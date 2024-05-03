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В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину

В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину - 03.05.2024 Украина.ру

В Британии выступили против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину

Отправка солдат стран Запада для участия в боевых действиях на Украине стала бы "опасной эскалацией", считает глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон

2024-05-03T21:04

2024-05-03T21:04

2024-05-03T21:05

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эммануэль макрон

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иностранные наемники

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В интервью Sky News он выступил против идеи президента Франции Эммануэль Макрона об отправке западных войск на Украину. Британский министр также считает, что в отправке войск на Украину нет никакой необходимости, так как солдат ВСУ уже обучают на Западе. Вместе с тем, Кэмерон добавил, что сегодня у Европы есть несколько вариантов развития будущего. По его мнению, безопасность Запада гарантирует победа Киева и, напротив, провал ВСУ приведет к "опасному будущему". Накануне президент Франции Эммануэль Макрон снова подтвердил намерение отправить войска своей страны на Украину, потому как Россия якобы стала угрозой безопасности для европейцев.

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новости, украина, запад, кэмерон, вооруженные силы украины, франция, эммануэль макрон, военная помощь, иностранные наемники