дни в Мариуполе были убиты десятки человек, более ста получили ранения, добавила Захарова.

"Искренне скорбим с мариупольцами. Восхищаемся вашей волей и мужеством, сломить которые кровавому киевскому режиму оказалось не по зубам", – добавила она.

Спикер российского министерства также напомнила, что после восьми лет неонацистской оккупации и террора Мариуполь вновь стал свободным и вместе с другими населенными пунктами ДНР проголосовал в сентябре 2022 года за возвращение в состав России. Теперь город ждет поступательное развитие и процветание, заключила она.
Ранее в МИД РФ сравнили киевский режим с террористами "Аль-Каиды"*
*Запрещённые в РФ организации, признанные террористическими.
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17:53Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы
17:26Италия передаст Украине одну систему ПВО
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