В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину - 03.05.2024 Украина.ру
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В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину
В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину - 03.05.2024 Украина.ру
В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину
Отправка солдат стран Запада для участия в боевых действиях на Украине стала бы "опасной эскалацией", считает глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон
2024-05-03T21:04
2024-05-03T21:05
новости
украина
запад
кэмерон
вооруженные силы украины
франция
эммануэль макрон
военная помощь
иностранные наемники
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В интервью Sky News он выступил против идеи президента Франции Эммануэль Макрона об отправке западных войск на Украину. Британский министр также считает, что в отправке войск на Украину нет никакой необходимости, так как солдат ВСУ уже обучают на Западе. Вместе с тем, Кэмерон добавил, что сегодня у Европы есть несколько вариантов развития будущего. По его мнению, безопасность Запада гарантирует победа Киева и, напротив, провал ВСУ приведет к "опасному будущему". Накануне президент Франции Эммануэль Макрон снова подтвердил намерение отправить войска своей страны на Украину, потому как Россия якобы стала угрозой безопасности для европейцев.
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новости, украина, запад, кэмерон, вооруженные силы украины, франция, эммануэль макрон, военная помощь, иностранные наемники
Новости, Украина, Запад, Кэмерон, Вооруженные силы Украины, Франция, Эммануэль Макрон, военная помощь, иностранные наемники

В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину

21:04 03.05.2024 (обновлено: 21:05 03.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Отправка солдат стран Запада для участия в боевых действиях на Украине стала бы "опасной эскалацией", считает глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон
В интервью Sky News он выступил против идеи президента Франции Эммануэль Макрона об отправке западных войск на Украину.
"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат – это правильно", – сказал Кэмерон.
Британский министр также считает, что в отправке войск на Украину нет никакой необходимости, так как солдат ВСУ уже обучают на Западе.
Вместе с тем, Кэмерон добавил, что сегодня у Европы есть несколько вариантов развития будущего. По его мнению, безопасность Запада гарантирует победа Киева и, напротив, провал ВСУ приведет к "опасному будущему".
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон снова подтвердил намерение отправить войска своей страны на Украину, потому как Россия якобы стала угрозой безопасности для европейцев.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
18 апреля, 04:40
"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100 тысяч ВСУ на границе сменят западные наемникиУ противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиУкраинаЗападКэмеронВооруженные силы УкраиныФранцияЭммануэль Макронвоенная помощьиностранные наемники
 
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