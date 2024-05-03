https://ukraina.ru/20240503/1054886076.html

Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы

Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы - 03.05.2024 Украина.ру

Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы

Десятки мирных жителей были убиты и еще более ста получили ранения за участие в митинге по случаю празднования Великой Победы в Мариуполе десять лет назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о годовщине кровавой расправы нацбатальонов "Азов"* и "Днепр" над правоохранителями и гражданскими в портовом городе

2024-05-03T17:53

2024-05-03T17:53

2024-05-03T17:54

новости

россия

мариуполь

украина

"азов"

мария захарова

мид рф

день победы

9 мая

декоммунизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg

"9 мая исполняется 10 лет другой трагической дате в истории современной Украины – бойне, устроенной боевиками запрещенных в России карательных батальонов "Азов"* и "Днепр" против милиционеров Мариуполя. Тогда блюстители правопорядка отказались подчиняться киевскому режиму и выполнять преступный приказ о разгоне митинга горожан по случаю праздника Великой Победы", – сказала Захарова во время брифинга. Несогласные с неонацистами стражи порядка забаррикадировались в мариупольском отделе полиции, которое затем пытались взять штурмом представители нацбатальонов, которых количественно было больше. Они же начали стрелять в милиционеров, которых поддержали мирные жители. Уничтожать всех тех, кто выступил против запрета празднования Дня Победы, неонацисты продолжили и 10 мая, а всего в те дни в Мариуполе были убиты десятки человек, более ста получили ранения, добавила Захарова. "Искренне скорбим с мариупольцами. Восхищаемся вашей волей и мужеством, сломить которые кровавому киевскому режиму оказалось не по зубам", – добавила она. Спикер российского министерства также напомнила, что после восьми лет неонацистской оккупации и террора Мариуполь вновь стал свободным и вместе с другими населенными пунктами ДНР проголосовал в сентябре 2022 года за возвращение в состав России. Теперь город ждет поступательное развитие и процветание, заключила она. Ранее в МИД РФ сравнили киевский режим с террористами "Аль-Каиды"* *Запрещённые в РФ организации, признанные террористическими.

https://ukraina.ru/20230510/1046054683.html

россия

мариуполь

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мариуполь, украина, "азов", мария захарова, мид рф, день победы, 9 мая, декоммунизация