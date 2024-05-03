В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину
21:04 03.05.2024 (обновлено: 21:05 03.05.2024)
Отправка солдат стран Запада для участия в боевых действиях на Украине стала бы "опасной эскалацией", считает глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон
В интервью Sky News он выступил против идеи президента Франции Эммануэль Макрона об отправке западных войск на Украину.
"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат – это правильно", – сказал Кэмерон.
Британский министр также считает, что в отправке войск на Украину нет никакой необходимости, так как солдат ВСУ уже обучают на Западе.
Вместе с тем, Кэмерон добавил, что сегодня у Европы есть несколько вариантов развития будущего. По его мнению, безопасность Запада гарантирует победа Киева и, напротив, провал ВСУ приведет к "опасному будущему".
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон снова подтвердил намерение отправить войска своей страны на Украину, потому как Россия якобы стала угрозой безопасности для европейцев.
18 апреля, 04:40"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100 тысяч ВСУ на границе сменят западные наемникиУ противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко